El conseller de Educación, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, ha afirmado, sobre el acuerdo de plantillas firmado por el anterior gobierno autonómico y los sindicatos docentes, que "es la bomba de relojería que nos ha dejado el Botànic en esta Conselleria".

Así lo ha declarado el nuevo responsable de la política educativa del Consell, del PP, quien, en una entrevista concedida a Europa Press, ha dicho que los actuales gestores heredan "un acuerdo de plantillas no presupuestado, de 134 millones de euros".

El acuerdo de plantillas firmado por los anteriores representantes de la Conselleria de Educación y de los sindicatos afecta tanto a Infantil como a Primaria, Secundaria o Formación Profesional y, entre otras cuestiones, prevé un incremento de personal en los próximos cursos. Finalmente, se tramitó con rango de decreto y no de orden.

La previsión es que se creen unos 5.000 puestos de trabajo docente en toda la Comunidad Valenciana. En el caso de Secundaria se traduce en un aumento en los próximos dos cursos de más de 1.900 profesores en los institutos. Para la provincia de Alicante serán 1.926 en Primaria (1.181 el próximo curso 2023-2024 y los otros 745 en el curso 2024-2025); y 753 en Secundaria entre ambos cursos. Es decir, cerca de 2.700.

"Lógicamente lo aplicaremos, pero habrá que ver si es necesario o no, porque a mí me llegan voces de que hay centros que no saben qué van a hacer con tanto profesor, especialmente en Secundaria", ha manifestado.

Rovira mantiene que "las plantillas deben ser las adecuadas". "Ni un profesor menos de los necesarios, ni un profesor más de los necesarios, porque aquí gestionamos los impuestos de los valencianos y eso es sagrado", ha sentenciado.

Y ha agregado: "Parece que el esfuerzo que ha hecho el Botànic en los últimos meses, cuando quizá el sentir general en la sociedad era que se hiciera en Atención Primaria sanitaria, lo han hecho sobre todo en Educación Secundaria. ¿Por qué? Habría que preguntarle a ellos. Pero parece que el sentir de la sociedad no era pedir más profesores, estaba pidiendo más asistencia sanitaria. Habrá que preguntarles por qué no han incrementado las plantillas en asistencia primaria sanitaria y sí en educación. Esa respuesta no la tengo yo". En esta línea, ha insistido en que "se estudiará y analizará" la situación. "Y veremos", ha apostillado.

Vacantes

Por otro lado, la Conselleria de Educación ha vuelto a ampliar el plazo para la petición de centros del curso 2023-2024 tras la adjudicación de plazas de docentes interinos y funcionarios de carreras hasta este miércoles a mediodía.

El departamento que dirige José Antonio Rovira decidió este pasado lunes por la tarde ampliar el plazo, que en principio acababa con la primera ampliación este martes a las 12.00 horas, tras detectar algunos errores informáticos en el proceso, según han señalado fuentes educativas.

Según estas fuentes, tras esta ampliación al miércoles, el jueves estarán "sí o sí" los destinos definitivos. El objetivo es ofrecer la "máxima seguridad y garantía en el proceso". Inicialmente, el plazo era las 12 horas del lunes 7 de agosto.

El pasado viernes, la Conselleria de Educación publicó el listado actualizado de vacantes ofertadas, "habiendo detectado que faltan las plazas del cuerpo de Primaria de los centros de Educación Especial y centros de Formación para Personas Adultas" en la lista publicada un día antes.

El departamento que dirige José Antonio Rovira ofrece 21.867 plazas en las adjudicaciones de inicio de curso, 7.349 en el cuerpo de maestros y 14.518 en Secundaria y el resto de cuerpos (sectores singulares de FP, enseñanzas artísticas y EOI).

El reparto aproximado por provincias es el siguiente: 10.800 plazas en la de Alicante, 7.600 en la de Valencia y 3.300 en la de Castellón

Sindicatos

El sindicato STEPV criticó el viernes "el retraso en la publicación de las adjudicaciones y los errores que se han ido corrigiendo con la publicación de diferentes listados". "Algunos errores se han mantenido en la adjudicación definitiva, con lo que tienen difícil solución", señaló en un comunicado.

Según STEPV, "todas las adjudicaciones de julio (traslados y supresiones, comisiones de servicios y adjudicaciones de inicio de curso) han sufrido un retraso por parte de la Conselleria que no tienen ninguna justificación, hecho que debería de hacer repensar a la administración los términos de las adjudicaciones", defendió STEPV.