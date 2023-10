Día de exaltación. 125 años no se cumplen todos los días y Aguas de Alicante ha querido celebrar por todo lo alto un hito histórico en compañía de la población alicantina. La plaza del Puente se ha llenado de familias que no se querían perder una fiesta con actividades para los más pequeños y con una barra con precios populares para los adultos. Además, a la hora de la comida, un arroz alicantino gigante preparado con el agua de la localidad hizo los honores, ofreciendo a los allí presentes uno de los platos más característicos de la gastronomía alicantina.

Los más pequeños han podido divertirse con las actividades que se llevaron a cabo, siendo la principal atención de unos niños que se lo pasaron en grande jugando a juegos clásicos como el pañuelo o el lanzamiento de dardos sobre globos. Además, en el centro de la plaza, una piscina de bolas azules, que simulaban lo mejor posible el agua de Alicante, ha sido el principal foco de diversión de los menores que no paraban de reír y de disfrutar de una festiva jornada que rememoraba los 125 años de vida de una empresa vital para los alicantinos.

El acto ha ensalzado la historia de una compañía ejemplar, queriendo mostrar la importancia que tiene el agua en la vida de todas las personas y la relevancia que ostenta para el desarrollo socioeconómico de las ciudades. Es, a su vez, y quisieron referenciarlo en la fiesta, la empresa mixta de suministro de agua más antigua del mundo que sigue en funcionamiento.

El Director General de Aguas de Alicante, Javier Díez, ha querido aprovechar el acto para recordar el contexto que rodea la creación de esta empresa centenaria: "Hace 125 años, allá por 1898, hubo un proyecto magnífico, un proyecto emblemático que quería traer agua a una ciudad que en aquel momento estaba sufriendo una sequía, porque sus manantiales se estaban agotando. Todos sabemos que aquí llueve muy poco, no hay acuíferos y tampoco tenemos embalses. Bueno, pues aquí, en octubre de 1898, un proyecto llamado Canal del Cid, una revolución de más de 50 kilómetros desde Sax, trajo las primeras aguas a la ciudad. Hoy, Aguas de Alicante es una empresa que gestiona el ciclo interno del agua de Alicante, al mismo tiempo que nos han confiado cinco municipios más, que son Petrer, Monforte del Cid, San Vicente del Raspeig, Sant Joan d'Alacant y El Campello".

Ha finalizado su discurso garantizando que, desde Aguas de Alicante, "seguiremos apostando por proyectos singulares, por proyectos emblemáticos que hagan de Alicante una ciudad más fuerte" y ha reiterado la intención principal de "proteger nuestro medio ambiente para que sea sostenible y mejore la calidad de vida de los ciudadanos".

El siguiente en tomar la palabra ha sido el alcalde de Alicante, Luis Barcala, quien ha manifestado sentirse "enormemente orgulloso como alicantino" de tener una empresa como esta "por lo que ha hecho a lo largo de su historia, por lo que está haciendo actualmente y por lo que hará en un futuro". Ha destacado, a su vez, "la apuesta por la máxima excelencia en servicios. Se trata de un servicio básico que no solo consiste en suministrar el agua potable, sino que también es la retirada y posterior tratamiento de las aguas residuales. Y aún más importante si cabe es la reutilización en un ciclo interminable de un bien tan escaso como es el agua. Tenemos un objetivo muy claro, Alicante Agua Circular, que pretende que ninguna sola gota de agua se pierda".

Otra de las cuestiones que Barcala ha querido argumentar ha sido la relativa al fondo social de Aguas de Alicante: "Esta empresa tiene, en proporción, el mayor fondo social que ninguna sociedad de este sector tiene en toda España. Se inició el fondo social para que nadie dejara de tener acceso al agua porque no pudiera pagarlo. Pero continuamos con los fondos sociales. Hoy en día, estos fondos cubren, no solo a aquellos que no pueden pagar el recibo, también a aquellos que no pueden pagar la instalación para poder recibir el agua. Porque en Alicante hay todavía viviendas que no tienen un punto de agua potable". Se refleja así la premisa social de una empresa mixta, público-privada, que busca atender tanto a sus intereses de generar recursos, riquieza y empleo como a una responsabilidad social corporativa patente.

Reconocimiento a Asunción Martínez

La fiesta no se ha quedado ahí y también ha habido momento de homenajear con todos los allí presentes a la alicantina Asunción Martínez, la primera mujer que dirigió la compañía. La entrega del obsequio ha sido realizada por el presidente del Comité de Empresa, Fernando Martínez y por el propio Director General de Aguas de Alicante, Javier Díez. El acto ha contado también con un emotivo vídeo en el que personalidades de la localidad se unían para elogiar a la compañía.

Una vez finalizada la parte más emocional del acto, ha seguido la fiesta con música y con los más pequeños jugando en las diversas actividades que se habían preparado para ellos hasta que, finalmente, ha llegado el esperado arroz alicantino cocinado en la misma plaza con la propia agua de la ciudad. Porque 125 años no se cumplen todos los días y había que celebrarlo a lo grande.