"Vengo desde que lo montaron y cada año me parece más bonito. No sé qué tiene, pero me encanta", comentaba Maruja a los pies del belén gigante de Alicante. Como ella, cientos de personas se han acercado a ver de cerca la inauguración de la obra artística, récord Guinness desde 2020.

El monumental nacimiento (el más grande del mundo) se ha convertido ya en un clásico de la Navidad alicantina que reúne cada año a miles de visitantes, tanto vecinos de la ciudad como turistas que no quieren perder la oportunidad de fotografiar las imponentes figuras (de más de 10 metros), obra del alicantino José Manuel García Esquiva ‘Pachi’. 21 A las 20:00 horas, el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, acompañado de buena parte de la Corporación municipal, ha llevado a cabo la inauguración de la que se ha convertido en la principal atracción turística de las fiestas navideñas en Alicante. Un símbolo que, para Barcala, convierte la ciudad en la capital de la Navidad. “Queremos sentir la ilusión e ilusionarnos como los más pequeños, como cuando los visitantes vienen y admiran y dicen qué bonita es Alicante”, ha señalado el regidor popular. El nacimiento, bautizado por su autor como "La Sagrada Familia", podrá contemplarse en la plaza del Ayuntamiento hasta el día de Reyes. El acto contó con la actuación de la alicantina Inés Domínguez, acompañada de la Agrupación Musical de la S.C.D. Carolinas.