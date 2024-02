La izquierda hará frente para constituir una mesa antidesahucios en el próximo Pleno de Alicante

El estado de los desahucios en Alicante se llevará al Pleno de febrero. Compromís elevará una iniciativa para que se constituya una "mesa antidesahucios". Una propuesta que contará con el apoyo del PSOE y EU-Podemos. Una decisión que se ha comunicado tras la reunión del Patronato de Vivienda llevada a cabo este viernes, en la que las tres formaciones de la izquierda pretendían cuestionar al Ayuntamiento por la situación de las familias recientemente desahuciadas en la ciudad. Algo que no ha sido posible al ser una reunión extraordinaria, en la que el gobierno local decide si aceptar o no ruegos y preguntas, denegando esta opción.

El portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha cuestionado "si el equipo de gobierno municipal va a hacer algo en materia de vivienda" y ha apuntado que "ellos conocen y saben perfectamente que cada día hay más familias amenazadas por desahucios en la ciudad". El edil de la formación valencianista ha subrayado que en el próximo Pleno "vamos a proponer que el equipo de gobierno cree una mesa antidesahucio" en la que participen "la Generalitat, las concejalías de Acción Social y Vivienda, el Colegio de Abogados y asociaciones de afectados por los bancos". Una mesa que tendrá como objetivo, según ha señalado Mas, "ofrecer soluciones habitacionales y evitar que se ejecuten desahucios, algo traumático para las familias y las personas que lo sufren".

Desde el grupo socialista han subrayado que, aunque apoyarán la propuesta, se ha propuesto la constitución de diferentes mesas en el Pleno que han sido rechazadas por el gobierno local del PP. El PSOE ha apuntado que "nada garantiza" que la mesa antidesahucios vaya a salir adelante y que consideran "más urgente" que la concejala de Bienestar Social, Begoña León, comparezca en el próximo Pleno para explicar la situación de las 92 familias que se encuentran en situación de emergencia habitacional.

La edil socialista Silvia Castell ha lamentado que el gobierno local haya rechazado la posibilidad de realizar ruegos y preguntas en la reunión del Patronato de Vivienda, después de que "en los últimos meses estemos asistiendo a un goteo incesante de desahucios en la ciudad", con "situaciones tan desagradables como la de una familia con dos menores que tuvo que abandonar su vivienda y fue realojada por el Ayuntamiento en un hostal durante tres semanas". Sobre este caso, Castell ha subrayado que "Barcala debe dar la cara y explicar por qué les da la espalda y si tiene algún plan alternativo". Para ello, el grupo mayoritario de la oposición exigirá a Barcala que convoque una reunión urgente del patronato para "abordar en exclusiva" la situación de desahucios que se están registrando en la ciudad para evaluar qué soluciones se piensan adoptar para hacer frente a esta compleja realidad.

Por su parte, el portavoz municipal de EU-Podemos, Manolo Copé, ha considerado que "la voluntad del concejal de Vivienda [Carlos de Juan] no es mala", pero que "no sirve de nada si no se toman medidas urgentes y concretas para paliar la necesidad de viviendas para atender la emergencia habitacional" de la ciudad. En este sentido, Copé ha criticado la situación actual de la ciudad, en la que se han propiciado numerosos desahucios en los últimos meses: "El incremento de desahucios continúa, pero la vivienda es un derecho y no podemos consentir que haya gente sin casa y casas sin gente. Hay que evitar desde la administración local que haya quien se enriquece con el sufrimiento de familias alicantinas enteras."

Mas ha apuntado que, en 2017, se constituyó una mesa similar en el Ayuntamiento de Alicante, integrada entonces por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), entidades financieras, el Colegio de Abogados y la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat Valenciana. El portavoz de la formación valencianista ha considerado que, "lejos de mejorar, la situación se ha agravado", con "el aumento de desahuciados no debido a impagos, sino a fondos buitre propietarios de viviendas que optan por no renovar los contratos de alquiler".