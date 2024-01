Las heladas que estaban previstas para este jueves en la provincia de Alicante no se han dejado sentir y las temperaturas mínimas apenas han llegado a los cinco grados, según los datos de la Agencia Española de Meteorología (Aemet). El director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, aseguró que la nubosidad ha contribuido a conservar el calor durante las horas nocturnas, lo que ha provocado que las temperaturas mínimas en las localidades del interior se situaran entre los cinco y los seis grados. «Tan solo en la cumbre de Aitana se ha registrado -0,2 ºC, pero es algo excepcional por la altitud de la cima», explicó Olcina. En la ciudad de Alicante, las mínimas fueron de nueve grados.

Una masa de aire ártico situada en el centro de la Península es la causante de la bajada de temperaturas de esta semana, donde se suponía que el jueves iba a ser la jornada más fría. A partir del viernes, comenzarán a ascender las temperaturas, hasta el punto de que el domingo se van a alcanzar los 25 grados. En todo el país, la nieve y la lluvia han ido perdiendo fuelle. Las precipitaciones de agua han seguido, aunque débiles, en el norte de la provincia.

Las temperaturas máximas en la Comunidad se quedaron este jueves en 16 grados en varios municipios de la provincia de Alicante. El municipio con temperaturas más elevadas fue Novelda, con 16,2 grados; seguida por 16,1 en Orihuela, de 15,6 en Rojales y de 14,8 en Elche. Para este viernes se prevén temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ascenso, que según Aemet será notable en puntos del interior norte.

Sin embargo, por las noches todavía seguirá haciendo frío. «Tendremos heladas las dos próximas noches (madrugada del jueves al viernes y del viernes al sábado) porque el cielo estará despejado y entonces si que bajarán las temperaturas en la zona interior por debajo de 0º», aseguró Olcina.

Temperaturas altas en el mar

Asimismo la Aemet ha dado a conocer los datos de un informe del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM) en el que se alertaba que 2023 ha sido el año en el que este mar ha alcanzado su temperatura más alta desde 1982. El agua ha tenido una media de temperatura de 20.9 grados, llegando a alcanzar los 28 y los 29 grados en algunos momentos de este verano.

A juicio de Jorge Olcina, este dato corrobora que «el proceso de cambio climático sigue activo y lamentablemente no se consigue revertir». Lo habitual es que las altas temperaturas en el verano contribuyan al riesgo de gota fría o de danas en el momento en que llega el otoño. Sin embargo, este año no ha sido así. Según Olcina, tras este verano se ha comprobado que por si mismas las altas temperaturas no generan danas.

«Este otoño ha sido excepcional por la falta de lluvia. No se han formado danas que pudieran generar lluvias abundantes», dijo. Únicamente se tuvo constancia de este fenómeno atmosférico a principios de septiembre, aunque estas lluvias esquivaron la provincia de Alicante. De hecho, ésta se encuentra en uno de los comienzos de año hidrológico más secos de la historia, con los pantanos bajo mínimos y restricciones en la cuenca del Segura.