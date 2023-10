El Ayuntamiento de Alicante utilizará uno de sus dos festivos locales en el 24 de junio para garantizar que no sea laborable en Alicante. Así lo ha confirmado este martes el portavoz y vicealcalde, Manuel Villar, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local. En ella, Villar ha sido también crítico con la decisión del Consell de marcar el día de San Juan como festivo "recuperable". Mientras, las patronales del ocio, la restauración, el comercio y los hoteles insisten en garantizar que el fin de fiesta de Hogueras sea festivo no solo a nivel local, sino también autonómico.

"Nuestra intención es que el festivo local sea el día 24 de junio. No podemos depender de que un alicantino tenga que recuperar ese día. Lo tenemos bastante claro", ha expresado el portavoz del gobierno local. Villar ha apuntado que retirar este festivo menosprecia la importancia de la ciudad: "En cuanto a la cuestión autonómica, vamos a intentar que sea el último año que pase. Nos costó muchísimo que se diera ese reconocimiento a la ciudad. No estamos nada conformes y así se lo hemos hecho saber al Consell. No nos parece correcto, es un paso atrás y no es la mejor medida para Alicante ni para lo que significa la ciudad".

"No podemos depender de que un alicantino tenga que recuperar el 24 de junio. Lo tenemos bastante claro" Manuel Villar - Vicealcalde de Alicante y portavoz municipal

Villar ha añadido que, por el momento, no tienen decidida la alternativa que propondrán a la Generalitat, pero ha insistido en su crítica al acuerdo autonómico: "Es una situación que no nos gusta".

Hostelería, turismo y ocio piden el 24 de junio

Los sectores afectados son unánimes: el 24 de junio ha de garantizarse como día inhábil. Algunas de las patronales van más allá y no solo le piden el día al Ayuntamiento, sino que solicitan a la Generalitat que rectifique para que lo sea a nivel autonómico.

Uno de ellos es Luis Castillo, presidente de la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante (APHA): "Mi postura es de una claridad meridiana. El 24 cae cuando cae y yo creo que San Juan debe de ser fiesta autonómica siempre. Es lo que hace que alguien de Castalla o de Castellón venga a Alicante. No solo debe de ser festivo local. Y no debe de serlo solo cuando los demás caen en domingo. Es algo que no se puede discutir".

Desde la Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante (Alroa), su presidente, Javier Galdeano, también se pronuncia en el mismo sentido: "El 24 de junio tiene que ser festivo. Lo tengo claro. Tenemos que defender esa fecha al margen de conveniencias".

Comercio, hostelería, hoteles y ocio coinciden en que el 24 de junio debe ser un festivo garantizado

Vicente Armengol, presidente del Colectivo de Comerciantes por Alicante, añade que es el día que mejor le viene a los negocios locales: "Yo creo que hasta ahora nos iba bien como estaba. Vamos en el mismo sentido que nuestros compañeros. Al comercio le viene mejor que sea el 24 de junio".

La presidenta de la Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA), Gabriela Córdoba, agrega que los distintos sectores afectados tratarán de unificarse para presionar al Consell: "Estamos pendientes de reunirnos en la Federación de Turismo para pedirlo en conjunto. Nos damos cuenta de que es difícil que una asociación sola mueva estos cambios. Vamos a hacerlo en conjunto para que sea más efectivo. Para la hostelería hace mucho daño que el 24 de junio no sea festivo, es un día muy importante para la ciudad. Vamos a luchar porque el Ayuntamiento lo haga festivo y que pueda incluso presionar a la Generalitat para que sea autonómico".

Por su parte, la Federació de Fogueres de Sant Joan señaló la semana pasada que se había pedido al Consell que fuera festivo autonómico el 24 de junio, mientras que al Ayuntamiento se le había solicitado el día 25 para que los festeros pudieran disfrutar de la Cremà sin estar preocupados por la hora.