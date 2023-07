Un mes después de la Cremà de los monumentos, las Hogueras siguen con su actividad. En las comisiones, el trabajo continúa, preparando ya la Fiesta del próximo año. Entre los actos de estas fechas destacan las pedidas de las que serán las bellezas de cada una de las 89 hogueras. Sin embargo, las comisiones pequeñas se encuentran con más problemas para encontrar a sus representantes que las grandes. En algunos casos, no hay ninguna mujer que esté en disposición de ser la belleza de su hoguera, por lo que las comisiones se ven obligadas a buscarla fuera.

Barrio José Antonio tiene publicitado en sus redes sociales un anuncio en el que se indica la búsqueda de representante, en su caso tanto adulta como infantil. Su presidente, Rafael Soler, explica que al ser una comisión con pocos socios suelen encontrarse con esta dificultad: "Al ser una hoguera pequeñita, tenemos poca gente joven y hay años que nos cuesta mucho que por edad o economía puedan acceder a ser bellezas. Hay varias hogueras que, como nosotros, siempre están buscando". Soler añade que, en especial, el cargo más complicado de encontrar es el de las damas.

En las recién terminadas Hogueras, de hecho, dos comisiones no presentaron ni belleza adulta ni damas, y en cerca de una decena solo una acompañó a la belleza. Por contra, en las hogueras donde el número de comisionados alcanza el centenar, hasta cuatro damas acompañaron a su principal representante. "En las hogueras en las que son muchos comisionados no tienen estos problemas, pero en nuestro caso no tenemos ni adulta ni infantil", subraya Soler.

A través de conocidos

Barrio José Antonio ha sido la hoguera que más se ha pronunciado en este sentido, publicitando su "búsqueda de belleza" incluso en las redes sociales, pero no es la única hoguera en dificultades. La hoguera La Marina recientemente encontró a su representante, que no es comisionada sino conocida de una de ellas: "Al final hemos conseguido belleza por mediación de la familia de la infantil. La chica se ha ofrecido para salir con la nena", señala Víctor Segura, presidente de esta comisión.

Al igual que Barrio José Antonio, el año pasado también se encontraron con esta dificultad, que en su caso resolvieron a través de su hermanamiento con una falla valenciana: "Vienen todos los años, y una de ellas se ofreció a salir", recuerda el presidente.

Segura añade que en su hoguera, al igual que en otras que rondan la treintena de socios, es habitual tener dificultad para encontrar belleza: "En el caso de nuestra hoguera, por las edades ya han salido todas, no tenemos más gente joven. Venimos de una base muy grande de infantiles de la que hemos tirado mucho pero que está llegando a su fin". El presidente de esta hoguera subraya que, al final, todos los años se consigue a la belleza entre gente conocida o a través de hogueras que cuentan con muchas chicas que quieren salir pero en su comisión no tienen hueco.