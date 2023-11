"Es una enfermedad para toda la vida, lo tenemos claro. Entendemos que no se puede beber y que el alcohol no puede ser una alternativa pese a la sociedad en que vivimos". Así lo afirma Jesús, del servicio de información pública de Alcohólicos Anónimos, que este domingo celebra un encuentro en Alicante abierto a cualquier persona que sufre por esta adicción y en el que también pueden participar familiares.

El encuentro comenzará a las 13 horas en el hotel AC de Alicante, organizado por cuatro grupos distintos de la asociación, apunta Jesús, sin apellidos, porque en Alcohólicos Anónimos se participan solo con el nombre de pila en el marco de esa política de anonimato.

En estas sesiones sobre todo se dan a conocer los programas de la asociación. "Aquí llevamos 45 años pero en el mundo casi 90 y funciona. Queremos llevar el mensaje a las personas que están sufriendo por culpa del alcoholismo. Desde mi posición y como alcohólico que soy, puedo decir que me han cambiado la vida. Hoy soy totalmente diferente".

Al acto pueden asistir personas de cualquier edad y sus familiares. Acudirá una psiquiatra de una unidad de conductas adictivas (UCA) de un hospital de la provincia que lleva muchos años trabajando en el campo de las adicciones.

Alcohólicos Anónimos tiene una sección paralela, Anom, que se dedica a ayudar a los familiares para entender la enfermedad. "Una casa donde hay una persona que no puede parar de beber afecta también a la familia, que sufre porque no puede hacer nada, y no sabe cómo llevarlo adelante. Sufren el problema en casa y siempre quedan secuelas", señala este portavoz, de ahí la importancia de estos grupos de ayuda a personas "que han pasado por esta experiencia y ya llevan limpias un tiempo".