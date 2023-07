La manifestación del Orgullo LGTBI se celebrará en Alicante el próximo sábado, 15 de julio, pero no podrá hacerlo por su recorrido habitual. La caravana no saldrá del entorno de la plaza de Luceros y atravesará Alfonso el Sabio debido a que esta avenida es ahora un eje clave para la circulación de vehículos debido a las obras que se están acometiendo en la ciudad.

Las obras en el eje Marvá-Gadea y la imposibilidad de circular por el frente litoral por la reurbanización de la avenida Mártires de la Libertad ha obligado a cambiar el recorrido de la manifestación en la que se espera que participen entre 8.000 y 10.000 personas.

Recorrido de la manifestación del Orgullo LGTBI en Alicante

La marcha partirá este año de la plaza de España y pasará por la calle Calderón de la Barca hasta llegar a la Rambla y finalizar en la calle San Fernando, a la altura de la Concha de la Explanada donde se leerá el manifiesto.

Pese al cambio de recorrido, la marcha pasará por Alfonso el Sabio, a la altura del Mercado Central, lo que obligará a modificar el trayecto de gran parte de autobuses urbanos.

Cambios en el recorrido de los autobuses

Los autobuses que se verán afectados por la macha del Orgullo LGTBI son los de las líneas 01, 02, 03, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 13, 21, 22, 23, 24 y 27. Estos cambios tendrán lugar desde las 18.00 horas y hasta la celebración del evento.

Estas son las modificaciones en el recorrido de cada una de las líneas:

LÍNEA 2

Sentido Sagrada Familia:

Desde Av. Oscar Esplá, continuarán por C/ Benito Pérez Galdós, Plz. De España, C/ Jaime Segarra, Padre Esplá y ruta normal.

Sentido Florida:

Desde Plz. Gómez Ulla, continúa por Av. Vázquez de Mella, Av. Jaime II, C/ San Vicente, Plaza de España, C/. alcalde Alfonso de Rojas, Poeta Carmelo Calvo, C/. Benito Pérez Galdós, Av. Salamanca, Av. Oscar Esplá y Av. Catedrático Soler donde recupera su recorrido habitual.

LÍNEAS 1, 3, 6, y 9

Sentido Plaza de la Estrella:

Desde Plaza de España circularán por alcalde Alfonso de Rojas, Av. Poeta Carmelo Calvo, Avda. Benito Pérez Galdós y Avda. Salamanca, retomando la ruta normal.

Sentido Plaza de España:

Desde Plaza de la Estrella, continuarán por Avda. Salamanca, Avda. Benito Pérez Galdós, Avda. Poeta Carmelo Calvo, continuando por Pintor Murillo (, ) / Padre Mariana (, ) hasta Plaza de España donde retomarán la ruta normal.

LÍNEAS 5 y 12

Sentido centro:

Desde C/ Cardenal Belluga continúa por C/ Benito Pérez Galdós y Plz. de España, donde realizarán cabecera.

Sentido San Blas y Juan Pablo II:

Desde Plaza de España, C/. alcalde Alfonso de Rojas, Poeta Carmelo Calvo, C/. Benito Pérez Galdós, Av. Salamanca donde recuperan su ruta normal.

LÍNEAS 8, 10 y 13

Realizarán su cabecera en Plaza de España.

LÍNEA 21

Realizará cabecera en Plaza del Mar, suprimiéndose las paradas de Oscar Esplá, Estación-Salamanca, Diputación, Alfonso el Sabio, López Torregrosa y Portal de Elche (en la ida), y de Rafael Altamira, Alfonso el Sabio y Óscar Esplá.

LÍNEA 22

Realizará cabecera en Plaza del Mar.

LÍNEA 23

Realizará cabecera en Plaza Del Mar. Paradas suprimidas en la ida en Óscar Esplá, Diputación, Alfonso el Sabio, Vázquez de Mella, Jaime II, MARQ-Castillo y Canónigo de Penalva, junto a Indalecio Prieto, Vázquez de Mella, Jaime II, Alfonso el Sabio y Óscar Esplá.

LÍNEA 24

En sentido Óscar Esplá, el recorrido será de Alcoy, Alfonso de Rojas, Benito Pérez Galdós, Salamanca hasta Óscar Esplá dónde recupera su recorrido habitual. En sentido hacia la Universidad-San Vicente, desde Oscar Esplá continúa Salamanca, Benito Pérez Galdós, Padre Mariana, Panteón de Quijano, dónde recupera su recorrido habitual.

LÍNEA 27

Desde Av. Oscar Esplá, gira en Plz. de la Estrella realizando cabecera en Av. Oscar Esplá 23.

Vectalia recuerda que se habilitan todas las paradas en el tramo de desvío.