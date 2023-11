La periodista deportiva italiana Serena Battistini, también conocida como Serena Miller, visitó recientemente Alicante, estancia de la que ha rendido buena cuenta en su perfil de Instagram, donde ha mostrado algunos de los lugares y actividades realizadas.

La reportera especializada en fútbol participó en 2011 en un concurso de belleza que le sirvió como trampolín dentro del mundo del espectáculo. Tras participar en Miss Italia, la joven hizo su debut televisivo en junio de 2013, en un programa llamado A tutto sport. En septiembre de ese mismo año ya fue nombrada codirectora de la transmisión y conducción de Anteprima Sport.

En febrero de 2014 concluyó una importante experiencia en el festival de San Remo como presentadora y locutora de varias transmisiones de radio y televisión.

Desde septiembre de 2015 trabajó también en Top Calcio 24 y en Rai Sport como columnista. En todos estos años ha seguido haciendo distintos programas deportivos.

Además de su faceta profesional, a la "Sara Carbonero" transalpina le encanta viajar y la buena cocina, dos pasiones que ha sabido combinar convirtiéndose en una influencer.

Qué hizo en Alicante Serena Battistini

La instagrammer no dudó en inmortalizar su imagen en la Explanada de España luciendo una transparencia con bikini.

"Creo que la vida debe ser una fiesta continua", escribía en otras publicaciones, copiando un lema escrito en una de las paredes del céntrico restaurante La Tía Juana.

Su viaje gastronómico también incluyó El Portal:

No podía faltar el Castillo de Santa Bárbara, a cuyas vistas no se resiste ningún turista en busca de una foto top. "Me encanta esta vista", apunta en los hashtag la italiana.

Y si hay que lucir palmito, cómo no ir a la Playa de San Juan:

La franquicia japonesa Miss Sushi fue otra de sus escalas:

También vivió la magia del atardecer en el restaurante y coctelería Cuppola:

Antes también estuvo en la Terraza Chill Out de Odyssey Rooms:

El Postiguet tampoco podía faltar en su ruta turística. Unas publicaciones en las que se preguntaba "Ma quanto è bella Alicante?" ("¡Pero qué bonita es Alicante!"):

La provincia de Alicante es un punto de atracción para muchas influencers internacionales.