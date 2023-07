"Estamos muy liados no, lo siguiente". Así se encuentran los profesionales que se dedican a la instalación de aire acondicionado en provincia. Y es que encontrar un hueco libre en la agenda de muchos instaladores este verano se ha convertido en misión imposible, sobre todo, desde la llegada de la ola de calor.

La temporada estival siempre es una época complicada para las más de 1.300 empresas habilitadas en Alicante para prestar los servicios de puesta en marcha de estos aparatos, según los datos ofrecidos por la Federación de Empresas del Metal de la provincia de Alicante (FEMPA). En el caso de Alicante hasta el 58% de todas las viviendas que comercializa el portal Idealista disponen de aire acondicionado, lo que supone 20 puntos más que la media nacional, que se sitúa en el 38%, como se recoge en un estudio elaborado por el portal inmobiliario.

El número de instalaciones que cada empresa realiza se sitúa entre las 3 y las 4 diarias, según la mano de obra con la que pueda contar en cada momento. Esto supone más de 5.000 instalaciones de aparatos de aire acondicionado al día en Alicante. "Los clientes están como locos por el tiempo que está haciendo este verano, es peor que nunca", asegura Juan Carlos Torá, instalador de la empresa Climalicante, quien asegura que se están viviendo una temporada "como nunca". "Hacemos las instalaciones con todas las manos con las que podemos contar, ahora mismo tenemos incluso lista de espera y en los próximos días habrá más porque la gente lo deja para el último momento y al final todos los años hace calor", señala Torá.

Pero no solo basta con comprar el aparto, en la mayoría de los casos los usuarios tienen que esperar entre 15 y 20 días para que un instalador acuda a su domicilio a poner en marcha el climatizador. "La gente te llama a las ocho de la tarde incluso con desesperación diciendo que se muere de calor y que no pueden dormir pero claro es que tenemos mucha lista de espera y ahora no se puede llegar a todos", explica Antonio García, instalador de la empresa Declima.

"Mucha gente va estos días a una gran superficie y se compra un aparto de aire, pero claro, luego hay que instalarlo y van buscando profesionales pero todos tenemos lista de espera de hasta 20 días para poder llevarlo a cabo y se trata de alguna reparación de un cliente estamos tardando hasta tres días", añade García. Lo que más preocupa es la proliferación de instalaciones sin autorización que surgen con el inicio del verano, así lo indica Antonio García quien señala que "hay muchos chapuceros por ahí que cobran 100 euros por instalar el aire acondicionado y luego la gente no sabe ni que le han puesto. Los usuarios deben buscar instaladores autorizados que sepan lo que están haciendo, una buena inversión en una máquina de aire supone una duración del aparato de al menos 20 años".

Los profesionales del sector recomiendan a los usuarios que comiencen a pensar en llevar a cabo su instalación durante los meses de invierno, en los que la demanda es más baja y también importa menos la espera ya que el calor no aprieta. "La gente se espera a los meses de junio y julio, cuando ya hace calor, para pensar en poner el aire acondicionado que es cuando más instalaciones tenemos ya programadas y, claro, muchas veces los clientes se plantan en el mes de agosto y aún no hemos podido responder a la gran demanda que tenemos", asegura Daniel Ruiz, instalador de la empresa de aire acondicionado Simpro SC.

Desde el sector son conscientes de que la demanda de instalación de aires acondicionados crece cada año y que cada vez es más necesario contar con profesionales cualificados. El presidente de FEMPA, Luis Rodríguez, destaca que "ahora mismo hay muchísimo trabajo y no encontramos todos técnicos cualificados que demanda el mercado laboral. Ahora con estas olas de calor se han incrementado muchísimo los servicios y las peticiones de instalaciones que suman a los mantenimientos habituales que dejan al sector en un momento en el que casi no se puede atender el gran volumen de trabajo".

A falta de aire, ventiladores

La demanda creciente de instalaciones de aparatos de aire acondicionado en pleno auge estival de las temperaturas deja a un sector colapsado y a clientes que se buscan las castañas para no pasar tanto calor durante los meses de verano. Los ventiladores son los grandes sustitutos del aire acondicionado y, aunque el efecto no es el mismo, la mayoría ya están agotados en los comercios de la provincia.

"Hemos vendido muchísimo ventiladores estos meses y seguimos sin parar", apunta Óscar Bautista propietario de Suministros Eléctricos Euroalicante. "Las ventas han crecido tanto que ahora mismo no tenemos stock y estamos pendientes de poder recibir más ventiladores, de momento vendemos los que nos quedan en tienda. De media podemos vender en una mañana unos ocho ventiladores de trecho y cuatro de pie y pequeños", explica Bautista.

En los bazares de la ciudad de Alicante los ventiladores de mano o de cuello son la estrella de verano. "Han crecido muchísimo las ventas y desde hace unas semanas se nota muchísimo la diferencia pero es que con el calor que hace es normal", explica Maite Escribá empleada de Bazar oriental. "Hay días que nos hemos llegado a quedar sin ventiladores, sobre todo de cara a medio día y por la tarde aunque la gente está viniendo a todas horas a por ellos".

Para Haiteng Liu propietaria de Artículos Chinos los ventiladores también suponen una de las mayores ventas del año. "Hay mucha gente que no quiere encender el aire y se pone el ventilador, se están vendiendo muchos sobre todo de los portátiles y los de pie", asegura Haiteng Liu.

Los bares no pueden seguir sin el aire

Donde es imposible estar sin aire acondicionado tanto para clientes como para trabajadores es en los bares y cafeterías de la provincia donde, a pesar de las elevadas facturas de la luz, las máquinas están funcionando todo el día.

"Ponemos el aire desde 7 de la mañana que entramos a trabajar hasta que cerramos, pero es que este jueves hacia 27 grados cuando hemos abierto", asegura Jesús Flores, dueño de la heladería Jijonenca de Alicante. "En la factura nos supone muchísimo, este mes de junio ya hemos pagado 2.900 euros de luz así que no queremos saber lo que nos vendrá a finales del mes de julio, pero es que sin el aire no podemos trabajar, ya no es tanto por clientes, es por nosotros que tenemos que estar aquí con la tostadora y la máquina de café encendidas y no se puede estar con el calor que hace".

En la misma situación se encuentra Lilyana Mammana Garcia, propietaria de la Cafeteria d’lily quien señala que este verano se están gastando "una fortuna" en aire acondicionado. "Estamos pagando unos 780 euros al mes, pero eso fue en junio, así que supuestamente este mes de julio la factura ya vendrá por encima de los mil euros, un desastre, pero es que sin aire no podemos trabajar con el calor que hace, es una lástima que sea tan cara la factura de la luz"

David Galbis, responsable de la cafetería Da la Caña asegura que "a final de mes lo vamos a notar mucho en la factura de la luz pero es que lo primero es poder estar aquí trabajando y que la gente esté a gusto en el local, aunque este mes de junio ya lo hemos notado en la factura, que han sido más de 1.200 euros de luz".