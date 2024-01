Unos ángeles que se eternizan en el corazón de Alicante

Unos ángeles "navideños" que siguen instalados en Alicante, pese a que la Navidad ya queda muy lejos para todos. Las figuras gigantes se resisten a irse de las calles de la ciudad. Los ángeles que llegaron a la ciudad más que por Navidad, por Año Nuevo, continúan ubicados en la avenida de la Constitución, la plaza San Cristóbal, la plaza de Luceros, la plaza de Toros, frente a la estación de Renfe y la glorieta del Gestor Administrativo, a la entrada a Alicante por la universidad.

El conjunto de las seis figuras cuentan con motivos alicantinos y navideños en sus decoraciones, haciendo alusión a la Santa Faz, al Belén, a la Estrella, a los adornos, a la propia Navidad y a la Explanada. Durante estas semanas han servido para ornamentar la ciudad, aunque principalmente fuera del periodo navideño, y, aun estos días, continúan siendo uno de los elementos más fotografiados por aquellos que visitan la localidad, la mayoría sorprendidos por su presencia a estas alturas del año.

Dado su tamaño y al ser un reclamo para los turistas, ya hay vecinos de la ciudad que han decidido dejar de lado las críticas ante la dejadez del Consistorio por el retraso en el desmontaje de las figuras y han aprovechado las circunstancias para lanzar sugerencias que podrían servir para sacar partido a la situación.

Así, Fernando Coloma, vecino de la localidad, ha señalado que sería un buen momento para decorar las figuras con motivo de San Valentín. "Me parece bien que sigan en la calle, no entiendo por qué no las han retirado ya porque por tiempos la decoración que tienen ya no pega porque es muy navideña, lo suyo es que los hubieran quitado ya o a lo largo del mes de enero. Pero bueno, ahora que ya estamos casi en febrero lo suyo sería que las dejaran para San Valentín y los decorasen con corazones", sugiere Coloma.

Esta no es la única propuesta creativa que, con motivo de las próximas celebraciones, han planteado los vecinos de la localidad. Por ejemplo, Valentina Gordaliza, vecina de Alicante, ha señalado que, si no es de por San Valentín, los ángeles podrían lucir motivos de Carnaval, una celebración que tendrá a mediados de febrero en la ciudad. "Los ángeles ya han pasado a formar parte de la ciudad, estaría bien que se quedasen porque parecen hogueras y llaman mucho la atención, además de ser un símbolo de la localidad, pero igual sí que son demasiado navideños para esta época del año. No sería mala idea que, para disimular esto, los disfrazasen con motivo del carnaval, les pueden poner un antifaz y ya estaría", explica Gordaliza.

En este frente por mantener a las seis figuras en la calle, hay vecinos que comparan estas decoraciones con las Meninas que se ubican de vez en cuando en las calles más céntricas de Madrid. "A mí no me importa que continúen los ángeles en las calles aunque ya haya pasado la Navidad, decoran la calle y dan alegría. Me recuerda a cuando ponen en Madrid todas las calles llenas de Meninas y las dejan bastante tiempo. Esto podría ser lo mismo, está bien que decoren las calles y dan alegría a los visitantes a y vecinos", asegura Lucrecia Ballester, vecina de Alicante.

Sin embargo, estas iniciativas nunca están en la cabeza de todos los vecinos y a algunos tanta Navidad en pleno enero se les empieza a hacer cuesta arriba. "Me parece muy mal que las figuras continúen en las calles, estas cosas se deberían recoger cuando acaban las fiestas y guardarlas en un sitio que tuviera el Ayuntamiento condicionado para ello. Dejar un ángel aquí y otro allá a mí como alicantina no me gusta nada. Parece que no tienen donde ponerlos y nos los dejan aquí en medio", subraya la alicantina Ángeles Icardo.

Coste y mantenimiento

La construcción de los ángeles se adjudicó en 2022 por un total de 75.000 euros (25.000 por cada lote de dos figuras) y el pliego de condiciones técnicas señalaba además que "las obras se instalarán a la intemperie en la vía pública durante más de un mes al año a lo largo de diversos años"por lo que debían ser resistentes a las inclemencias meteorológicas y contar con una "durabilidad considerable", siguiendo el ejemplo de las setas de San Francisco y del Belén Gigante. De cumplirse esta afirmación y ante el retraso en su colocación, los ángeles se mantendrán en las calles hasta finales de enero, pese a que la Navidad ya es una festividad muy pasada.

Además del montaje de las figuras (que debía estar listo el 1 de diciembre) el contrato de 2022 reflejaba que el contratista está obligado a reparar y restaurar cualquier daño que se produzca en las figuras durante el período comprendido entre su instalación en la vía pública y fin de año.

Este servicio se amplió en 2023 con un nuevo contrato que destinaba 50.000 euros anuales para el montaje, desmontaje, almacenamiento, mantenimiento y restauración de las citadas figuras. Un servicio que ha recaído, precisamente, en uno de los artistas de los ángeles: Lorenzo Santana.

Según este segundo pliego, las labores de montaje deben llevarse a cabo del 15 de noviembre de 2023 al 7 de enero de 2024, un plazo que concluye el mismo día en que se empieza a desmontar el belén gigante. Por ello, aunque las esculturas han sido instaladas dentro de los márgenes estipulados, buena parte de las fiestas se celebraron sin la presencia en las calles de estos iconos navideños, mientras que las imágenes siguen ya fuera del periodo festivo.