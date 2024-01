Fin de semana primaveral pese a estar a punto de cerrarse un enero muy anormal meteorológicamente hablando. La provincia de Alicante afronta otro fin de semana con valores altos para esta época del año, por lo que a buen seguro que playas y terrazas ofrecerán estampas más propias de abril. Pese a que las temperaturas casi veraniegas del jueves, cuando se alcanzaron los 29 grados en Orihuela y Novelda, han bajado de forma generalizada este viernes, siguen siendo primaverales en las horas centrales del día. Y esto va a seguir el fin de semana, todo fruto del anticiclón que hay sobre la península, y que hará que esta situación se alargue al menos hasta finales de la próxima semana o principios de la siguiente.

Este viernes la máxima se ha alcanzado en el interior de la provincia, con 25,6 grados en Villena y 25,5 en Pinoso. Otros valores destacados han sido Onil con 23,9, Orihuela y Novelda con 23,3 o Alcoy con 22,8.

Y la previsión para este sábado es que las máximas estén entre los 23 y los 19 grados, con más calor en el interior que en la costa. Así, en Alicante se esperan 20 grados, en Elche 22, Alcoy 21, Dénia y Benidorm 19, Orihuela 21, Villena 23 y Elda 22.

Esta situación anormal es consecuencia de un potente anticiclón que impide la entrada de borrascas en la península, unido a una masa de aire subtropical que este viernes ha empezado a remitir.

La previsión

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se prevé para este sábado cielo con abundante nubosidad alta. No se descartan brumas matinales en puntos del litoral. Temperaturas en ligero descenso, más acusado en el litoral, continuando las máximas inusualmente altas para la época del año en zonas del interior. Viento del noroeste flojo ocasionalmente moderado en el litoral; en el resto, viento flojo variable.

Y para el domingo las máximas oscilarán entre los 18 y los 22 grados. La previsión es cielo poco nuboso con nubosidad alta, aumentando a intervalos nubosos a últimas horas. Temperaturas en ligero descenso. Viento del nordeste moderado en el litoral, y flojo variable en el resto.

El director del Laboratorio de Climatología de la UA, Jorge Olcina, destacó el jueves que la provincia está registrando un tiempo especialmente cálido, anómalo para esta época del año, con temperaturas entre 6 y 8 grados por encima de lo que sería normal para un final de enero. Y la causa es la presencia de un potente anticiclón que viene acompañado de una masa de aire subtropical y es la que está provocando este tiempo tan estable, anticiclónico, soleado, prácticamente primaveral.

Y esta situación no va a cambiar, ya que "el patrón meteorológico va a seguir prácticamente toda la semana que viene también. Bajarán eso sí un poco las temperaturas", por la retirada de la parte más intensa de esta masa de aire, pero "la estabilidad es total, digamos que la atmósfera no está permitiendo la entrada de frentes nubosos, precipitaciones a corto plazo para lo que queda esta semana y la que viene no se ven".

Así, lluvias no se esperan a corto plazo: "Los modelos estacionales para este primer trimestre del año están hablando de estabilidad, de precipitaciones por debajo de lo normal y temperaturas por encima de lo normal", agregó Olcina. El abrigo parece que seguirá sobrando en las horas centrales del día.