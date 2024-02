Sin agua caliente en las duchas del polideportivo Juan Antonio Samaranch de Alicante

Desde el mes de octubre del año pasado, el polideportivo Juan Antonio Samaranch de Alicante se encuentran sin agua caliente en sus vestuarios, una situación preocupante que afecta a los miles de usuarios que utilizan estas instalaciones en las que se practican disciplinas como fútbol, rugby y baloncesto. La falta de agua caliente en las duchas, un problema que persiste sin solución desde hace cuatro meses, ha generado una serie de inconvenientes que van más allá de lo meramente incómodo, afectando a la higiene, la salud y el bienestar de quienes acuden a practicar deporte en estas instalaciones municipales.

A pesar de las reiteradas quejas presentadas, tanto ante la conserjería del centro deportivo como ante el Ayuntamiento de Alicante, la situación persiste, dejando a los usuarios en una situación comprometida, especialmente en los meses de invierno, donde la necesidad de una ducha caliente después hacer deporte se vuelve aún más crucial. Es el caso de Ricard Martí, padre de uno de los usuarios de las instalaciones que señala que "desde que en octubre se rompió la caldera ni mi hijo ni sus compañeros pueden ducharse porque solo sale agua fría", apunta. "Es pleno invierno y hay chicos que salen de entrenar a las once de la noche y esto les complica bastante la vida, parece que el servicio técnico se ha perdido o que no encuentran el sitio", asegura el padre afectado.

Las quejas son habituales entre los usuarios habituales, como Joseba Grijalba, quien lamenta las dificultades que esta situación tiene tanto para su hijo como para las personas que vienen de fuera a jugar. "Lo más lógico es que después de hacer ejercicio los chicos puedan ducharse. Imagínate un fin de semana con todos los partidos que hay aquí que la gente que viene no pueda ducharse y tengan que irse, por ejemplo, hasta Calp, con sus hijos sudados, no es vida. Además, creo que el hecho de que los niños puedan usar la ducha es una forma de fomentar su independencia y hacerles responsables", destaca Grijalba.

"Es inaceptable. Estamos en 2924 y de verdad que no me creo que algo tan básico como una caldera tarde más de cuatro meses en repararse", señala Manolo Jiménez, otro de los padres afectados. "Muchas de las personas que vienen aquí a entrenar tienen que volver a casa sudados y algunos se ponen malos porque tienen que salir de aquí, a veces muy tarde, e irse andando hasta su casa sudados porque no hay unas instalaciones en condiciones en el centro", asegura Jiménez.

La falta de agua caliente no solo afecta la experiencia de los usuarios, sino también su salud y bienestar, como señala César Mayor, quien utiliza las instalaciones para practicar deporte. "A nivel de recuperación deportiva, mal, porque tienes que esperarte a llegar a tu casa para ducharte después de los partidos y se te enfrían los músculos y eso nos perjudica a la hora de rendir en el campo y en los entrenamientos posteriores. Alguno incluso se ha puesto malo porque ahora con el frío que hace te vas con el sudor y no das buena imagen", aclara.

La preocupación se extiende también entre los entrenadores, como Juan Francisco García, quien destaca las dificultades adicionales que enfrentan los equipos que entrenan hasta altas horas de la noche. "El agua está congelada y no se puede duchar nadie. Es un inconveniente para todos, especialmente para los equipos que terminan los entrenamientos tarde, como los regionales a los que yo entreno. Se tienen que ir a casa sudados y ya hemos tenido a varios malos con gripes y no han podido jugar algunos partidos. Además, la gente que viene de fuera que igual termina un partido a las 21.00 horas, y se tienen que duchar con agua fría o irse así", señala.

Manuel Cano, jugador de rugby, ha compartido la preocupación por la falta de solución a un problema que afecta a todos los usuarios: "Cuanto antes estén reparadas mejor. En estas instalaciones juegan y entrenan niños, adultos, hombres y mujeres, y nos afecta a todos por igual. Estamos así desde hace varios meses y cuando vamos a entrenar notamos bastante la falta higiene".

Por otro lado, Fernando Andújar, entrenador, resalta la importancia que tiene la falta de agua caliente en las duchas, no solo por una cuestión de higiene, sino también por como incide en el trabajo en equipo. "Mis niños no se duchan porque no pueden, con la caldera rota es imposible. Ya tendrían edad de empezar a ducharse por la liga en la que están y por la edad que tienen, pero no pueden por las circunstancias que tenemos. La ducha es algo en lo que todos los entrenadores incidimos mucho porque eso hace equipo, pero es imposible que se pueda hacer algo así sin agua caliente".

"No funcionan desde hace bastante tiempo y no tenemos solución ninguna", explica Óscar Navarro, entrenador y jugador en estas instalaciones. "El agua está congelada y es insoportable, la mitad del equipo somos de cerca, pero hay gente que viene de Ciudad de Asís o de la Plaza de Toros y que se va andando a su casa y sin ducharse porque ponerte debajo del agua fría después de estar hora y media sudando es imposible. Es algo que nos afecta a todos y lo que llevamos quejándonos desde hace tiempo, pero son todo reproches y ni caso a lo que nos está pasando", destaca el futbolista.

La persistente falta de solución a este problema ha generado una creciente indignación entre los usuarios, quienes esperan que el Consistorio tome medidas urgentes para resolver esta situación y garantizar condiciones adecuadas para la práctica deportiva y la higiene de quienes utilizan estas instalaciones.