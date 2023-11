El PSOE de Alicante ha defendido la necesidad de cambiar el paradigma del Casco Antiguo de Alicante para frenar la degradación que sufre desde hace años y poner en valor el espacio "que atesora la esencia de lo que fue la ciudad". La problemática va más allá del ruido "que se genera por las actitudes incívicas, afirman los socialistas en un comunicado.

"Se hace imprescindible elaborar un plan integral que aborde las necesidades del Casco Antiguo en materia habitacional, que asegure el cuidado del patrimonio histórico artístico, y que establezca qué modelo social, económico y turístico se necesita para poder conjugar la convivencia vecinal con la actividad ligada al turismo", explica la concejala Trini Amorós.

Para ello, el principal grupo de la oposición propondrá al pleno un acuerdo para revitalizar esta zona dando voz a las asociaciones vecinales y agrupaciones sectoriales, a través de una comisión que establezca las medidas a implementar.

Un paseo por la que debería de ser una de las zonas más mimadas de Alicante evidencia que el Casco Histórico de la ciudad" se encuentra sumido en una decadencia que es urgente frenar". Gran parte del patrimonio histórico artístico se ubica en este enclave y, en algunos casos, la situación de deterioro "es más que preocupante".

Los socialistas alertan de que existen varios solares insalubres -algunos de ellos de propiedad municipal-, cableado de todo tipo que sobrevuela fachadas protegidas, edificios que se caen a trozos, señalética turística que ni siquiera se puede leer porque está cubierta de pintadas, mobiliario urbano deteriorado y basura acumulada en rincones que no se retira desde hace meses.

"Todo ello contraviene la normativa que establece el Plan Especial del Casco Antiguo, que se encuentra en vigor y que el gobierno del PP incumple de forma sistemática". Para Amorós, son motivos más que suficientes para constituir una comisión que suponga un "punto de inflexión para revertir la situación actual, forzando así a Barcala a adoptar medidas para revitalizar la zona".

“El problema no es solo el ruido que se genera por las actitudes incívicas que privan a los vecinos de su derecho al descanso. Hay que ir un paso más allá para consensuar cuáles son las necesidades del Casco Histórico, no solo para el disfrute de los visitantes, sino también como espacio de convivencia vecinal. Ha quedado demostrado que el gobierno de Barcala ni ha sabido ni ha querido impulsar políticas que mejoren sustancialmente los déficits de la ciudad. Todo ello mientras los responsables municipales se permiten el incumplimiento de la normativa municipal y no invierten un solo euro en la recuperación del patrimonio histórico de Alicante”, ha destacado Amorós.

En esa línea, la concejala y portavoz adjunta de los socialistas en el Ayuntamiento ha subrayado que es imprescindible que ese plan integral se geste con la participación de las asociaciones vecinales, el comercio y todos los sectores necesarios para diseñar un plan a corto, medio y largo plazo que permita recuperar este espacio. Es propuesta será debatida en el próximo pleno a través de una moción registrada por el Grupo Socialista, que propone crear una comisión para la recuperación integral del Casco Antiguo. El grupo de trabajo deberá elaborar dictámenes con las medidas a implementar, que deberán estar dotadas de presupuesto para asegurar su ejecución.