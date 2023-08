La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado esta mañana la minoración en 246.211,18 euros de una ayuda para soluciones habitacionales dirigida a colecitvos vulnerables. No es la primera vez, que el gobierno municipal que dirige Luis Barcala debe afrontar una decisión de este tipo que supone dejar escapar dinero público en materia de bienestar social. El expediente pertenece a 2022 y supuso que la Generalitat Valenciana a través del Plan Estatal de Vivienda dirigiera fondos las administraciones locales.

El consistorio alicantino solicitó 957.721 euros que le fueron concecidos en su totalidad y que se aceptaron el 6 de septiembre de 2022. Ahora con la liquidación de las cuentas, la anterior concejalía de Acción Social y Familia, ha echado cuentas y el saldo es a devolver el 25,71% de lo pedido, es decir, la cuarta parte del importe. Tras la Junta, el alcalde en funciones, Manuel Villar, ha explicado que esta circunstancia viene determinada por dos cuestiones. La primera es la rigidez de las bases y que advertido el problema se pidió una prórroga del plazo a la Conselleria de Vivienda, que en ese momento estaba en manos de Unidas Podemos con Héctor Illueca al frente, y que fue rechazada. Además, el edil ha puesto de ejemplo requisitos difíciles de cumplir como que se pidiera contrato a los usuarios. "No se puede llegar a todo", ha añadido.

Las ayudas de 2022 supusieron 292 actuaciones de alquiler o suministros dirigidas 195 titulares distintos que suponen 502 beneficiarios en total. La cantidad justificada asciende a 711.506,82 euros. Las bases, aprobadas por decreto 104/2022 de 5 de agosto del Consell, eran de "concesión directa de carácter excepcional y singularizado" para facilitar "una solución habitacional inmediata a las personas víctimas de violencia de género, víctimas de trata con fines de explotación sexual, a las personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, a las personas sin hogar, asiladas, refugiadas, apátridas, acogidas al régimen de protección temporal y otros estatutos de protección subsidiaria, y a otras personas especialmente vulnerables, dentro del ámbito territorial de la Comunitat Valenciana".

El edil popular propuso como soluciones la reiteración de que las bases se relajen, pero a tenor de lo ocurrido hasta ahora no parece previsible, tal y como él mismo ha reconocido y, por otra, "fiscalizar antes de solicitarla para ajustar las peticiones".

Quinta vez en un mismo año

Este mismo año, la actual Concejalía de Bienestar Social devolverá dinero por este motivo más de 1,2 millones de euros, si te atiende a las minoraciones que han pasado por Junta de gobierno. A principios de año, ya dio cuenta el organismo de gobierno del retorno de 415.848 euros y el de 329.880 euros de ayudas a la vivienda para personas vulnerables al no justificar su uso, cuando la ex del PP, Julia Llopis, gestionaba la concejalía. El apunte no es aislado en lo que llevamos de 2023, pues el pleno de marzo, la Junta de Gobierno encadenó durante tres meses seguidos diversas devoluciones a administraciones superiores en el ámbito social. El bipartito (PP y Ciudadanos) procedió al reintegro de 319.399 euros a la Conselleria de Políticas Inclusivas, del total de 4,6 millones de euros para políticas sociales, concedidas en julio de 2020, en pleno estallido de la pandemia de covid. Este dinero se suma a la subvención ya citada para vivienda y otro medio millón de euros por no ejecutar proyectos sociales.

La más reciente fue de la que se dio cuenta el pasado 25 de julio, que casualmente fue la más cuantiosa. Se trató de la devolución de 456.590 euros (el 90%) del dinero recibido para escuela de verano del programa "Bolsas de cuidado profesional para familias con hijos e hijas menores" de la Conselleria de Políticas Inclusivas. La explicación que se dio fue la misma que se ha repetido esta mañana.

Para cuadrar la cantidad, hay que mirar también en esta Junta de Gobierno de julio, donde se apuntaron dos recargos por sobrepasar los plazos en las devoluciones, es decir, que se ni se ejecuta ni se reembolsa a tiempo. El Ayuntamiento alicantino pagó 20.792 y 15.969 euros, respectivamente de intereses.