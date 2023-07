Los precios de los alquileres de viviendas sigue al alza en la provincia de Alicante. La elevada demanda está provocando que los precios estén creciendo hasta un treinta por ciento en algunos barrios de la ciudad, contagiados por el efecto de la alta demanda en la zona de playas. De hecho, aunque la playa de San Juan y el centro de la ciudad siguen siendo las zonas más caras con precios que hasta pueden llegar a los 3.000 euros, es en barrios como Carolinas o Benalúa donde más han subido los alquileres, hasta 800 euros más de los 450 euros que se pagaban antes de que comenzara la escalada de precios. Para las fuentes del sector inmobiliaria es la falta de stock en el mercado de alquiler la que está provocando estas subidas y lo desvincularon del sector turístico. Paralelamente, en el resto de la provincia hay municipios turísticos donde los precios han subido más, como es el caso de Benidorm y Calp, donde el aumento ha sido del 28,3% y un 23,6%. En Altea, que habitualmente suele ser una de las zonas con las cifras más altas, el aumento es más contenido (un 6,8%). Torrevieja es otro punto caliente con un incremento de 27,3%

Según los datos del portal inmobiliario El idealista, los precios en el mercado del alquiler han subido un 22,3 por ciento durante los últimos doce meses en la ciudad de Alicante, alcanzando máximos históricos, y un promedio de 10 euros por metro cuadrado. Sin embargo, hay zonas donde esos precios han subido por encima de esa media. Mientras que en el centro de la ciudad ha sido del 18,1% y en la Playa de San Juan y el Cabo de las Huertas se ha llegado al 27,4%, hay otros barrios en los que el aumento de la demanda ha provocado el aumento de los precios muy por encima del de estas otras zonas. En Benalúa, Babel, La Florida y San Gabriel el aumento ha sido del 30,9%; mientras que en Carolinas, Campoamor y Altozano el aumento es del 29,5%. La zona con el aumento de los precios más bajo ha sido Juan XXIII y Virgel del Remedio con un 14,9%. La falta de viviendas en las zonas más demandadas está causando que los arrendatarios estén buscando pisos en otras zonas, en busca de mejores precios, y causando un incremento.

Aunque también ha causado un aumento del precio en algunos municipios vecinos, como es el caso de El Campello con un aumento del 9,2%, con un precio medio superior al de Alicante (10,7 euros el metro cuadrado), municipio también costero y pegado a la Playa de San Juan. Por contra, en el municipio de Sant Joan d'Alacant, los precios siguen siendo de los más bajos, con 8,9 euros por metro cuadrado, mientras que la subida en este último año ha sido de un 23,6%.

Fuentes del sector inmobiliario de la Playa de San Juan consultadas por este diario señalaron que los alquileres para las viviendas turísticas se mantenían en los mismos niveles que el año pasado, aunque señalaron que sí que había habido un fuerte aumento en el alquiler residencial. "Este mes de julio hemos notado que ha venido menos gente, seguramente por la incertidumbre de las elecciones generales que se van a a celebrar el próximo 23 de julio, unos porque les ha tocado en una mesa electoral, otros porque les han movilizado para trabajar", señalaron estas fuentes, que admitieron que por esa circunstancia era posible encontrar piso para alquilar este verano en la playa. Una vivienda de dos dormitorios se estaba alquilando a 2.100 euros en julio; mientras que en agosto se elevaría a las 2.400. Sin embargo, conforme la vivienda está más cerca del mar, los precios subían a 2.500 y hasta 3.000 euros.

Falta de stock

Para Juan Carlos Sempere, director de la agencia inmobiliaria Ábaco de Alicante, el problema de fondo es la escasez de viviendas. "El boom inmobiliario acabó hace más de quince años y desde entonces no se ha vuelto a construir, queda la vivienda nueva que se ha podido en hacer zonas como el PAU 1 o el PAU 5 pero no hay casas", aseguró. A esta circunstancia se añade el que "los tipos de interés han dejado fuera del mercado de la compra venta a las rentas bajas". En su opinión, el hecho de la alta demanda se comprueba en el hecho de que "hay viviendas que no duran ni 24 horas en stock. Se cogen enseguida". A este factor se añade la desconfianza de los propietarios en poner sus viviendas en alquiler. "La ley de desahucios es lenta y no hay garantía para ellos. Pueden pasar tres años hasta poder recuperar el piso y además sin cobrar", señaló. Para Sempere, "el problema de la subida de los precios en los barrios no es la vivienda turística". De hecho, se tiene asumido que determinadas zonas son las más caras y quienes buscan piso en los barrios están interesado en otro tipo de inmuebles. "Los clientes interesados buscan directamente en las zonas más turísticas, aunque si tenemos más turismo del que teníamos y ha la oferta ha caído en el mercado, se produce la tormenta perfecta", recalcó.

En parecidos términos se expresa la responsable de otra agencia inmobiliaria del barrio de Carolinas. "Los precios han subido de una manera disparatada para la zona. No son urbanizaciones sino que estamos hablando de un cuarto piso sin ascensor", aseguró a este diario Paula Mora de la Inmobiliaria Núcleo." Antes se pagaban por alquiler entre 450 o 550 euros y hemos pasado a precios de 1.300 euros", aseguró. Una escalada de precios para la que hay múltiples factores que beben directamente de la situación de crisis en la que nos encontramos inmersos. A su juicio, el aumento de la inflación y de los tipos de interés están entre las causas del aumento "Como no todo el mundo puede acceder al pago de una hipoteca tiene que acudir necesariamente al alquiler", aseguró. Otro factor son en su opinión estriba en que las últimas legislaciones no han dado muchos incentivos para que los propietarios pondan sus viviendas en alquiler. Sin embargo, Mora apunta a otra causa de un potencial inquilino que también ha llegado en el último año: "Ha podido influir la guerra de Ucrania, porque ha llegado un alto número de gente desesperada sin vivienda, buscando cualquier sitio donde vivir y dispuesta a pagar el precio que sea. Esto al final también acaba distorsionando el mercado", dijo.

El presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos (Aptur),Miguel Ángel Sotillos, que también es Agente de la Propiedad Inmobiliaria en Benidorm, insistió en que no es la vivienda turística la que ha causado el aumento de los precios. "De hecho, hay diferencias entre el precio entre una vivienda turística y los arrendamientos para todo el año. En la primera, los precios pueden haber subido del orden de entre un ocho y un doce por ciento, mientras que en la otra sí que nos encontramos con precios inflados, pero que se deben a las reticencias de los propietarios a poner sus viviendas en alquiler", ha asegurado Sotillos a este diario. A su juicio, habría que encontrar un equilibrio entre los derechos de los inquilinos y de los propietarios. "Si los políticos no son capaces de generar vivienda pública y no consiguen seducir a los propietarios para que pongan sus pisos en alquiler, nos encontramos ante un problema sistémico. Hay mucha vivienda sin uso porque sus propietarios no se fían", aseguró.

Venta

El incremento de precios en la vivienda en la provincia de Alicante ha sido superior en el mercado de venta que en el del alquiler. El aumento durante los últimos doce meses ha sido del 12,3 por ciento, según la estadística del portal inmobiliario El idealista. También en municipios de costa son algunos de los que tienen los precios más elevados, donde en Moraira y Benissa superan los 3.000 euros por metro cuadrado. En la ciudad de Alicante el precio se sitúa en torno a los 1.789 euros por metros cuadrado, mientras que en la playa y en el centro urbano se sitúa en torno a los 2.500 euros. En Benidorm, el precio se eleva también hasta los 2361, mientras que en la vecina Altea se eleva hasta los 2793.