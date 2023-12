El crimen organizado se abría paso en 1973, aquella semana de diciembre quedaría para España e Italia como una de las más negras páginas de su historia. Al filo de las fiestas de la felicidad, la sordidez y lo macabro manchaban el calendario a perpetuidad. En el aeropuerto Fiumicino de Roma un comando palestino atacó con granadas un avión de la Pan Am y secuestró otro de Lufthansa. Dejaría una treintena larga de muertos. Sólo cuatro días después, el día 20, ETA llevaba a cabo su Operación Ogro y volaba el Dodge 3700 en el que iba Carrero Blanco, entonces presidente del Gobierno de España, a su paso por la madrileña calle de Claudio Coello. Alicante llevó a cabo una misa en su honor en una concatedral de San Nicolás repleta de autoridades. Los alicantinos se agolparon en los quioscos para comprar en la tarde de aquel negro día el especial que publicó INFORMACIÓN sobre el asesinato de Carrero.

La provincia, sin embargo, sonreía –y de qué manera- por la lluvia de millones de pesetas que dejaba el Gordo de Navidad en La Vila, Orxeta y Relleu. El vendedor Vicente Climent Bou trajo tres billetes de Madrid del número 34.739 que llenaron de felicidad al vecindario. Una de las agraciadas, limpiadora del hogar y con nueve hijos, mostraba su enorme satisfacción en este periódico. El vendedor también se llevó un señor pellizco: seis kilos. En el barrio de Campoamor, concretamente en la tienda de alimentación de la calle Maestro Caballero, también cayó otro pico: 18 millones repartidos entre la clientela.

Fue este día de fiesta y alegría el culmen de una semana en la que la provincia continuó reivindicando derechos y en la que todavía coleaba el caso de las "igualas" de Santa Pola, una serie de irregularidades en la Seguridad Social que salpicaron a varios municipios alicantinos. Esta vez apareció una nueva denuncia y cuatro talonarios irregulares en Onil que al parecer un mancebo de farmacia recetaba a la ligera. Pero no fue lo único destapado estos días, el inspector farmacéutico Romero descubrió medicamentos sin su cupón correspondiente, listas de medicinas recetadas en simples hojas de papel… Agatángelo Soler, exalcalde de la ciudad y que en 1973 ejercía como presidente del colegio de farmacéuticos, se defendía: "No somos los culpables, los desorbitados gastos de farmacia de la Seguridad Social no es por nosotros, sólo dispensamos lo que se prescribe por parte de los médicos”".

El debate laboral se abría esos días en torno a la figura del enfermero, entonces popularizado con tres siglas, el ATS. Eso sí, los titulares hablaban de la profesión en femenino: las enfermeras. La polémica llenaba hojas de diarios por la escasez de profesionales y las propuestas para su solución eran dispares: rebajar los estudios, hacer cursos acelerados, trabajar mientras se estudia… Don Luis Rivera, director del Hospital Provincial y también de la Escuela de ATS de las Javerianas, reclamaba un aumento del salario para las profesionales y daba su versión sobre la falta de efectivos: "Cobran poco, pero hay escasez porque muchas tituladas no ejercen para dedicarse a ser amas de casa".

En la ciudad otro gremio sacaba pecho y se hablaba del buen momento que vivía la Escuela de Turismo, situada en el primer piso del número 16 de la calle Felipe Bergé.

El boom de visitantes foráneos a la provincia hacía de ésta una profesión con futuro y sus dirigentes recordaban en estas líneas que su escuela, que ya iba por su noveno curso, había sido de las primeras del país en abrir, junto con la de Madrid. El diploma de este estudio superior se obtenía en tres años y ya había 140 titulados en este tiempo.

Mientras el precio del petróleo se desorbitaba, los problemas mundanos en las calles de Alicante era un enorme bache sin reparar en el Paseo de Soto y que la Diputación no encontraba solar para el Museo Provincial. Además, pese a que la ordenanza municipal exigía que las nuevas edificaciones tuvieran garajes en los sótanos, no se cumplía con ella con rigor. Roque Calvo, delegado municipal de tráfico, mostraba su preocupación: "Cada vez salen más coches de las fábricas, pero no podemos aparcar en la ciudad, es insostenible".

En la Playa de San Juan había una exposición de planos y maquetas de las instalaciones hoteleras que se pretendían construir. Un proyecto aquel que la Cooperativa Sindical de Actividades Hosteleras presentaba para que al alcalde diera su beneplácito. La ciudad comenzaba a adoptar el sello del turismo. En esa eclosión se encontraba Gata de Gorgos, que desde junio de 1971 recibía turistas desde Benidorm con el Limón Exprés, el primer tren turístico de España. Además, el municipio de la Marina Alta recibía estos días de diciembre de 1973 el Premio Nacional de Turismo, dotado de 100.000 pesetas de accésit por haber embellecido tan bien el pueblo.

En las tertulias, sin embargo, el tema era el retorno exitoso de Gregorio Tébar, el Inclusero, a los ruedos. Su regreso había sido brillante en Benidorm y en Vista Alegre. "Nadie me va a comer terreno esta vez", decía el diestro, que asumía ésta como su última oportunidad para reengancharse tras haber tomado la alternativa en 1966. Además estrenaba nuevo apoderado, el empresario Luis Alegre, que hablaba así del maestro: "Es un artista, la espada le ha negado trofeos".