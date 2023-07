Una multitudinaria manifestación en paralelo a las vías de la costa ha reclamado la ejecución de la variante de Torrellano y por la desaparición del tren en la fachada litoral. Una protesta que había sido convocada por la Plataforma por la Variante de Torrellano y a la que se han sumado representantes de todo el espectro político de la ciudad. Según los organizadores, la protesta ha contado con la participación de entre 800 y un millar de personas; mientras que desde la Subdelegación del Gobierno se cifraba en 500. En un ambiente lúdico y festivo, los participantes han ido desde el apeadero de San Gabriel a la Casa del Mediterráneo, sede de la antigua estación de Murcia. A la marcha se han sumado representantes de todos los partidos con representación en la corporación, desde el grupo popular con el alcalde Luis Barcala a la cabeza, a socialistas. Unidas Podemos, Compromís y Vox.

Con los lemas "Fuera vías de la costa" y "Tu puedes evitarlo", la plataforma "Variante de Torrellano" había convocado este viernes por la tarde una manifestación en contra del proyecto para electrificar las vías en la primera línea de costa de Alicante. Más de una treintena de asociaciones han respaldado esta manifestación para reclamar la retirada de las vías de la primera a fin de quitar una barrera para la ciudad. La plataforma considera que el Gobierno lleva décadas intentando posponer este proyecto y teme que con el pretexto de la urgencia de las obras para el Corredor Mediterráneo se acabe perpetuando un trazado que ya tendría que haberse retirado. La manifestación partió hacia las 19.00 horas desde el apeadero de San Gabriel a la Casa del Mediterráneo, donde se celebró una concentración. Para el discurrir de la manifestación, se han cortado dos carriles de tráfico en la N-340. Una marcha con la que además de reclamar las infraestructuras previstas también se ha querido denunciar la situación de abandono de los terrenos de ADIF en Benalúa Sur.

ADIF fuera trenes okupas, Costa de Alicante si te acercas te puedes electrocutar, La Playa de San Gabriel nos la robó el tren o Un muro de hierro asfixia la costa sur... Éstos son algunos de los lemas que se podían leer en las pancartas. Mientras que la manifesticación iba acompañada de canciones usadas con doble sentido, como "Aquí no hay playa" de Los Refrescos, o "Resistiré" del Dúo Dinámico. El presidente de la plataforma Lorenzo Pérez aseguró a este diario que se invitaba a toda la ciudadanía a participar en esta marcha contra las vías en la costa. "Esto se tiene que dejar de ver como un problema de San Gabriel, afecta al modelo de ciudad", dijo, a lo que añadió que "no queremos que se reutilice una infraestructura del siglo XIX, llevamos décadas pidiendo su desmantelamiento y que se ejecute la variante de Torrellano, tal y estaba planificada". Ideas que plasmó en la lectura del manifiesto, donde se subrayó que el marco elegido para concentrarse era la Casa del Mediterráneo, subrayando la gran labor que se estaba desarrollando desde esta institución que, en cambio, se encontraba en un entorno "insalubre y cutre", en alusión a los terrenos de ADIF en Benalúa Sur.

El corredor Mediterráneo como excusa

El temor de la plataforma es que el pretexto de la urgencia para enlazar a la provincia con el corredor Mediterráneo sirva de pretexto para consolidar y endurecer estas vías. "Va a ser vía electrificada, vallada, con lineas de alta tensión y por la que pasarán tanto trenes de cercanías como de mercancías y va a destrozar la fachada marítima", aseguró el portavoz de la plataforma. Para Lorenzo Pérez, los pasos que ha venido dando el Gobierno, con la aparición de informes que dudaban de la rentabilidad de la inversión, para luego sustituirlos por otros que decían lo contrario, "son estrategias para que esta inversión no se haga".

En su opinión, con la conexión por ferrocarril con el aeropuerto, "los plazos se han dilatado hasta límites insospechables" y recordó que en 2011, se suponía que todo estaba listo para sacar a licitación las obras. "Deberíamos llevar años con la obra lista y en cambio ahora dicen que necesitan catorme meses más para reutilizar otro que ya está hecho", dijo. Por este motivo, desde la plataforma se considera que esta actuación que dicen que será provisional, no va a ser tan reversible.

En su opinión, la mejor garantía es la no electrificación. "Si todo se queda como está ahora, los trenes se quedarían en Murcia y entonces sí que se darían prisa en ejecutar la variante de Torrellano", aseveró. "Depende de nosotros que el patrimonio natural que tenemos que es la costa no pague los platos rotos. Esto no es una inversión, es una desinversión, en la que nos quitan riqueza ocupando la costa con vías electrificadas".

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Vecinos de San Gabriel, Paz Sotodosos ha señalado que con esta marcha querían "hacer una llamada de atención a la planificación del Ministerio porque estas obras nos repercuten a todos". A su juicio, era el momento para reclamar la retirada de las vías de la costa, ya que el proyecto se encuentra en fase de exposición pública. Sin embargo, teme que la variante de Torrellano "es un proyecto que no tienen intención de llevarlo a corto plazo. No hay intención de hacer trazados nuevos. Simplemente pretenden electrificar las vías que ya existen para conectar con el Corredor Mediterráneo". A su juicio se trata de argumentos que no son reales porque "la planificación de Alicante no condiciona al resto del corredor. Se tienen que acortar los plazos para hacer los nuevos trazados", dijo. La representante vecinal ha reiterado que "no se puede permitir ese desprecio a la ciudad", en alusión a las maniobras para no ejecutar la variante de Torrellano. La representante vecinal señaló que" exigimos que se recupere el trazado original de la variante de Torrellano", subrayando que "el proyecto actual no contemplaba el desmantelamiento de las vías de la costa".

Valoraciones políticas

El alcalde Luis Barcala aseguró que asistía a la manifestación porque "el Ayuntamiento de Alicante lidera las alegaciones frente al Ministerio porque exigimos que se ejecute la variante de Torrellano, que no se electrifiquen las vías de la costa y que no se quiera sustituir una inversión imprescindible para la ciudad por una electrificación provisional que después terminará quedándose". Por su parte, la portavoz municipal socialista Ana Barceló aseguró que "reclamamos que el litoral quede libre de las vías que ahora nos separan de nuestra playa. Nos sumamos a la lucha de la asociaciones de vecinos de San Gabriel, que es la lucha de toda Alicante".