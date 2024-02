"No a los macrodepósitos, no lo voy a repetir más veces". Así de tajante se ha mostrado el alcalde de Alicante, Luis Barcala, sobre la polémica infraestructura que una mercantil pretende instalar en el puerto de la ciudad. Unas declaraciones que el líder popular ha pronunciado al término de una reunión con la consellera Salomé Pradas en la que han abordado diferentes asuntos relativos a las necesidades de la ciudad en materia de Infraestructuras. La representante del Gobierno autonómico, por su parte, ha afirmado estar "del lado del alcalde" en el conflicto por los macrodepósitos pese a que reclama "respetar los tiempos judiciales".

Ambos mandatarios y sus respectivos equipos han mantenido este jueves un encuentro en las dependencias del Ayuntamiento alicantino. En la reunión, que se ha extendido durante algo más de una hora, han puesto sobre la mesa proyectos que involucran a ambas administraciones, como las conflictivas instalaciones del puerto o los trámites pendientes para el desarrollo de la Vía Parque.

Proceso judicial

En cuanto al proyecto que se pretende ubicar en terrenos de la Autoridad Portuaria, junto a los barrios del sur de la ciudad, Barcala ha decidido mostrarse tajante al respecto. "No a los macrodepósitos en el puerto. Es una afirmación que no voy a repetir más veces porque me parece absolutamente innecesario". Palabras que el alcalde ha pronunciado escasos días después de rechazar en dos ocasiones debatir sobre la polémica en el pleno municipal. En este sentido, Barcala considera que "se han adoptado acuerdos unánimes al menos en dos ocasiones" en sesiones plenarias y que la postura del Ayuntamiento "la confirmamos judicialmente oponiéndonos a la concesión de la licencia".

Por su parte, la consellera Salomé Pradas ha destacado la importancia de "respetar los tiempos judiciales" y ha manifestado que "entrar en futuribles sería una responsabilidad". Pese a ello, se ha posicionado junto al gobierno local al sostener que "el Consell de Carlos Mazón va a estar siempre del lado de los alcaldes". En cuanto al informe de la Abogacía de la Generalitat que consideraba innecesaria la declaración de impacto ambiental para autorizar las polémicas instalaciones (postura contraria a la del Ayuntamiento alicantino), Pradas ha argumentado que "entrar a hablar de si vale o no vale un informe es manipular la acción de la justicia".

No obstante, la titular de Infraestructuras también se ha pronunciado en la misma línea que el presidente del gobierno autonómico, Carlos Mazón, hace unos días, cuando se mostró "convencido" de que, "si hay un proceso, se regulará garantizando la adecuada compatibilidad entre la seguridad de todos, que es lo más importante, y la actividad económica necesaria para el puerto de Alicante". Este jueves, Pradas ha añadido que "cualquier cosa que venga a futuro va a tener que respetar la legislación en materia ambiental, paisajística y urbanística vigente", por lo que el Consell "cada proyecto lo va a valorar en esa línea".

Suspensión de plazos

En cuanto a la intención de la mercantil detrás de los macrodepósitos, XC Business 90, que ya ha iniciado los trámites de cara a una posible segunda fase de las instalaciones, el alcalde ha asegurado que el Ayuntamiento quiere impedir que se emplee la estrategia de que los dilatados plazos judiciales terminen propiciando una autorización por silencio administrativo.

Por ello, Barcala ha anunciado la firma de un decreto de suspensión de plazos por parte de la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, "para evitar que no puedan operar en ningún sentido se presente lo que se presente hasta que se resuelvan judicialmente los temas".

Autoridad Portuaria

Además de la reunión con el alcalde, la consellera también ha mantenido un encuentro con el presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Rodríguez, y su equipo, quienes han tenido la oportunidad de mostrar a la "un primer esbozo de la hoja de ruta para evolucionar hacia un puerto inteligente, verde, innovador, interconectado y competitivo". Para Rodríguez, "ha sido una primera toma de contacto muy enriquecedora, donde le hemos expuesto a la Consellera algunos de los retos que nos hemos marcado, especialmente en la parte de mejoras hacia la sostenibilidad del puerto".