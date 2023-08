Alicante se prepara para vivir un mes lleno de emociones y espectáculos de primer nivel con la reapertura de Área 12, el popular multiespacio ubicado en Rabasa. Este fin de semana ya viene cargado de música y entretenimiento con el concierto de David Bisbal este sábado, Los Morancos este domingo y el lunes con Guitarricadelafuente.

Este espacio, que regresa por segundo año consecutivo, cuenta con más de 20.000 metros cuadrados, dispone de aparcamiento propio y buena conexión con el resto de la provincia con muy fácil acceso desde la A-7.

Sin duda, un enclave imprescindible para los amantes de la música y el buen ambiente. Así que, toma nota, ya que desde este mismo fin de semana da comienzo la programación con un triplete de presentaciones excepcionales.

Este sábado 12 de agosto, David Bisbal hará vibrar al público con su inconfundible voz y su repertorio de éxitos. Los Morancos tomarán el relevo el domingo 13, prometiendo una velada llena de humor. Y el lunes 14 de agosto, Guitarricadelafuente cautivará a los asistentes con su estilo singular.

Pero esto sólo acaba de empezar, ya que a lo largo de todo el mes de agosto y principios de septiembre, este espacio multifuncional se prepara para recibir una serie de actuaciones estelares, ofreciendo también una variedad de géneros musicales que atraerán a un público diverso.

Conciertos, monólogos y Vibra Mahou

Así, el espectacular recinto acogerá Love the twenties pop (25 de agosto), Love the 90’s (26 de agosto), Juan Dávila (30 y 31 de agosto), El Kanka (1 de septiembre), Hombres G (2 de septiembre), Rels B + Pepe Vizio + Los Chavales DJ Set (8 de septiembre), Ara Malikian (9 de septiembre), Loquillo + Santero y los muchachos (22 de septiembre), y la Closing Party by Vibra Mahou (23 de septiembre) en la que actuarán Arde Bogotá, Ginebras y ELYELLA.

Quality Food Market: Zona gastronómica

Área 12 es más que conciertos. Este año Quality Food Market, se une al espacio con su zona gastronómica, ofreciendo una gran variedad de platos healthy y donde además, podrás disfrutar de las diferentes variedades de Mahou -la gama de cervezas española más premiada del mundo- acompañadas de riquísimos platos.

Además, el Mahou Beer Garden contará con el Escenario Vibra Mahou, la plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas que acerca a artistas y público, un espacio por donde pasarán todo tipo de conciertos y acústicos que se irán desvelando en las próximas semanas.

Vive una experiencia completa en Área 12 Alicante

Área 12 es el espacio que la ciudad necesitaba, es mucho más que música, y se convierte en un punto de encuentro cultural imprescindible en Alicante. Con su oferta variada de música, gastronomía, cócteles y vinos de la región, este espacio se suma al tejido cultural alicantino, ofreciendo una experiencia completa que deja una huella duradera en todos los que lo visitan.

Área 12 se erige como un faro de diversión y creatividad, encendiendo las noches alicantinas con música, sabor y emoción.

Más información:

El recinto abrirá sus puertas de 20:00h a 02:00 am.

Para más detalles puedes visitar su web.