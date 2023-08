Hace solo dos meses, el Ayuntamiento de Alicante renovó el equipamiento deportivo de la playa de San Juan. En ese escaso periodo de tiempo, varios postes de las pistas de vóley playa se encuentran torcidos y las redes no llegan a la altura reglamentaria. Tampoco se pueden ajustar, ya que los nuevos postes no tienen suficiente base y, al tensar las redes, estos ceden.

Esta queja de los clubes y escuelas de verano puede parecer insignificante, pero aseguran que con estas nuevas pistas se ha perdido la posibilidad de organizar campeonatos oficiales, así como la de atraer a equipos profesionales para que entrenen aquí. Dos prácticas que fueron habituales en los pasados veranos, en los que se acogieron pruebas como el Mediterranean Beach Volley. Ahora, una competición así no se podría acoger: "Esta red para competición no serviría y para entrenar con el equipo masculino tampoco. Sirve para grupos porque es lo que hay, pero no da la talla. Si se quisiera hacer aquí un torneo oficial no se podría", lamentan desde uno de los equipos.

Los clubes que practican allí todas las tardes señalan que a las redes les faltan entre 5 y 10 centímetros para cumplir con el reglamento, pero que no se puede llegar a esa altura por los nuevos postes: "El problema es la fijación de los postes, que no tienen una buena base. Al no tener una buena base, no aguantan y, cuando tensamos las redes, los postes ceden y las redes se bajan y ya no se pueden poner a la altura. Pasa tanto con las redes de juego como con las de la contención. Tendrían que arreglar las bases de los postes para que dieran", señala la responsable de uno de estos clubes. Además, los nuevos tensores son propios de las pistas de voleibol cubiertas o al aire libre, pero no de las de playa, ya que estos ya están llenos de arena y sal y apenas se pueden utilizar ya: "Los tensores están todos oxidados, rotos y no tienen ni dos meses las pistas", explica la misma responsable.

La obra concluyó hace dos meses, y entonces el Ayuntamiento afirmaba que las instalaciones se habían "modernizado y cambiado para que tengamos unas zonas deportivas de primer nivel". Los clubes lamentan que el resultado ha sido justo el contrario: "Lo que había estaba muy bien, lo único que necesitaba era un mantenimiento, pintar los postes. Pero estos postes que han puesto se veía desde el principio que no iban a servir. Tienen una base muy pequeña".

Varios clubes y escuelas de verano entrenan en estas pistas todas las tardes y, además, cuando no están ellos, está lleno de gente tanto amateur como profesional jugando, como explican desde un restaurante cercano a la playa: "Desde las cinco de la tarde está lleno de gente y aguantan hasta la noche". Durante el año, además, entrenan también diversos clubes para preparar sus competiciones.

Mala iluminación

Para poder competir cuando cae la noche, las pistas cuentan con un sistema de alumbrado municipal. Unos focos que, antes de la obra, quedaban alineados justo en mitad de cada una de las pistas, para que la iluminación fuera igual en ambos lados. Las nuevas pistas se desplazaron más de un metro, por lo que la iluminación ahora tampoco está alineada con el terreno de juego: "Los postes antes estaban alineados con las luces, pero ahora no. Han intentado orientar la luz hacia aquí pero es una chapuza. Lo que había estaba bien hecho. Podrían haber utilizado lo que había. Yo entiendo que la intención fue buena, pero lo quisieron hacer rápido, no pidieron opinión a la gente que sabe y los postes que había antes eran mucho mejores", apuntan desde otro de los clubes.

Los jugadores y entrenadores no entienden la decisión del Ayuntamiento y lamentan que no se les haya consultado a la hora de remodelar las pistas, y confían en que se pueda rectificar para no perder la oportunidad de atraer torneos ni equipos profesionales a Alicante.