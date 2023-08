Las agencias de viajes de la provincia de Alicante siguen con preocupación los posibles retrasos en la adjudicación del programa de vacaciones para la tercera del Imserso. Estos negocios que también ven compensados sus ingresos con la caída de la actividad durante la temporada baja temen que sus ingresos puedan verse mermados entre un diez o un veinte por ciento, según aseguró a este diario el presidente de la Asociación Empresarial de Agencias de Viajes de la Comunidad (AEVAV), Miguel Jiménez. Como ha venido publicando este diario, tres de las empresas que optaban a hacerse con la gestión del Imserso han recurrido la decisión del Gobierno de adjudicarlo a Avoris Corporación Empresarial. El Ejecutivo tiene ahora hasta el viernes de la próxima para semana para decidir si acepta o no estos recursos, tras lo que quedaría abierta la opción judicial. Un escenario que abocaría hasta que hasta final de año los viajes del programa de vacaciones no pudieran empezar a comercializarse, cuando deberían estar disponibles desde el 15 de septiembre.

Desde el sector de las agencias de viajes se ve con preocupación los posibles retrasos en la adjudicación del Imserso. "Que haya retrasos no es una buena noticia para nadie", aseguró a este diario Miguel Jiménez. El programa de vacaciones para la tercera edad suponía un pequeño empujón en la actividad durante unos meses en los que se mermaban los ingresos. "Había agencias que no trabajaban con el Imserso, pero desde que llegó la pandemia y la crisis que padeció el sector, hubo muchas que empezaron a comercializarlo", dijo. En esta línea aseguró que en los primeros días de la puesta a la venta de las vacaciones del Imserso era habitual ver largas colas frente a las agencias de jubilados interesados en apuntarse, aunque posteriormente se introdujeron programas de citas.

"El inicio del Imserso era una época en la que las agencias siempre necesitábamos un refuerzo de personal para atender al público. En estas condiciones creo que este año no vamos a poder contar con estos refuerzos. Cuando empiecen a venderse las vacaciones, podemos estar casi en enero", dijo. Desde el sector se cifra de entre un diez y un veinte por ciento que puede suponer la caída de ingresos a cuenta del Imserso. Cuánto crezca ese porcentaje va a depender de cuánto tiempo se prolongue este conflicto y que haya una respuesta rápida. De todos modos, Jiménez señaló que el programa tal como está planteado no supone grandes beneficios para las agencias, "teniendo en cuenta que somos nosotros quienes en la práctica estamos gestionando el 80 por ciento del programa y es en nosotros en quien nos recae la responsabilidad. "Teniendo en cuenta que son meses de baja actividad, siempre es mejor eso que nada y cada vez son más las agencias que se apuntan a vender Imserso", señaló.

Hosbec

Como ya publicó este diario, desde la patronal hotelera de Benidorm Hosbec se incidió en que el programa vacacional para la tercera edad permite el mantenimiento de 3.000 puestos directos y otros 10.000 indirectos, mientras que los turistas del Imserso dejaron en la Comunidad cerca de 77 millones de euros. El presidente de Hosbec, Fede Fuster, aseguró a este diario que todavía el Gobierno estaba en plazo para no admitir los recursos. "Aunque las que están pugnando por el contrato todas son empresas muy fuertes, con equipos legales muy preparados y mucho nos tememos que van a agotar todas las vías", aunque matizó que estaban en su derecho a hacerlo.

Fuster valoró positivamente las respuestas tanto de la Conselleria de Turismo como de la Diputación de Alicante volcándose con el sector y prometiendo una línea de ayudas ante la pérdida de ingresos que podía suponer los retrasos en la adjudicación por la pugna entre los aspirantes. En este sentido, subrayó que la respuesta de todos los implicados en el sector turístico, desde empresarios as sindicatos y trabajadores ha sido unánime y en la misma línea. Fuster consideró positivo el ofrecimiento de ayudas, aunque consideró que "aún es pronto, porque estamos en una fase en la que los recursos podrían ser rechazados en la vía administrativa". Los hoteleros han mantenido conversaciones con las empresas en litigio y señalan que, "aunque no quieren desvelar sus cartas por estrategias procesales, nos dicen que no tienen por qué demorarse mucho. Pero está todo en el aire".

Desde Hosbec se recordó que "estamos ante la incertidumbre de los plazos en los que los recursos podrán ser admitidos a trámite, la adjudicación o paralización del programa, en definitiva, ante la imposibilidad de planificar actividad empresarial en los próximos meses". Los paquetes vacacionales tendrían que empezar a comercializarse el 15 de septiembre. Desde Hosbec se recordó que "no podemos olvidar a los usuarios finales, que vuelven a encontrarse ante la incógnita de poder disfrutar de su derecho a unas merecidas vacaciones, objetivo principal del programa Imserso desde su creación". En esta línea recordaron que "el impacto social y económico que puede implicar que no se ponga en marcha este programa va a estar recogido en un informe que HOSBEC ha encargado a expertos economistas de la Universidad de Alicante, así como una actualización de los costes que los hoteles asumen cuando se acogen a un programa que solo trae pérdidas y malas noticias".