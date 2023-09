Sin representantes de las Juntas de Distrito, donde destacan fundamentalmente los vecinos, y de las asociaciones de padres y madres. El gobierno municipal de Alicante, liderado por Luis Barcala, quieres prescindir de ambas entidades en el Consejo Local de Deportes. Así figura en la propuesta de modificación del Reglamento del Consejo Local de Deportes, que promueve el ejecutivo local. "Se propone prescindir de los representantes de las Juntas de Distrito, elegidos por y de entre las asociaciones vecinales que las integran, así como de los representantes de las asociaciones de madres y padres de alumnos de la ciudad de Alicante, designados por sus respectivas federaciones, dado que en ambos casos se trata de entidades de representación que no cuentan con la especialización necesaria en materia deportiva y, por ende, no pueden considerarse como implicados en el desarrollo y promoción del deporte alicantino", señala el documento.

La propuesta municipal, a su vez, contempla la ampliación del número de representantes de entidades deportivas. "Procede la modificación del número y sistema de elección de los representantes de entidades deportivas de la ciudad de Alicante, que pasan de tres a siete, incrementando así su participación en el Consejo", apunta el texto, que añade: "En este apartado encontramos una mayor representatividad y especialización según la modalidad deportiva a la que se adscribe cada entidad, dando cabida a los deportes colectivos, los individuales, los centros deportivos municipales sujetos a concesión administrativa y los deportes náuticos".

El Ayuntamiento también pretende actualizar "los puestos de los representantes de la administración en el Consejo, como es el caso del jefe del Servicio de Deportes, que sustituye al de coordinador de la Concejalía de Deportes por no incluirse este último dentro de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Alicante en vigor". El Consejo Local de Deportes ostenta "funciones de carácter consultivo, favoreciendo a su vez la participación de la ciudadanía a través de diferentes entidades que forman parte del mismo".

Esta iniciativa debe contar con el aval del Pleno municipal, aunque previamente los grupos municipales pueden presentar alegaciones durante los próximos seis días. Desde Compromís ya han anunciado que registraran sus propuestas. "La modificación supone prescindir de los representantes de las Juntas de Distrito, elegidos por y de entre las asociaciones vecinales que las integran, así como de los representantes de las asociaciones de madres y padres de alumnos de la ciudad de Alicante", apunta el portavoz de la coalición, Rafa Mas, quien considera "que se debe garantizar la participación ciudadana en este órgano consultivo".

Esta propuesta de eliminar a los vecinos del Consejo de Deportes no ha sentado nada bien en los representantes de las Juntas de Distrito. "Las Juntas de Distrito no han contado estos cuatro años para nada. Esta actitud no es nueva. Van a intentar hacer más cosas en ese sentido. Queremos dar un golpe encima de la mesa para que cuenten con nosotros, tanto en Deportes como en otros asuntos", señala Luis Romero, de la Junta de Distrito 1 por Plaza América, quien rechaza los argumentos del gobierno: "Tienen que contar con nosotros porque trabajamos para la ciudad. Nosotros estamos pendientes de las instalaciones deportivas y de las cuestiones que afectan a la ciudad".

En la misma línea se muestra Mario Font, que fue representante vecinal en el Consejo de Deportes durante el pasado mandato. "Solo tuvimos una reunión, que fue la de constitución. No pueden decir que no sabemos de deporte, porque en mi caso he sido deportista, y de varias disciplinas. A los representantes nos eligieron para dar voz a las Juntas en Deportes. Ahí estamos por iniciativa, otra cosa es que no cuentan con nosotros para nada y eso que somos el trato más directo de los barrios. Creo que les estorbamos. No entiendo el porqué", añade el representante vecinal de Diputación-Renfe.

Desde la Junta de Distrito 3, Jose Barreto también rechaza la iniciativa del ejecutivo: "No lo veo correcto porque nosotros representamos a los ciudadanos, a todos. No nos hacen ni caso. Hace tiempo que da la sensación que nos quieren quitar, somos molestos".

Más cambios

Por otro lado, la modificación busca actualizar "determinados conceptos y usos, tales como la utilización de logotipos en la organización de eventos deportivos". "Dada la acumulación excesiva de estos elementos en la producción gráfica que siempre les acompaña, procede adoptar como único logo el de la Concejalía de Deportes, aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 4 de febrero de 2020, motivo por el cual se elimina lo dispuesto en el artículo 10 del actual Reglamento respecto al logo del Consejo Local de Deportes, que desaparece por haber caído en desuso de manera generalizada".