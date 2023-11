La historia de Sómnica Bernabeu es la de un viaje marcado por la creatividad desde la infancia, trazando un recorrido desde las aulas de Bellas Artes en Valencia, Palermo y Florencia, hasta la Biennale di Roma o la galería Mario Sequeira en Portugal. Tras un periodo dedicado a la empresa familiar y a distintos proyectos vitales y profesionales, Sómnica ha regresado a su pasión primordial: el arte.

Cuando le surgió la oportunidad de diseñar el galardón del Premio Empresarial Joaquín Rocamora, la artista alicantina no se lo pensó dos veces: «Siempre estaré agradecida a Toni Cabot por su encargo. Me ha dado la oportunidad de poder rendir tributo a una persona ejemplar y admirada».

La pieza representa un Ave Fénix. ¿Por qué eligió este símbolo y qué mensaje ha buscado transmitir con esta elección?

El Fénix es la representación universal del mayor anhelo del hombre: la inmortalidad. Ha seducido a diferentes civilizaciones de todo el planeta por su simbolismo de regeneración; esperanza, aplomo, autocontrol y resiliencia a través de su capacidad de renacer de sus cenizas.

Figura en todas las mitologías universales con sutiles adaptaciones culturales y denominación: del Bennu egipcio, al Fenghuang chino (símbolo del equilibrio Ying Yang). El Phoînix romano (que dará origen al término actual y que ejemplificará la representación de la eternidad del Imperio), el Anivia ruso o el Pájaro de Trueno de los indígenas norteamericanos. También lo incorpora la tradición cristiana -especialmente durante la Edad Media-, adoptándolo como metáfora de la resurrección de Cristo y la vida eterna. Todas las culturas lo distinguen como el ave que ofrecerá tiempos de prosperidad y auxilio al hombre.

La pieza dedicada a la memoria de Joaquín Rocamora encarna todos estos atributos que le reconocemos: un hombre querido, de generosidad infinita, fuertes raíces espirituales y juicioso en sus decisiones. Fiel ejemplo de la capacidad de transformación en los momentos de adversidad.

La obra pretende ilustrar el concepto de vida eterna en lo terrenal, reflejo de la huella que ha dejado en su familia, amigos y en nuestra sociedad.

¿Cuál fue el proceso creativo y los principales retos al trabajar en esta obra-homenaje?

Los dos puntos de partida fueron muy difíciles. Por un lado, me resulta imposible realizar cualquier obra que no sea figurativa y que no traslade un mensaje ¡Y el encargo era realizar un totem abstracto! Y por otro lado, se sumaba el desafío de realizar un homenaje que pudiera estar a la altura de la calidad humana y profesional de la biografía de Joaquín Rocamora.

Empecé con un proceso de reflexión en el que buscaba un elemento que conceptualizara los valores y significado que buscaba transmitir, no podía ser meramente abstracto. Tras trabajar distintas alternativas, encontré en el Fénix, como explicaba antes, el concepto que los sintetizaba.

Artísticamente, he querido destacar cuatro puntos corporales con una circunferencia circunscrita en una flecha que simboliza la acción. Aspectos estratégicos del modus vivendi de Rocamora. Cabeza para pensar, ojos para observar, corazón para amar y pies para actuar.

Rocamora es recordado como un empresario de carácter humanista y activista en pro del bienestar social. ¿Qué le parece la creación de estos premios en su memoria?

La humanidad siempre ha necesitado referentes para crecer y avanzar en el sentido correcto. Mantener viva la memoria de los grandes hombres nos recuerda que debemos ser dignos de ellos. Espero que este premio se consolide como un merecido homenaje eterno a uno de los grandes hombres que ha tenido nuestra provincia. Que recuerde a las futuras generaciones que se puede hacer empresa desde el corazón. Que la generosidad, el respeto y la entrega a los demás aporta el bien más incuantificable.

José Juan Fornés ha sido el empresario elegido para la primera edición de este premio.

Así es. Creo que el jurado no podía haber encontrado mejor homenajeado que José Juan Fornés para esta primera edición. Ambos comparten las bases de sus principios y actúan en consecuencia. Ambos conciben la vida y el trabajo como un todo. Ambos son un ejemplo para cualquier persona que quiera emprender desde la honestidad.

Recientemente, ha retomado su faceta artística. Háblenos un poco sobre su trayectoria vital y profesional.

Desde niña, he enfrentado la vida en todos los aspectos desde la creatividad. Si bien estos últimos años he venido desarrollándome desde el mundo de la empresa, me inicié estudiando Bellas Artes en Valencia, Palermo y Florencia. Arranqué una prometedora carrera -expuse, entre otros, en la Biennale di Roma o en la reputada galería portuguesa Mario Sequeira-, que cambié por la empresa familiar y otros proyectos empresariales. Ahora, que mis hijos se han hecho mayores, necesito desarrollarme más internamente y el retomar mi pasión por la pintura, ha sido el camino natural.

¿Hay algún proyecto que le entusiasme, particularmente, compartir?

En esta segunda etapa artística que estoy arrancando he empezado distintos proyectos artísticos. Inicié una primera serie que he denominado ArtToWear, en la que he cambiado la tela del lienzo por la tela del vestir: pretendo acercar el arte a la calle a través de la creación de distintas piezas de serigrafía textil. En este momento, la colección está expuesta en el Instituto de Cultura Alicantino Juan Gil Albert, en la calle San Fernando y se puede comprar a través de mi tienda online.

Actualmente, a raíz de mi próxima exposición en el Yacimiento Arqueológico de la Alcudia, me encuentro fascinada por el mundo íbero. Estoy preparando una serie de óleos en los que pretendo realizar un tributo a las piezas artísticas que dejaron nuestros antepasados hace 2.500 años. Dentro de mi característico estilo figurativo, respetuoso con las técnicas clásicas, pero adaptado a las necesidades creativas, está surgiendo una serie de figuras femeninas ciclópeas, -nuevas Damas Íberas- que acompañarán a la Dama de Elche en el lugar de su descubrimiento ¡Y que estoy deseando compartir!