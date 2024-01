Un mes. Ese es el tiempo que llevan los vecinos de la calle Pintor Otilio Serrano, en el barrio alicantino de Altozano, con el pavimento hundido. La calle se cortó al tráfico y, desde este mismo lunes, ni siquiera se puede acceder en dirección contraria para estacionar, como habían hecho los vecinos en las últimas semanas. Tampoco se puede acceder al taller mecánico ubicado en ella, uno de los tres establecimientos con los que cuenta esta vía.

El pasado diciembre, la Concejalía de Infraestructuras y Mantenimiento explicó que la incidencia surgió por un asentamiento del terreno en la calzada de esta vía. Un problema que no tiene relación con la red de saneamiento, como señaló la edil responsable del área, Cristina García: "Se ha descartado que se deba a un problema en la redes de saneamiento o alcantarillado, por lo que hemos encargado un estudio geotécnico para conocer la causa y de forma inminente redactar el proyecto para repararlo".

Puesto este medio en contacto con el Ayuntamiento de Alicante, no ha precisado detalles sobre el estado de ese estudio.

Aguas de Alicante ha confirmado este lunes que, tras comprobar a petición del Ayuntamiento el estado de las infraestructuras hidráulicas, estas no guardaban relación con los daños aparecidos.

Vecinos afectados

Los vecinos de la calle Pintor Otilio Serrano aseguran sentirse afectados por la situación. La vía se encuentra hundida a varias alturas, pero el punto más pronunciado es en el tramo comprendido entre los cruces con la avenida Conde de Lumiares y la calle Rosello, frente al portal número 3. Este lunes se ha procedido al corte total de la calzada, retirando una grúa municipal a primera hora de la mañana una veintena de coches.

Ahí se ubican tres locales comerciales, uno de ellos un taller mecánico, que con el corte de la calle se imposibilita su actividad: "Si el Ayuntamiento no me da un permiso especial para que pasen los coches tendré que plantearme denunciar con los vecinos, porque la alternativa es cerrar el taller. Si no pueden entrar coches a la calle hasta que acabe la obra, ¿quién me paga la cuota de autónomo, las nóminas de los trabajadores o el local?", lamenta Carlos Ceballos, propietario del establecimiento. Una obra que, por el momento, no ha comenzado y el Ayuntamiento no ha especificado cuándo lo hará.

La asociación de vecinos Campoamor Plaza América ha apuntado que, por el momento, la única información de la que dispone es que se han realizado unas catas y que este lunes se ha procedido a la retirada de los vehículos estacionados, tras varias semanas con la calle cortada.

Algunos residentes han expresado su malestar por la situación y su temor porque los edificios puedan verse afectados: "Estuvieron haciendo cosas, pero todo sigue igual. A nosotros no nos avisaron ni con un día de antelación. Nos estamos planteando llamar al Ayuntamiento para que nos dé una explicación de lo que pasa. Esto se hunde cada vez más y tienen que arreglarlo. Esto es peligroso y no nos han dicho si las casas se pueden ver afectadas o no", lamenta Gumersinda Álvarez, vecina de la calle Pintor Otilio Serrano

Otros se han aventurado a explicar las causas de esta situación: "Llevo treinta años aquí, y eso se ha reparado varias veces. Esta zona era una cañaveral antes de que se construyeran los edificios. Vinieron a hacer unas catas. Sí que es verdad que, con este desnivel, los coches se rompen. Alguno habrá pedido el seguro de responsabilidad civil y por eso habrán venido", señala Javier González, vecino de la zona. González apunta además otro problema que se avecina en las próximas semanas: "Aquí aparcaban una veintena de coches. ¿Dónde van a aparcarlos ahora? El estacionamiento ya es un problema de este barrio".

Lo cierto es que no es la primera vez que el Ayuntamiento tiene que intervenir para arreglar un socavón o un problema de asentamiento en esta calle. En 2019, se acometieron obras en Pintor Otilio Serrano por un socavón que representaba un peligro tanto para los peatones como para los coches y que estuvo presente cerca de dos años.