El PSOE ha denunciado que el gobierno del PP no ha ejecutado los proyectos acordados con los barrios a través de las Juntas de Distrito. La portavoz del grupo socialista Ana Barceló asegura que en total, el Ayuntamiento debía destinar el 5% de las inversiones contempladas para 2023 a una serie de propuestas que fueron elegidas directamente por los vecinos y vecinas de Alicante. En concreto, 1.795.700 euros.

Sin embargo, Barcelona indica que a seis semanas de que finalice el año, no se han efectuado la gran mayoría de las obras pactadas. "A Barcala no le importa lo que proponen los vecinos y vecinas para mejorar la vida en sus barrios y eso no es admisible. Las herramientas de participación no sirven para absolutamente nada si el alcalde y su equipo no son capaces de satisfacer las demandas de los alicantinos y alicantinas", ha señalado la portavoz.

Los socialistas revelan que si se hace un repaso a los proyectos que fueron acordados en las reuniones de las Juntas de Distrito se evidencia que las inversiones que se reclamaron como más urgentes por la ciudadanía "han caído en saco roto". Por ejemplo, sostienen que en la Junta de Distrito número uno acordó solicitar al Ayuntamiento la instalación de toldos en vías comerciales del centro tradicional, la instalación de contenedores para reciclar tapones de plástico o incluir juegos accesibles en los parques municipales.

Mientras que, recuerdan que la Junta de Distrito número dos determinó como urgente desarrollar proyectos de mejora de accesibilidad en los centros educativos. A su vez, en la Junta de Distrito número tres, comentan que los representantes vecinales y sectoriales pidieron acondicionar la pinada existente al sur del centro comunitario de Urbanova para su uso como parque municipal y, también, la reurbanización del Parque del Botánico.

Por su parte, en la Junta de Distrito número cuatro recuerdan que se solicitó la reposición del cableado de alumbrado público en la avenida Ángel Escarpa, la iluminación en el sendero litoral entre el edificio Alfín y el Club Náutico Costa Blanca, la reurbanización del vial Serra Grossa o la acera de la Avenida Condomina. En cuanto a las peticiones del distrito número cinco, señalan que el Ayuntamiento no las ha hecho públicas en la web municipal las actas donde se detallan las propuestas.

Ecuentros

El PSOE continúa celebrando una serie de encuentros con representantes vecinales y sectoriales con el objetivo de evaluar el grado de ejecución de los proyectos comprometidos por el Ayuntamiento y, además, recoger las necesidades de los diferentes colectivos para presentar enmiendas al presupuesto para 2024. La última de las reuniones se ha celebrado esta semana con la Asociación de vecinos La Albufereta-Playa Blanca, que pertenece al distrito número cuatro.

Barceló se ha preguntado para qué sirven las Juntas de Distrito si el Ayuntamiento no tiene en cuenta lo que se aprueba, que es, en definitiva, lo que los contribuyentes consideran más urgente. "Esta realidad constata que se gobierna de espaldas a la ciudadanía y no se tiene en cuenta los problemas de los barrios ni las propuestas de los vecinos y vecinas encaminadas a mejorar la vida de la gente". Para Barceló, esto supone "una falta de respeto a la participación y, por ende, a los vecinos y vecinas que se toman en serio este asunto".

Frente a esta situación, los socialistas exigen al equipo de gobierno que cumpla la voluntad de la ciudadanía y proponen incrementar del 5% al 10% los fondos reservados para que los vecinos y vecinas puedan decidir a qué se destinan las inversiones, es decir, cuáles son las actuaciones que consideran prioritarias. "Reservar solo el 5% de las inversiones, que es el mínimo que recoge el reglamento de distritos, nos parece insuficiente mientras la ciudadanía está harta de reclamar mejoras al Ayuntamiento. Debemos elevarlo al 10% y, lo más importante, cumplir los proyectos", ha aseverado Barceló.

Los socialistas señalan que la cifra total que se destinará a los proyectos elegidos por los barrios en 2024 se desconoce por el momento dado que se debe calcular con base en el total de inversiones previstas por la administración local para el próximo ejercicio. Así, afirman que el gobierno del PP todavía no ha especificado cuál será el volumen total de inversiones en su propuesta de presupuesto para el año que viene.