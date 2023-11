El Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament (STEPV) ha acusado a la Conselleria de Educación, Universidades y Empleo de "fomentar la exención del valenciano" con la modificación de la ley de plurilingüismo, incorporada en la ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat para 2024, para, según ha remarcado STEPV, "impedir al alumnado de las comarcas castellanohablantes a impartir asignaturas en valenciano".

Asimismo, el sindicato, en un comunicado, ha mostrado su "preocupación" ante la modificación del decreto de admisión que incorporará el distrito único, un mecanismo que, según ha criticado, trata de "favorecer a la concertada en detrimento de la enseñanza pública" y que está, a su juicio, "disfrazado de la libertad de elección de centro", algo que "solo se pueden permitir las clases sociales adineradas".

Así lo ha trasladado STEPV en la junta de portavoces para tratar el calendario de negociación de este curso 2023/24. La conselleria, encabezada por el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, junto con los directores generales, ha trasladado sus propuestas para negociar después de que los sindicatos enviaran previamente sus temas.

STEPV ha planteado la necesidad de trabajar "otros temas que no se han incluido", como la reducción de la burocracia, la atención del alumnado con problemas de salud mental, la salud laboral del profesorado, las retribuciones, la reducción de las ratios o el horario del profesorado de orientación en los centros educativos.

Interinos

El sindicato ha mencionado la necesidad de abordar un pacto de estabilidad para el profesorado interino con "especial atención" al profesorado de 55 años, la situación y mejora de las infraestructuras educativas, la ley de plurilingüismo, la recuperación del servicio propio de prevención de salud laboral, la mejora en la normativa de formación de personas adultas, las plantillas de educación infantil 0-3 años (escoletes) y la creación de una cuarta dirección territorial, entre otros temas.

También ha trasladado las propuestas de la Asociación de Profesorado de Francés, con la que se reunió el pasado martes, para conseguir un "tratamiento igualitario" del francés y otras lenguas extranjeras en el marco del plurilingüismo.

Sobre el resto de cuestiones, la conselleria se ha comprometido a estudiar "algunas" de las planteadas por STEPV, como la equiparación salarial con el cuerpo A1, "especialmente" del profesorado de FP, la "reducción de la burocracia", la mejora de las adjudicaciones de inicio de curso, protocolos sobre la salud mental y problemas de comportamiento o el despliegue de la normativa de FPA.

Durante la junta de portavoces también se ha abordado la reducción de las partidas presupuestarias de infraestructuras educativas y de Formación Profesional.

Al respecto, según STEPV, Educación ha argumentado que se han reducido "porque había parte del presupuesto que no se ejecutaba", a lo que desde el sindicato han considerado que esto "no justifica en ningún caso un recorte presupuestario" y que, "en todo caso, hace falta el compromiso de este gobierno de ejecutar en 2024 lo que no se ha ejecutado en 2023". Por ello, ha reclamado la convocatoria de una mesa sectorial específica sobre infraestructuras educativas.