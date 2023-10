No habrá Tramnochador en Alicante en la madrugada del 31 de octubre al 1 de noviembre. El servicio nocturno del TRAM no estará en funcionamiento como sí sucede en otras vísperas y festivos, como Carnaval, Semana Santa u Hogueras. No lo estará porque Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) "no tiene constancia" de la concentración de las celebraciones de Halloween en un punto de la ciudad, como sí sucede en Carnaval. Quienes quieran salir de fiesta en la ciudad tendrán que buscar una alternativa para volver a casa o esperar al primer TRAM del servicio ordinario.

Desde FGV han señalado que tampoco se ha hecho otros años. Sin embargo, en la capital autonómica sí habrá servicio nocturno de Metrovalencia, también regulado por la Generalitat. Fuentes de Ferrocarrils han indicado que desconocen si en Alicante se celebra Halloween. La primera salida de TRAM desde Luceros el 1 de noviembre será a las 6.11 horas, en el servicio ordinario de la mañana. Será la L1 con destino a Benidorm. La última del día 31 de octubre se realizará a las 23.54 horas. Autobús nocturno El transporte público que sí estará activo durante la víspera de Todos los Santos es el autobús. Las líneas nocturnas urbanas 3N (Puerta del Mar-Plaza de la Luna), 13N (Puerta del Mar-Villafranqueza) y 22N (Puerta del Mar-Playa de San Juan) realizarán sus servicios en el horario habitual de viernes, sábados y vísperas; así como las interurbanas 21N (Alicante-Playa de San Juan-El Campello), 23N (Alicante-Sant Joan-Mutxamel) y 24N (Alicante-Universidad de Alicante-San Vicente del Raspeig). También la C-6, que conecta con el aeropuerto.