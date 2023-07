Una, dos, tres y hasta 15 veces. Esas son las ocasiones en las que la empresa que gestiona la limpieza en Alicante ha tenido que ir a limpiar la escombrera ilegal de Villafranqueza. No es la única que se forma en la ciudad, ya que hay hasta veintisiete de estos puntos identificados por UTE Alicante, que acude a su limpieza de manera regular cada dos o tres meses.

A algunos de ellos, sin embargo, acude varias veces cada mes. Es el caso del de Villafranqueza, que ya ha tenido que limpiarse 15 veces en la primera mitad del año, pero no el único. La escombrera ilegal ubicada en el barrio del Cementario, por su parte, ha recibido ya hasta 9 limpiezas en los últimos seis meses.

Las escombreras se forman pese a que Alicante cuenta con un ecoparque al que se puede acudir a depositar estos vertidos, con hasta 500 kilogramos por vehículo y día en el caso de los desechos clasificados como "voluminosos", esto es, electrodomésticos, enseres, escombros y restos de poda.

Tampoco las multas, que alcanzan los 3.000 euros, parecen disuadir a los incívicos. Los vecinos de las zonas afectadas y la empresa de limpieza tienen claro el modus operandi: aparece una furgoneta, realiza la descarga en el arcen y se va. En algunos casos, la situación es incluso más ridícula, ya que los vehículos ni siquiera paran su marcha, por lo que los sacos aparecen desperdigados a lo largo de un camino.

27 escombreras ilegales

En Alicante, esta problemática está muy presente ya que hay hasta 27 puntos ilegales de vertidos en toda la ciudad, en los que aparecen de manera constante este tipo de residuos. En un año, la UTE Alicante retira más de 3.000 toneladas de restos de construcción y demolición ilegales (3.257 en 2021, el último año con cifras completas). Una cifra a la que hay que añadir las 467 toneladas que retira el Ayuntamiento de la limpieza de solares.

"UTE Alicante lucha diariamente con los vertidos ilegales que se realizan en la vía pública. En muchos casos, estos residuos que encontramos no son depositados por los ciudadanos, si no que una gran mayoría suelen ser producidos por empresas privadas que no realizan la gestión correspondiente con sus residuos y se dedican a las reformas, a la mecánica, a la construcción o a la jardinería. Lo que más solemos encontrar son restos de demolición, escombros, voluminosos, enseres, piezas de coche o incluso ruedas, que son residuos peligrosos", explica Fran Zapata, coordinador de Limpieza de UTE Alicante.

Los puntos críticos están ubicados por la empresa concesionara de la limpieza: "Los encontramos frecuentemente en polígonos, en caminos, en solares públicos, dentro del núcleo urbano o en la misma calle. Esto perjudica al ciudadano, al medio ambiente y a la imagen de la ciudad", subraya Zapata.

Algunos restos de construcción, como el amianto, la pintura o las lámparas fluorescentes son peligrosos y altamente contaminantes. Sin embargo, los principales restos de obra como hormigón, materiales cerámicos y aglomerado asfáltico son residuos que se pueden reciclar y existen diferentes puntos que están al alcance de todos para depositarlos y posteriormente proceder a su reciclaje.