Más de 8.000 profesores desconocen aún su destino para el próximo curso en la provincia de Alicante, que acapara algo más de la mitad de las vacantes que se ofertan en la Comunidad Valenciana pues en la mayoría de centros de las comarcas del Vinalopó y la Vega Baja, sobre todo, un elevado porcentaje son interinos y solo suelen ser funcionarios de carrera los directores.

Así lo explican los sindicatos de enseñanza, que denuncian el perjuicio que supone para los afectados no saber su destino a menos de un mes de iniciar el trabajo, el 1 de septiembre.

Desde el área de Enseñanza del sindicato CSI-CSIF señalan que cientos de estos docentes están suspendiendo sus vacaciones ante la incertidumbre sobre su destino "porque se encuentran sin saber qué hacer", sin olvidar que conforme más avanza el mes de agosto más problemas tendrán para encontrar alojamiento donde residir a lo largo del curso.

"Lo normal es que las plazas salgan la última semana de julio y el 1 ó 2 de agosto todo el mundo sepa dónde tiene que ir. Este año se esperaba que fuera como mucho el día 3 pero la normalidad se va a atrasar por lo menos una semana" Javier Mas - Delegado de Educación del sindicato CSI-CSIF

"Lo normal es que las plazas salgan la última semana de julio y el 1 ó 2 de agosto todo el mundo sepa dónde tiene que ir. Este año se esperaba que fuera como mucho el día 3 (hoy) pero la normalidad se va a atrasar por lo menos una semana (hasta el 8 de agosto) porque los listados han salido con muchísimas incidencias. Hemos presentado alegaciones ante la Conselleria de Educación para que lo solucione lo antes posible", explica el delegado de Educación del sindicato, Javier Mas.

CSIF-CSIF incide en que están pendientes del destino miles de familias que tendrán que desplazarse geográficamente al puesto de trabajo asignado por lo que, de cara al próximo año, instan a que el proceso se solucione lo antes posible, "la última semana de julio y que la gente tenga tiempo para buscar alojamiento". "Hablamos de compañeros desplazados de las provincias de Castellón, Valencia y Alicante que tienen que buscar un sitio donde vivir".

Conselleria

¿Cuál es el motivo de esta situación? Desde la Conselleria de Educación, ya en manos del PP, señalan que sus antecesores del Botànic no hicieron una previsión buena, que sacaron el acuerdo de plantillas muy tarde, lo que ha provocado que todo el proceso se retrasara. "A eso se suma que este año ha tenido lugar la estabilización de interinos y las oposiciones de Secundaria, lo que ha hecho que se acumule una demora de aproximadamente dos semanas".

"El equipo de la actual conselleria que encabeza José Antonio Rovira ha mostrado interés en intentar agilizar el proceso desde su reciente llegada, teniendo en cuenta también que hay unos plazos de garantía para poder realizar reclamaciones que no se pueden modificar", recuerdan.

Así, el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha señalado que la publicación de las adjudicaciones es inminente. “Entre esta semana y la que viene el proceso estará culminado tanto en lo referente a personal funcionario como comisiones de servicios e interinos”. Algunas vacantes salieron ayer y lo que falte, afirman, estará a principios de semana y las incidencias se están resolviendo.

Vacantes sin cubrir

Sea como sea, CSI-CSIF abunda en que la provincia de Alicante es la más afectada por esta situación ya que es donde más plazas vacantes se precisa cubrir. "Aquí está el grueso, hay un gran movimiento cada curso. Este año hay que cubrir las plazas del concurso de méritos, de las oposiciones y luego interinos. El movimiento de gente va a ser brutal y el destino que les den es irrenunciable. El margen se les reduce 15 días y van a empezar el curso con mucho estrés".

"El grueso está en la provincia de Alicante. Hay un gran movimiento cada curso. Este año hay que cubrir las plazas del concurso de méritos, de las oposiciones y luego interinos. El movimiento de gente va a ser brutal y el destino que les den es irrenunciable" Javier Mas - Delegado de Educación del sindicato CSI-CSIF

También Marc Candela, portavoz del sindicato educativo STEPV, destaca que "este año se han retrasado mucho" en el proceso, que en toda la Comunidad afecta a más de 16.000 docentes: 7.500 docentes que consiguieron plaza a través del concurso de méritos, 1.600 mediante el concurso oposición y otros 7.000 que esperan su plaza mediante la comisión de servicios.

Sea como sea, los sindicatos catalogan la situación como un "caos". "Todos los procesos se han retrasado muchísimo. En un año normal por estas fechas todos sabrían su destino". Los primeros en pedir plaza son los funcionarios de carrera, cuya situación se retrasó unos 15 días, hasta mitad de julio.

Comisión de servicios

Las comisiones de servicios se tendrían que haber resuelto a mitad del pasado mes y fue el martes cuando salieron las listas definitivas. Hasta que no salen no pueden sacar el resto. "Ayer miércoles salieron las de los funcionarios que han conseguido plaza por concurso de méritos, que son miles".

Los sindicatos señalan asimismo que hay muchos errores. "Duplicidades de funcionarios que han conseguido plaza por concurso de méritos que siguen apareciendo en las listas de interinos. No están actualizados los datos y los ordenadores no reconocen a los que han hecho el proceso de estabilización. La gente no aparece, o aparece dos veces".

Todo esto ha obligado al personal de Conselleria a doblar turnos y a los técnicos a no cogererse vacaciones porque no dan abasto, señalan fuentes educativas, "pues se junta el proceso de estabilización de méritos con las oposiciones y con el nuevo listado de interinos".

Otra incidencia es la modificación de los cupos de la FP y Secundaria, "lo que está trayendo muchos errores, pues hay gente que sale en los listados de antiguos profesores técnicos y en los nuevos de Secundaria. Hay un gran malestar entre los docentes por la tardanza en sacar las fechas y los errores", que se suelen producir pero cuando el proceso tiene lugar en julio se resuelven sin más problema.