La nueva Concejalía de Mayores de Alicante -creada en el presente mandato tras las elecciones de mayo- ya cuenta con una sede física en la ciudad. El Ayuntamiento ha inaugurado las instalaciones, ubicadas en el número 30 de la calle San Fernando, en las que los usuarios podrán acudir a talleres, exposiciones y contarán con una sala de informática para poder realizar trámites municipales. Eso sí, el alcalde no ha querido concretar el presupuesto con el que contará la nueva concejalía en las cuentas municipales.

Este miércoles, la edil de Mayores, Nayma Beldjilali, ha abierto la nueva sede de su concejalía, que por primera vez contará con un espacio propio en el que los ciudadanos de la tercera edad podrán disfrutar de numerosas actividades e incluso realizar algunas gestiones relacionadas con el Ayuntamiento, para lo que contarán con asesoramiento, con el objetivo de reducir la brecha digital.

"Esta es una concejalía que va a tener una parte vuestra porque es vuestra, para vosotros. En cuanto la inauguremos vamos a empezar a trabajar, a disfrutar, a respaldaros y a apoyaros. Nuestro objetivo es estar a vuestro lado para que estéis felices", ha señalado Beldjilali en el acto de inauguración.

En el acto también ha intervenido el miembro del Consejo de Mayores y presidente del Centro de San Gabriel, Agustín Conesa, quien ha celebrado el avance que supone la apertura de la concejalía "para establecer un nuevo marco de relación con el Ayuntamiento". No obstante, Conesa también ha lanzado un mensaje al gobierno municipal para que continúe llevando a cabo acciones que mejoren la situación de los vecinos de mayor edad: "Este paso, aunque necesario, es el inicio de un largo camino por recorrer". El presidente del Centro de San Gabriel ha recordado que es necesario, entre otras cuestiones "aplicar mejoras a los 19 centros de mayores municipales" para poder abordar "las graves deficiencias que padecen".

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha recogido el guante y ha asegurado que se llevará a cabo una planificación de todas las necesidades para poder ejecutar en primer lugar las mejoras que sean más urgentes. "Primero recabaremos la información, luego priorizaremos y hablamos con los centros para que entiendan los criterios y tengan constancia de que su problema está dentro de ese plan". Un calendario de mejoras cuya ejecución, ha asegurado el primer edil, estará completada durante el presente mandato.

Sin novedad del presupuesto

En cuanto al peso que tendrá la concejalía dentro del futuro presupuesto municipal -que el gobierno local del PP prevé aprobar a principios de 2024- el alcalde Barcala ha evitado concretar una cuantía aproximada aunque, eso sí, ha dejado entrever que no será de las mejor financiadas. Considera el primer edil que algunas de las reclamaciones de los vecinos, como un plan de ejercicio saludable u obras de mejora, se podrían enmarcar dentro de otras áreas como Deportes o Infraestructuras. "Establecer un presupuesto y decir que eso es lo que se está apostando por esta concejalía no es cierto".

En este sentido, el alcalde ha querido destacar que el objetivo de la concejalía es "canalizar todas las demandas" para evitar que las personas mayores tenga que "peregrinar" por otras concejalías. Por lo que será un área más "de acción" que de presupuesto.

Críticas en El Pla

Al mismo tiempo que se inauguraba la nueva sede de la concejalía, los vecinos del barrio de El Pla han aprovechado la ocasión para recordar al gobierno local que el sistema de refrigeración, aire acondicionado y calefacción de su centro de mayores lleva estropeado desde el verano pasado.

Una situación con la que llevan lidiando varios meses y que afirman haber puesto en conocimiento del Ayuntamiento, a lo que no han recibido respuesta alguna. El problema, según señalan, es especialmente grave dado que varios de los espacios del centro de la calle Barcelona no cuentan con ventanas al exterior, por lo que su única ventilación es forzosa. Al no funcionar el sistema, los espacios llevan meses sin poder ventilarse adecuadamente.

Además, debido a la misma avería, tampoco funciona el aire acondicionado en los meses de verano (alcanzando los 30 grados en el interior) ni la calefacción en invierno. Una situación que, según denuncian, ha provocado la renuncia de varios voluntarios que impartían cursos en el centro, que da servicio a unos 3.000 usuarios, de acuerdo con la asociación vecinal del barrio.