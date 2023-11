Terremoto judicial en torno a la gestión de las zonas verdes en la ciudad de Alicante. El Tribunal Supremo ha inadmitido los recursos presentados por el Ayuntamiento de Alicante y la actual concesionaria del servicio -STV Gestión que también gestiona la limpieza de colegios y dependencias municipales-, dando así la razón al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. La actual concesión entró en vigor a principios de 2021.

En esa sentencia, de mediados de 2022, el TSJ anulaba la adjudicación del servicio de mantenimiento de zonas verdes de la ciudad de Alicante, obligando a retrotraer el procedimiento de licitación al momento previo a la exclusión de la anterior adjudicataria, Geamur, que fue apartada del concurso público por la Junta de Gobierno, previo acuerdo de la Mesa de Contratación, por presentar una oferta económica excesivamente baja, que según el Ayuntamiento no estaba justificada debidamente.

La resolución judicial del Supremo inadmite los recursos por "defectos del juicio de relevancia", al concluir que ambos recurrentes "no justifican que todas y cada una de las infracciones, y de la doctrina jurisprudencial que dicen haberse cometido sean relevantes y determinantes del fallo de la sentencia".

Además, subraya "falta de fundamentación suficiente de la concurrencia de alguno de los supuestos, que, permiten apreciar el interés casacional objetivo y la conveniencia de un pronunciamiento de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. Por último, según la providencia, en cuanto a la infracción de normas procesales alegadas por la mercantil STV Gestión, "no se ha cumplido los requisitos exigidos porque debió ponerse de manifiesto con anterioridad, intentando su subsanación en la instancia, a través del incidente de complemento de sentencia".

Así, dado que ante la resolución del Supremo no cabe recurso, se pone punto final al proceso judicial, dando por buena la sentencia del TSJ, obligando sobre el papel al Ayuntamiento a retrotraer el proceso de licitación al momento previo a la exclusión de la anterior adjudicataria y recurrente, apartada del concurso por la Junta de Gobierno por supuestamente presentar una oferta económica excesivamente baja, que según el gobierno municipal no estaba justificada debidamente. El ejecutivo de Barcala, por ahora, no ha valorado la sentencia, que tumba una decisión de la Junta de Gobierno cuando PP y Ciudadanos dirigían el Ayuntamiento.

Fue en 2020, la Junta de Gobierno adjudicó a STV Gestión el contrato de mantenimiento de zonas verdes por 17,6 millones de euros para tres años, frente a los 20 millones de precio de licitación estipulado por los técnicos municipales. La anterior contratista, excluida durante el proceso de licitación y ahora victoriosa en el procedimiento judicial, había propuesto una oferta de 16,64 millones, un millón de euros inferior a sus principales competidores. Tras conocerse las ofertas de las diez empresas que optaban a ese lote, se consideraron bajas temerarias las propuestas que bajasen de 17 millones de euros. Sólo fue una, la de Geamur.

Sin embargo, el TSJCV, en una sentencia del 5 de julio, desestimó el recurso planteado por el Ayuntamiento de Alicante y por la actual adjudicataria (STV Gestión), que lleva al frente del servicio desde enero de 2021, presentado contra una resolución previa del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), que a su vez había estimado un recurso de la anterior contratista ante su exclusión de la licitación.

Un largo proceso: tres años desde el inicio

Según recordó el fallo judicial del TSJ, ahora firme, el 8 de julio de 2019 se publicó el anuncio de licitación del contrato para el servicio de mantenimiento y conservación de las zonas verdes de Alicante. A dicho procedimiento presentó oferta la mercantil Gestión Ambiental Urbana (Geamur). El 2 de octubre de 2019, se produjo la apertura de los sobres “documentación” y “proposición: criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor” del procedimiento abierto convocado para contratar el servicio.

El 10 de diciembre de 2019, se emitió por la Comisión Técnica de Valoración un informe sobre los criterios de adjudicación cuantificables mediante un juicio de valor. En esa fase del proceso, Geamur (la empresa posteriormente excluida) consiguió la mejor valoración de entre los licitadores, con 41,3 puntos, frente a los 39,4 puntos de la segunda oferta mejor posicionada, que finalmente fue la adjudicataria tras la exclusión determinada por el Ayuntamiento.

La Mesa de Contratación, en la reunión celebrada el 11 de diciembre de 2019, tras la apertura del sobre “proposición: criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas”, y previo informe de la Comisión Técnica, acordó requerir a la mercantil Geamur para que justificase la baja anormalmente reducida.

Momento clave

Presentado por la mercantil documentación referente al procedimiento, y tras informe de la Comisión Técnica, la Mesa de Contratación, mediante acuerdo del 22 de enero de 2020, rechazó la justificación presentada por Geamur y acordó la exclusión de la clasificación al considerar que su oferta no podía ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, al no haber justificado debidamente la baja ofertada. Ese acuerdo de la Mesa de Contratación fue publicado el 24 de enero de 2020, junto con una copia del informe de la Comisión Técnica.

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 28 de enero de 2020 se estableció la exclusión de la mercantil recurrente, notificándose al interesado el día 5 de febrero. El 22 de febrero de 2020 se interpuso por la mercantil Geamur recurso especial en materia de contratación frente a la exclusión acordada. El 8 de abril de 2020, se dictó resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. El Ayuntamiento de Alicante hizo constar expresamente que se "notifica en un momento en que se encontraban suspendidos todos los procedimientos administrativos y los plazos para su impugnación", según la sentencia del TSJCV, donde se argumenta que "una desviación tan pequeña (1,92%) requeriría una justificación material y económica que implique la imposibilidad de ejecutar el contrato o hacerlo con notables deficiencias o riesgo de incumplimiento". "Con este pequeño margen, aunque el informe técnico de la Administración es impecable, la justificación absorbe fácilmente las deficiencias. En estas condiciones, procede desestimar el recurso del Ayuntamiento de Alicante y confirmar la decisión de la Administración sobre el fondo", prosigue el fallo judicial, que añade que "si solo estuviese como recurso el interpuesto de STV Gestión y no hubiera precisado en su demanda que quería una resolución de fondo se hubiera estimado el recurso para que el TACRC previa audiencia se pronunciase nuevamente sobre el fondo, probablemente con el mismo resultado", añadía la resolución judicial, confirmada por el Supremo.

Por tanto, el cruce de recursos acabó con una sentencia del tribunal de la Comunidad Valenciana a favor de Geamur, que una vez firme fuerza al Ayuntamiento a retrotraer el proceso al momento previo a la exclusión. En ese instante, la mejor valoración de los técnicos municipales había sido para Geamur, que a su vez había presentado la mejor oferta económica.