Tradición adelantada. El Día de Todos los Santos es una fecha señalada en el calendario de muchos cristianos que buscan venerar la vida eterna de sus difuntos en presencia de Dios. Por ello, el 1 de noviembre siempre hay una afluencia multitudinaria de personas que se acercan a los cementerios para estar cerca de sus seres queridos en un día tan especial.

Sin embargo, cada vez es más frecuente adelantar esta visita al camposanto en vísperas al primer día de noviembre. Este año, debido a que cae un miércoles, muchos alicantinos han acudido al Cementerio Municipal Nuestra Señora del Remedio distribuidos entre los días viernes, sábado y domingo. De estas tres jornadas, la más transitada fue la del domingo 29 de octubre, contando con una notoria afluencia que, no obstante, no produjo ningún problema de aglomeraciones.

Las tradiciones van cambiando conforme avanza el tiempo y los asistentes al Cementerio de Alicante intentan buscar alternativas para evitar la fecha con mayor cúmulo de gente. Sin embargo, los comercios de alrededor, como Floristería Las Rosas, sienten que esta deriva está cambiando la tradicional visita anual a los difuntos: «Entiendo que las personas busquen evitar una fecha muy transitada, haciéndose más difícil el poder aparcar y moverse con tranquilidad por el cementerio, pero cada año es más la gente que se distribuye entre los días previos y eso hace que, cuando llega el Día de Todos los Santos, se vea un ambiente algo pobre, y acaba siendo un día menos transitado de lo normal».

Otra de las cosas que cuestionan los comerciantes de flores es que «la tradición cada vez se está perdiendo, a los jóvenes no se les ha inculcado el venir a visitar a sus difuntos y esto provoca que cada vez venga menos gente y, cuando lo hacen, solo vengan en fechas muy señaladas».

Lo cierto es que costaba encontrar a gente joven dentro del recinto municipal. Tan solo había una reducida representación juvenil, y esta siempre iba acompañando a personas más mayores. «Hay que intentar que no se pierda esta tradición, por eso todos los años me traigo a mi nieto para que me acompañe a limpiar la tumba de mi marido», comentaba una alicantina a la que acompañaba su nieto, mientras este la ayudaba a andar.

Para mantener el orden de la zona entre las personas que asistían al Cementerio Municipal y los coches que circulaban por el camino de la Alcoraya, agentes de la Guardia Civil y la Policía Local iniciaron un operativo desde las 8:00 horas de la mañana, momento de la apertura del camposanto, para calmar el tráfico y favorecer una movilidad eficiente. Según fuentes policiales, el tránsito durante el fin de semana fue muy distribuido, dejando una notoria afluencia de alicantinos los días previos, y se espera que esto siga así durante el lunes y el martes, aunque en menor medida debido a que son días laborables.

Protección Civil

Por su parte, la Agrupación de Protección Civil habilitó una carpa a la entrada al Cementerio para atender cualquier imprevisto, pese a que el montaje de la carpa de atención sanitaria está prevista solo para la jornada del miércoles 1 de noviembre. La atención del servicio de protección civil estaba tanto dentro como fuera del recinto municipal. Dentro, acompañando a personas mayores y otra gente con movilidad reducida a las tumbas de sus difuntos. Estaban distribuidos por parejas para atender cualquier demanda en el interior del camposanto. Por su parte, otro equipo se encontraba fuera, en la entrada, para atender cualquier cuestión que ocurriese a orillas del acceso principal.

Además, el Día de Todos los Santos, debido a la prohibición de acceso en vehículo por el interior del cementerio, Protección Civil contará con un vehículo en la puerta trasera encargado de transportar a las personas que lo necesiten, y dentro habrá varias unidades en bicicleta para acudir con la mayor rapidez posible a los focos de atención que se generen durante la jornada.