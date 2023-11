"Alicante está en la órbita para recibir alguno de nuestros cruceros de lujo"

Tras la polémica por haber dejado a Alicante sin puerto base de cruceros durante los meses de invierno, el director general de MSC cruceros ha asegurado que la empresa tiene intención de permanecer en la ciudad y seguir creciendo en las operaciones con pasajeros.

Pregunta: ¿Cuándo podrá volver el puerto base a Alicante?

Respuesta: Para MSC Cruceros, Alicante ya es puerto base y no ha dejado de serlo. Hemos tenido que tomar decisiones con dos de nuestros barcos por motivos de seguridad por el conflicto de Israel porque para nosotros la prioridad es la seguridad de la tripulación y los pasajeros. Pero nuestros planes son estar en Alicante y crecer. Nuestros planes con Alicante siguen intactos, el tema es crecer en el Puerto, tanto en escalas como en embarque y desembarque. Tenemos una línea de cruceros de lujo, Explora Journeys, que en un futuro también podría haber embarques y desembarques en Alicante, tenemos planes en los próximos años y hay que crear un tipo de producto diferencial para lo que estamos en contacto con las autoridades porque este tipo de turistas exige un producto muy diferenciado. Atrae a un tipo de turista diferente y con un alto nivel adquisitivo.

P.: Pero MSC Orchestra estuvo saliendo desde Alicante hasta la semana pasada

R.: Ese barco es el que desde hace dos años estaba haciendo durante el verano el itinerario desde Alicante y seguirá haciéndolo a partir de mayo. Dentro de nuestra programación, para este invierno tenía que haber salido desde el Mar Rojo. El barco no iba a estar posicionado en ningún Puerto español durante esos meses. En València, no había ningún crucero programado entre los meses de noviembre y abril y ahora pasará a hacerlos MSC Orchestra por el Mediterráneo. Cuando termine su temporada en València, volverá en mayo, a Alicante con veinte escalas. Ahí no hay ningún cambio. Es lo que ya estaba programado.

P.: ¿Y el segundo barco?

R.: En cuanto a MSC Sinfonía, estaba planeado que desde noviembre a marzo hiciera diferentes cruceros desde distintos puertos como Génova, Barcelona, Málaga y Alicante. Muchos de sus itinerarios tocaban Israel. Por motivos geopolíticos, MSC decidió retirarlo no sólo de Alicante, sino también de otras ciudades. Ahora mismo está en dique seco y no está navegando. Se está evaluando que pueda volver a salir de algún puerto español, entre ellos podría ser Alicante. Puede ser en enero, en febrero o en marzo, con cruceros de siete noches de duración. Planes para Alicante, los hay, pero aun no tenemos cerrada toda la programación para 2024/25. El verano sigue intacto, eso no cambia. En Alicante había más escalas programadas

P.: ¿Les ha llegado alguna inquietud desde el sector turístico?

R.: Todos los comentarios de clientes o de agencias en el momento en que se cambia un barco en el Mar Rojo para posicionarlo en otro destino han sido de comprensión. El cambio ha estado unido a la seguridad de los pasajeros y de la tripulación. Todo el mundo te valora positivamente esto. Desde el 8 de octubre, Israel y la zona de Esgipto se han convertido en destinos que, por el momento, MSC no va a tocar, con el objetivo de buscar destinos que sean seguros. El reposicionar un barco desde el Mar Rojo a Valencia lo han valorado positivamente, al igual que el cancelar la línea con cruceros que tocaba Israel por seguridad. Todos los que habían reservado han tenido la oportunidad de mover la reserva de oto crucero a su conveniencia de toda nuestra flota o bien se le ha devuelto el dinero rápidamente.

P: ¿Qué es lo que más valoran de Alicante para el turismo de cruceros?

R.: Alicante tiene unas infraestructuras bien por tren, bien por aire que son de primer nivel para traer volúmenes grandes de pasajeros en un embarque en su puerto. Ya no es sólo un destino receptivo muy interesante para los pasajeros que vienen desde otros países interesados en comprar una excursión. Como emisor, Alicante es un puerto interesante, porque hay infraestructuras que permiten traer un gran volumen de clientes.

P.: ¿Cómo están funcionando las excursiones que se contratan desde los cruceros en Alicante?

R.: Este año hemos vendido 8.000 excursiones y hemos traído casi 80.000 pasajeros. Cerca de un diez por ciento nos compra excursión. Pero hay quien se alquila un coche , van en taxi, o se van andando, aunque a nosotros no nos llegan datos de cómo se reparten. Cuanto más fácil es el acceso a la ciudad, menos excursiones te compran y más consumen por su cuenta. Es un volumen medio aunque estamos más cercanos del centro. En otras ciudades, que están más alejadas de enclaves turísticos compran más excursionesy pueden llegar al 18% por estar más alejados. Hay mucho pasajero extranjero que, como tiene otro idioma, contrata la excursión para entenderla en su idioma con los guías, trabajamos con proveedores locales. La más vendida es la de Alicante y después están la que van a Benidorm y a Guadalest.

P.: Este verano los cruceristas se han encontrado con el centro y la franja litoral levantados por obras, ¿les ha llegado alguna queja al respecto?

R.: No tengo comentarios reseñables. No hemos recibido quejas, ni incidencias al respecto. A mi no me ha llegado que haya clientes que se quejaran.

P.: ¿Cree que se demoniza a los cruceros con el tema de la contaminación?

R.: Los números desatascan esa creencia. Dentro del sector marítimo, el mundo del crucero es el 3 % de toda la flota. A nivel de contaminación de CO2, es el 1 por ciento de todo el sector marítmo. El mundo del crucero genera esta controversia porque hay mucho desconocimiento de todo lo que hace la industria a nivel de esfuerzo y recursos para poder adaptar nuestros barcos y operativos al futuro compromiso de llegar a 2050 con 0 emisiones. Es una industria que está invirtiendo grandes cantidades de dinero y recursos para adaptar sus motores a combustibles que, como el gas natural licuado, emiten un 25% menos de CO2 a la atmósfera que un diesel. Es un combustible que se está usando en el mundo del barco y no en otros sectores de transporte. Nuestra empresa ya ha demostrado que un barco de cruceros puede conseguir cero emisiones de gas a la atmósfera. Pero la biosostenibilidad no es sólo cuestión de un actor o sólo de la industria del crucero. Los barcos pueden tener fuentes de energía limpias pero resulta que solo nueve puertos en Europa están preparados para que podamos conectarnos a su red eléctrica. Un barco también es autosostenible en agua y no consumimos recursos hídricos de ninguna ciudad al atracar. Tenemos nuestras propias desalinizadoras.