Los conductores de la provincia de Alicante pierden cada vez un mayor número de puntos del carné debido a las infracciones que cometen. O, al menos, eso es lo que dicen las estadísticas de la Dirección General de Tráfico (DGT), que muestran un incremento de las conductas incorrectas y la aplicación de sanciones más fuertes. Un hecho este último, no obstante, que presumiblemente se debe también al endurecimiento de las penas. La cuestión es que, en solo un año, el número de puntos que los alicantinos han visto retirados de sus permisos de conducir ha aumentado en más de 6.000.

Según datos de 2022, desglosadas por provincias y municipios, a lo largo del año pasado se impusieron en las vías urbanas de la demarcación alicantina 15.688 sanciones que acarrearon alguna detracción de puntos, 892 más que en 2021. En términos relativos, esto supuso un incremento de algo más del 6%, pero lo que más llama la atención es el aumento de los puntos restados, que pasó de 49.493 a 55.580. Es decir, un 12,3%, el doble que las multas en sí. Y una de las explicaciones a esta diferencia es el endurecimiento de las sanciones que se puso en marcha en marzo del año pasado.

Los datos de la DGT reflejan este aspecto, aunque en parte de manera no detallada. El apartado de "otras sanciones con 6 puntos", en el que no se especifica el motivo de la multa, ha pasado de 1.025 casos en 2021 a 1.807 el año siguiente. Es decir, poco menos que se ha duplicado. Por ello, aunque no se detalle la razón exacta de la pena, es evidente que se han aplicado medidas punitivas más duras, y que eso ha contribuido de forma decisiva a que el número final de puntos detraídos sea mayor. Y todo ello teniendo en cuenta, además, el aumento de las sanciones en general, también de las más leves.

El ejemplo lo tenemos en las multas por exceso de velocidad que conllevan la pérdida de dos puntos, que pasan de 5.491 a 5.802. También han crecido, aunque más levemente, las sanciones por conducir rápido que implican una detracción de cuatro puntos, de 1.170 a 1.234. Y lo mismo con las que acarrean seis puntos menos, que han subido de 317 a 349. Es decir, solo las multas por conducir demasiado rápido han supuesto una pérdida de 18.634 puntos, frente a los 17.564 del año anterior.

Más alcohol al volante

En el caso de las multas por conducir bajo los efectos del alcohol, hay igualmente un aumento tanto en las que acarrean cuatro puntos menos como en las que suponen la pérdida de seis: de 1.145 y 713, respectivamente, a 1.236 y 790. Los incrementos en sí no son muy grandes, pero no dejan de llamar la atención por el concepto tan temerario al que se refieren. La detracción de puntos en este caso crece de 8.858 a 9.684. En cambio, hay una estabilización en las sanciones por saltarse semáforos en rojo, pese a que el número es en todo caso elevado: de 1.095 pasan a 1.084. Cada una de ellas implica para el infractor cuatro puntos menos.

Es muy llamativo el hecho, eso sí, de que apenas se recojan en la estadística de 2022 infracciones por el uso del teléfono móvil al volante, uno de los aspectos cuyas sanciones se endurecieron en la última reforma de Tráfico. Tan solo aparecen 181 multas impuestas en la ciudad de Alicante, aunque de ellas 176 con una resta de seis puntos, y 16 en Dénia. Es presumible que muchas conductas incorrectas de este tipo que se hayan cometido hayan quedado camufladas en el apartado de "otras", al contrario de lo que sucedía en años anteriores.

Por municipios, por una parte es obvio que, a mayor población, mayor probabilidad de que el número de multas sea alto: con 7.611, Alicante concentra prácticamente la mitad de toda la provincia. También en Elche se impusieron 2.765. Pero hay que tener también en cuenta el factor del movimiento de vehículos y personas; en las localidades turísticas se observa, en general, una mayor actividad. Con 684 y 476 casos, respectivamente, Benidorm y Xàbia ocupan los siguientes lugares en la lista, y se producen aparentes paradojas como que se impusieron más multas en Benissa que en Alcoy, 149 frente a 119.