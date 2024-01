Tras la visita de los Reyes Magos, comienza el período de rebajas de invierno. Por este motivo, a pesar de ser domingo, el comercio de la provincia de Alicante, desde las pequeñas tiendas hasta los centros comerciales tenían permiso para abrir al público.

Desde primera hora de la mañana, la principal arteria comercial de la ciudad, se ha ido llenando de gente que ha acudido a la llamada de las primeras rebajas de invierno. A lo largo del día, están siendo muchas familias, grupos de amigos y gente en solitario los que han decidido acercarse a la avenida Maisonnave a aprovechar los primeros descuentos del año.

También han salido a la calle aquellos que no han podido esperar para cambiar los despistes que hayan podido tener sus majestades con los regalos. "Melchor me trajo dos tallas de menos en unos pantalones y ahora voy a ver si puedo coger mi talla", cuenta entre risas Mari Carmen Tomás, que se encuentra junto a su hija Clara Sánchez en una de las principales cadenas de ropa sita en Maisonnave. "En mi caso quiero ver un par de jerséis, que este año está haciendo más frío, pero no veo grandes descuentos de momentos y veo que voy a caer en la ropa de temporada", asegura la joven.

Y es que lo de "caer" en comprar prendas de temporada y "pasar" de aquellas rebajadas es algo que le pasa a varios consumidores. "He encontrado varias prendas que me han gustado y que están con descuento, pero también he caído en comprarme un abrigo de temporada que lo tenía fichado y no lo han rebajado", reconoce Ana García.

Cada vez son más aquellos clientes que acuden a las rebajas con un presupuesto fijado para no gastar de más y una "whislist", esto es, aquellos productos que les han gustado y, como marca la traducción, están en su lista de deseos.

"Le he dicho a mi hija que hoy tenemos para gastarnos entre las dos unos 150 euros. Es el primer día de las rebajas y si no vamos con esta idea podemos gastarnos más. Seguro que vendremos más días y fijarnos una cantidad nos ayuda a saber qué dinero gastamos", confiesa María Isabel Hernández. En este sentido, en el inicio de las rebajas de invierno, ocho de cada diez consumidores prevén participar con un gasto medio de 177 euros, según un estudio de la Asociación Española de Consumidores (Asescón). El gasto previsto en la provincia está por encima de la media estatal, que la Asociación Nacional de Consumidores cifra en 164 euros, 21 euros menos que el año pasado, con Madrid (202 euros de media), Vizcaya (201) y Valencia (200) como las tres provincias en las que hay una mayor previsión de gasto por parte de cada uno de los consumidores.

Los descuentos son variados, en las grandes superficies van desde un 50 hasta un 30%, pero se espera que en las segundas y terceras rebajas los descuentos lleguen hasta el 70%. Mientras que en los pequeños comercios, se está aplicando desde ya en algunos un descuento del 70%. Algunos grandes almacenes como el Corte Inglés tienen desde este domingo descuentos hasta el 50% en una gran selección de prendas, calzado, lencería, joyas, accesorios, ropa de cama y hogar, muebles y productos de belleza entre otros de primeras marcas.

Las largas colas para pagar han sido también protagonistas a lo largo de esta jornada. Además, no solo se han acercado al centro de la ciudad los propios alicantinos, sino que las rebajas han provocado un "efecto llamada" en consumidores de otras ciudades de la provincia como Elda, Novelda, Villena o Elche, donde en esta última el pequeño comercio decidió no abrir.

"Llevamos aquí desde las 10 de la mañana que han empezado a abrir las tiendas que nos interesan. La verdad que llevamos ya un par de años viniendo el primer día de rebajas a Alicante y siempre alguna se vuelve a casa con algún chollazo", asegura un grupo de amigas que ha venido a pasar el día a Alicante desde Elda. "Si buscas bien entre los percheros puedes encontrar algo que te guste, pero hay que tener paciencia", señala otra de ellas.

La gente ha aprovechado los descuentos para adquirir prendas de abrigo de calidad a un precio más asequible. "He encontrado un abrigo de lana negro que necesitaba por menos de lo que cuesta en temporada. También me he comprado unas botas de piel", revela Pilar García, que asegura que todos los años se espera a las rebajas de invierno para adquirir este tipo de productos.

La ropa y el calzado suelen ser los productos más buscados durante este periodo, pero también existen aquellos clientes que esperan a las rebajas para adquirir ordenadores, móviles o consolas. "Tenía que cambiarme el portátil y he aprovechado que el que tenía fichado lo han rebajado un 50% y me lo he llevado sin pensar", ha señalado finalmente un consumidor en una conocida tienda de electrónica.