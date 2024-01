El tradicional brindis de año nuevo en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), que este año viene marcado por el treinta aniversario de la euroagencia, se convirtió en escenario de confrontación entre los dos grandes partidos nacionales a cuenta de las políticas de recortes en investigación y los pactos del Gobierno Central con los independentistas. Un evento al que acudieron representantes del mundo político y empresarial.

A la hora de los discursos, los representantes políticos subrayaran la importancia de la euroagencia en la ciudad mientras lanzaban dardos al rival. La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, aseguraba que en sus políticas no iban los recortes, ante lo que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, contraatacó con el anuncio de la creación de una oficina de apoyo a las empresas que se quieran instalar en la Comunidad Valenciana.

Mientras la primera aludía a las polémicas por los recortes en innovación en la comunidades gobernadas por el PP, el segundo se refería a la polémica por los intentos del independentismo para que retornen a Cataluña las empresas que se marcharon de esa Comunidad durante los años del procés, anunciando una oficina de apoyo para las empresas que hayan decidido ubicarse en la Comunidad. Durante el acto se dieron algunos datos sobre el impacto económico de la Euipo en la ciudad de Alicante: cerca de 400 millones de euros al año y un presupuesto superior a los 300 millones generado por ingresos propios. A lo largo del año pasado se recibieron 167.000 solicitudes de marcas comunitarias y más de 108 000 solicitudes de diseños.

La primera de los dos en subir al estrado fue la ministra. «A nosotros no nos van los recortes», aseguró Diana Morant durante su discurso, en el que defendió las políticas del Gobierno en favor de la investigación y el desarrollo tecnológico «como motor de una nueva economía más próspera y sostenible». La ministra aseguró que la sociedad necesita de «nuevos ingenios», ante nuevos retos, y que «nos urge inventar un mañana mejor y, desde luego, no inventaremos nada si no es con un refuerzo presupuestario». Como muestra del resultado de estas políticas, destacó que 2024 había empezado «con los mejores datos de empleo de los últimos 16 años de nuestro país. Nunca en nuestro país había trabajado tanta gente, tantos jóvenes y tantas mujeres a lo largo de su historia».

Morant habló de un cambio en el modelo histórico. «Uno de cada cinco nuevos puestos de trabajo que se crean en nuestro país desde la pandemia son precisamente relacionados con la ciencia, la innovación y la digitalización», aseguró. Para la ministra se trata de «un cambio de paradigma total en nuestro país», donde «estamos siendo más competitivos en las áreas más competitivas y generando puesto de trabajo de alto valor añadido».

La ministra destacó que España ha registrado un crecimiento «muy por encima de la media en solicitud de patentes. Entre 2020 y 2021 crecieron en un 8,9% y en Europa se quedó en el 2,7 %. Vamos a seguir trabajando en esta senda». Morant aludió a la aprobación de los últimos decretos anticrisis por parte del Congreso, donde «convalidamos medidas con las cuales vamos a recibir el cuarto reembolso de los fondos europeos Next Generation» para la transición verde y digital. Según la ministra «somos el segundo país que más fondos ha destinado a las I+D+I», una «manera de transitar a un futuro mejor».

Apoyo a las empresas

La réplica no tardó en llegar durante el discurso del presidente de la Generalitat Carlos Mazón, que puso sobre la mesa la creación de una oficina para apoyar a las empresas que se quieran instalar en la Comunidad. Mazón aludió a la creación de esta oficina en el marco de la necesidad por parte de las empresas de mayor apoyo de las instituciones para poder ser más competitivas.

El president se refirió a las «amenazas», sin citar expresamente por parte de quién, a las empresas que quieren instalarse en la Comunidad. «Esto no puede ocurrir. Va contra la propia esencia de la propia Unión Europea, contra el libre tráfico, de circulación de personas, de mercancías». Por este motivo, para estas mercantiles anunció que la Generalitat iba a ponerse a trabajar en la apertura de una oficina de apoyo a la relocalización de empresas que decidan venir y establecerse en la Comunidad Valenciana».

Aunque, en el discurso de Mazón las alusiones de ayuda a las empresas no se quedaron ahí. En este sentido subrayó que desde la Generalitat Valenciana están muy claramente alineados con «esta línea de protección y de ayuda a las empresas, a su libertad, a su apoyo, a la baja fiscalidad que necesitan y al alto nivel de prestación de servicios».

En este línea recordó el anuncio que ya hizo el jueves desde Frankfurt para apoyar a las empresas del sector textil frente competencia desleal, que deben hacer frente a desigualdades en la competencia, por parte de mercantiles que no cumplen con lo que se les exige a ellas. Mazón también aseguró que se pondrán en marcha sistemas de inteligencia artificial para la eliminación de burocracia y simplificación administrativa, del mismo modo que los que ya están funcionando en la Euipo.

Te puede interesar: Política Mazón anuncia la creación de una oficina de apoyo a las empresas que se quieran instalar en la Comunidad Valenciana

Mazón expresó su satisfacción por el hecho de que el impacto económico de la Euipo en la Comunidad Valenciana alcance ya los 400 millones de euros, un incremento que se debe al aumento de competencias por parte de la euroagencia durante los últimos años.

Por su parte, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, destacó la labor desempeñada por la Euipo como embajadora de la ciudad. A lo largo del discurso, Barcala tiró de nostalgia para recordar aquellos años en que la oficina empezaba en un local alquilado de la avenida Aguilera y ha ido creciendo al mismo tiempo que la ciudad. Para Barcala, gracias a la Euipo Alicante ha podido desarrollar ese carácter europeísta que siempre ha tenido.