El ascensor de la pasarela del Postiguet, que facilita la accesibilidad a la playa a los vecinos del Raval Roig, donde viven muchas personas mayores, lleva en torno a 100 días fuera de servicio. Este elevador de acceso público permite también bajar al nivel de la playa del Postiguet desde la calle Virgen del Socorro a personas con carritos de bebé, de la compra o sillas de ruedas pero sufre continuas averías.

La última se prolonga durante 14 semanas. Se trata por tanto de un problema recurrente en esta infraestructura y que obliga a las personas mayores o con movilidad reducida a tomar las escaleras, que además, "son antiguas y de piedra, que se va degradando con el tiempo", señalan los vecinos; y en el peor de los casos, a tener que dar un rodeo hasta prácticamente la altura de la playa del Cocó o bien el Paseíto Ramiro.

Es el caso de Ramón Martínez, un vecino del Raval Roig de 81 años, que señala que "el ascensor nos hace mucha falta. En el barrio vivimos un montón de personas mayores y llevamos con ese ascensor roto desde septiembre". Bajar por las escaleras, además de incómodo, les parece peligroso. "Están hechas polvo porque son de piedra y se van degradando con el tiempo. Tiene hierros que sobresalen, es un desastre".

"Sin ascensor y con esa escalera no podemos disfrutar de ir a la playa con tranquilidad porque no podemos subir y bajar bien" Ramón Martínez - Vecino del Raval Roig, de 81 años

Lo único que pretenden los vecinos, indica, es bajar al Postiguet sin problemas porque "es complicadísimo. Sin ascensor y con esa escalera. No podemos disfrutar de ir a la playa con tranquilidad porque no podemos subir y bajar bien". Algo que tampoco es nuevo pues "antes de romperse definitivamente se rompía un día sí, y otro también. Y la empresa de mantenimiento lo arregla de aquella manera. También hay cafres que lo pintarrajean"

Esto les obliga a ir a la playa caminando casi hasta la plaza del Mar o por el otro lado, por la zona del scalextric, por la calle Madrid.

Más afectados. Jesús Naranjo baja habitualmente caminando, y empujando la silla de ruedas que necesita su pareja, desde el Pla hasta el mirador de Virgen del Socorro para tomar el ascensor y bajar a la playa del Postiguet a tomar el aire y el sol, pero "está complicado". El motivo, la avería del elevador "desde hace tres meses y medio". Todos los sábados escriben una queja en la red social X (antes twitter) del Servicio de Atención al Ciudadano (SAIC) del Ayuntamiento de Alicante, con copia al alcalde, "y contestan que lo notifican al servicio de mantenimiento pero sigue estropeado".

Finalmente, acceden a la playa por la rampa de bajada próxima al paseíto de Ramiro junto a la biblioteca pública "que está muy empinada", lo que le obliga a sujetar la silla "a golpe de brazo para que no salga disparada".

"Vamos con la silla de ruedas por la rampa de bajada junto a la biblioteca pública, que está muy empinada" Jesús Naranjo - Vecino de Alicante

A Pleno

El grupo socialista exigirá explicaciones al gobierno de Luis Barcala (PP) en el pleno del jueves. "La ciudadanía merece una explicación sobre la demora inexcusable para arreglar esta instalación. La prolongada avería demuestra una falta alarmante de compromiso que genera abandono y discriminación”, señala el edil Emilio Ruiz. Este grupo reclama que se ponga en marcha con urgencia el ascensor que comunica la calle Virgen del Socorro con el Postiguet y se garantice la accesibilidad. “Es imperativo que Barcala asuma la responsabilidad, tome medidas inmediatas para reparar el ascensor y establezca protocolos efectivos para prevenir futuras interrupciones en servicios esenciales tanto en esta infraestructura como en tantas otras dependencias municipales afectadas por la falta de accesibilidad”.

"Registramos el escrito en el Ayuntamiento, y ya no hemos sabido nada. Estamos esperando respuesta" Antonio Ruescas - Cocemfe

En octubre, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) instó al Ayuntamiento a reparar el ascensor. "Registramos el escrito en el Ayuntamiento, y ya no hemos sabido nada. Estamos esperando respuesta", señala su vicepresidente Antonio Ruescas.

Este diario ha solicitado información al grupo de gobierno, a través del área de Infraestructuras, que gestiona el asunto.