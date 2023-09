Cambio de fechas. La primera mascletà del nuevo curso festero, que se habría programado para la noche del último sábado del mes, finalmente se adelanta una semana. Será el 23 de septiembre, a las 23:30 horas, incluyéndose en el ciclo "Pólvora tot l’any". Lo que no varía es la ubicación elegida por la Federació de Fogueres, dirigida por David Olivares. El distrito de Vía Parc-Vistahermosa será el lugar desde el que los alicantinos de Hermanos Sirvent lancen la primera mascletà nocturna, una iniciativa que Olivares prometió que recuperaría durante la pasada campaña electoral.

El cambio de fecha tiene una explicación. Y es que la comisión festera ofreció al órgano que gestiona la Fiesta "colaborar con la actividad que había organizado a beneficio de Aspanion". La Federació, según han explicado, no se lo pensó, aunque implicaba un cambio de fechas. "No podíamos decir que no. Les Fogueres es una fiesta muy amplia que incluye muchas cosas, y la solidaridad es una de ellas", ha apuntado el presidente de la Federació, David Olivares.

Este espectáculo nocturno es, por ahora, el primero de los tres disparos programados en un calendario para el ejercicio 2023-24 que se aprobó la pasada semana por la Asamblea, donde destacó el cambio de fechas de la Elección de la Bellea del Foc.

Por ahora, según ese calendario, el segundo disparo nocturno previsto se celebrará el 19 de mayo, en la Plaza del Sol, donde previamente tendrá lugar el Festival de Bandas "Andrés Llorens". La tercera de las mascletás nocturnas planteadas se ha fijado en la previa de las Hogueras, el 20 de junio, en una ubicación aún por determinar.

Al margen de los disparos nocturnos, la Federació liderada por Olivares ha decidido también mantener una iniciativa que impulsó el órgano gestor durante el mandato de Toñi Martín-Zarco, como es el ciclo "Pólvora tot l´any", que promueve que se realicen disparos mensuales a lo largo de todo el municipio. Estos disparos incluyen también los programados para el 5 de noviembre, el 3 de diciembre, el 14 de enero, el 18 de febrero, el 3 de marzo, el 21 de abril, el 5 de mayo y el 2 de junio, según un calendario en el que aún no se han hecho oficiales las ubicaciones.

La Asamblea de la Federació de Fogueres dio luz verde a la propuesta de la nueva dirección, con David Olivares al frente, que consiguió el apoyo de 141 personas (el 71,9% de los asistentes), mientras que 54 votaron en contra del cambio del calendario. Hubo también una abstención.