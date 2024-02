Castilla-La Mancha urge a cambiar las reglas del trasvase tras la reunión entre Mazón y Ribera

Tras la reunión del lunes entre el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, la Comunidad de Castilla-La Mancha urgido a la modificación de las normas del trasvase Tajo-Segura. Una petición que se ha hecho formalmente por carta y después de que del encuentro trascendiera el acuerdo de celebrar una mesa conjunta entre técnicos de todas las comunidades afectadas para acordar las normas del reparto. Los socialistas manchegos se pronunciaron en la misma línea que lo hizo el lunes el presidente del gobierno de esta comunidad, Emiliano García-Page, reiterando las acusaciones a la Comunidad Valenciana de derrochar el agua que les llega del trasvase.

Tras este encuentro en el Ministerio entre el 'popular' y la socialista, la también vicepresidenta tercera del Gobierno anunció que convocará previsiblemente la próxima semana a responsables de los gobiernos de Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia para abordar las reglas de explotación sobre el trasvase Tajo-Segura. Mientras que el PP de la Comunidad Valenciana se destacaba que Mazón había conseguido más de la ministra que el socialista Ximo Puig en ocho años al frente de la Generalitat; y en Murcia, el Parlamento reclamaba un Plan Nacional del Agua con los Votos del PP y de Vox. Por su parte, los municipios ribereños de la cabecera del Tajo, han reclamado ser preferentes en el reparto del agua.

Mientras las futuras normas de explotación del trasvase sigue generando oleadas de reacciones, las lluvias caídas durante el fin de semana han dado un pequeño respiro a los embalses de las cabeceras del Júcar y del Segura, que han podido mantener sus reservas, e incluso incrementarlas ligeramente, según los datos del balance semanal del estado de los pantanos del Ministerio de Transición Ecológica. Los pantanos del Segura están al 18,6 % de su capacidad, con 212 hectómetros cúbicos almacenados, cinco más que la semana pasada. El pantano de La Pedrera en Orihuela está al 20,73 % de su capacidad y tiene 51 hm³, uno más que la semana pasada. Mientras que en el Júcar, la situación está al 49,2 por ciento con 1.400 hm³, trece más que la semana pasada. En los pantanos del Amadorio, de Guadalest y de Beniarrés las reservas se mantienen exactamente igual que la semana pasada, con 3, 6 y 7 hm³ respectivamente.

La cuenca del Tajo se encuentra tras el último balance al 70,07 por ciento de su capacidad. Entre los pantanos de Entrepeñas y Buendía, de los que dependen el trasvase Tajo-Segura, se cuentan con 794 hectómetros cúbicos de agua almacenados.

Las lluvias caídas durante el fin de semana apenas han servido para frenar un poco la caída de las reservas, pero la cuenca del Segura está abocada ya a la declaración de alerta por sequía. En esta situación, la Agencia Española de Meteorología (Aemet) hizo públicos datos que daban cuenta de la excepcionalidad climática que está viviendo la Comunidad Valenciana. Éste ha sido el invierno más cálido desde el año 1950 y con temperaturas hasta 2,3 grados por encima de lo habitual durante esta época del año.

"Las temperaturas van a ir subiendo hasta el jueves, día en el que tendremos un nuevo pico cálido muy anómalo, probablemente el segundo más destacado del invierno climático, tras el del 11 y 12 de diciembre, con temperaturas más propias de mayo que de febrero", advertía la Aemet en su cuenta de X. Para el viernes, la previsión es que se normalicen las temperaturas, pero esto no va a suponer la llegada de climas más gélidos, sino más apropiados a estas fechas.

Este invierno 2023-2024 va a superar en 0.4 (+/- 0.1) al de hace 58 años, que era el que tenía hasta ahora el récord de las temperaturas más altas.

La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha enviado este lunes una carta a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en la que le reclama el informe de la propuesta de la modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

Así lo ha indicado Gómez este martes en una rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, en la que ha explicado que, en la misiva, ha recordado a Ribera que el real Decreto que aprobó las actuales planificaciones hidrológicas, incluida la del Tajo, entró en vigor en febrero de 2023 y en su disposición final segunda recogía que en el plazo de un año se aprobarían unas nuevas reglas de explotación.

Sin embargo, Gómez ha lamentado que ya ha concluido ese año de plazo y que aunque sabe que el Ministerio para la Transición Ecológica encargó al Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex) la realización de los informes técnicos necesarios, Castilla-La Mancha todavía no tiene esa información en su poder para poder evaluarla.

Asimismo, la titular de Desarrollo Sostenible también ha solicitado "transparencia" a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), a la que ha afeado que desde mayo de 2023 no publique los datos correspondientes a los caudales ecológicos.

Además, Gómez ha criticado que tanto el líder regional del PP, Paco Núñez, como el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, se "olviden" de la actual situación de los embalses de cabecera del Tajo y digan que hay reservas más que suficientes.

De igual forma, le ha reprochado a Mazón que "intenta dar lecciones" a Castilla-La Mancha de cómo tiene que utilizar el agua mientras que un informe de la Universidad de Alicante refleja que cada año "tiran una media de 20 hm3 a la basura porque no son capaces de comercializar las producciones" que riegan con el agua del trasvase.

En este punto, Gómez también ha lamentado la activación de nuevo del trasvase Júcar-Vinalopó porque provoca que haya una restricción a la Mancha oriental de cerca de 49 hm3 al año "sin ninguna consideración técnica".

Por otra parte, a preguntas de los periodistas sobre la propuesta de Ribera de crear una mesa de trabajo con diferentes comunidades autónomas para hablar de agua, Gómez ha afirmado que aún no le ha llegado ninguna comunicación al respecto, pero que Castilla-La Mancha está dispuesta a participar en dicha mesa y aportar "con generosidad" cómo se debe abordar la modificación de las reglas de explotación del Tajo-Segura.

A la vez, ha subrayado que en esa mesa de trabajo no se podrá plantear cambiar los caudales ecológicos porque la propia ministra para la Transición Ecológica ha dicho que "no hay vuelta atrás" pese a los recursos interpuestos por Valencia y algunos municipios.

La reunión entre Mazón y Ribera también ha suscitado reacciones en la Comunidad Valenciana. En la rueda de prensa tras la junta de síndics en las Cortes, Miguel Barrachina (PP) ha destacado que "Mazón ha conseguido más por la llegada de agua a la Comunidad en una reunión que Ximo Puig -'expresident' de la Generalitat- en ocho años". Según ha defendido, el 'president' demostró ante Ribera que "es capaz de compatibilizar la exigencia con el diálogo", mientras ha reiterado que "nadie agradeció a Puig su tibieza cuando se abstuvo ante los recortes en el Tajo-Segura".

El presidente de la Asociación Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía, Borja Castro, ha reconocido que están "en tiempo de descuento" y que el Ministerio de Transición Ecológica tenía que haber publicado ya las nuevas reglas de explotación del trasvase del Acueducto Tajo-Segura (ATS), pendiente de un informe definitivo que la Comisión de Explotación (ATS) encargó al Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), y necesarias para acabar con la "incertidumbre" que viven los pueblos de esta comarca.

El presidente de los Ribereños espera que desde el Ministerio "sean sensibles" a estas nuevas reglas de explotación y que empiecen a reconocer la prioridad de uso y desarrollo que deben tener los municipios de la Cabecera del Tajo de los Embalses de Entrepeñas y Buendía y que se aminoren los envíos de agua al Levante, afirma en declaraciones a Europa Press.

"Creemos que hay que reducirse el envío de agua al trasvase, y más cuando esta cara dura de la sequía nos está poniendo frente al espejo que en el Levante existe la maquinaria y la infraestructura como para que, en ningún caso tuvieran que depender del agua de los embalses de Cabecera para su desarrollo económico", ha incidido.

Ante estos hechos, este alcalde ribereño reconoce que los números evidencian que están los pueblos de la comarca están hoy en una situación "algo mejor" que el pasado año por estas fechas, pero si bien considera que "todo pinta a que seguirá entrando agua y que la situación será mejor", la incertidumbre climática conlleva que sea difícil afinar sobre cómo será la temporada de verano.

En todo caso, declara que las reglas de explotación deberán conllevar que no tuvieran que estar sometidos a esta incertidumbre en su día a día, sino "tener cierta tranquilidad.

Por ahí tienen que venir las reglas", afirma Castro, convencido de que la actual situación genera también "falta de estabilidad en el mundo empresarial y desincentiva la inversión que pueda llegar a sus pueblos".

El pleno de la Asamblea Regional de Murcia ha aprobado este martes una moción de Vox con una adición del PP y transaccionada de nuevo por Vox en la que se insta al Gobierno regional a que se dirija el de la nación con el fin de que elabore "de forma urgente" un Plan Nacional del Agua.

El texto que ha salido adelante, con los votos de PP y Vox y en contra de PSOE y Podemos, recoge que el citado plan debe cubrir "en el territorio nacional las actuales necesidades hídricas demandadas por las regiones que la componen, con especial atención a aquellas cuencas hidrográficas calificadas como deficitarias".

También solicita al Ejecutivo central que garantice "la continuidad del trasvase Tajo-Segura, eliminando de forma inmediata el incremento de los caudales ecológicos del Tajo" y que, una vez acordado y elaborado el Plan Nacional por el Agua, "se someta a aprobación por las Cortes generales".

El diputado de Vox, Alberto Garre, ha asegurado que en España "hay agua suficiente" pues de la lluvia caen 346.000 hm3 de agua al año, de los que 110.000 discurre por los cauces, ha explicado que "la desalación no puede cubrirlo todo" y ha criticado el "invento de echar el agua al mar en Cataluña, recogerla en Castellón, desalarla, y llevarla en barco otra vez a Cataluña".

Garre ha advertido a la oposición que no puede usar el cambio climático como excusa contra los trasvases porque "no tiene nada que ver", y ha asegurado que "los agricultores no quieren que les paguen con subvenciones, sino con obras que les traigan agua" porque "quieren libertad y la libertad la da el agua".

Asimismo, Garre ha replicado al diputado Socialista Fernando Moreno que, aunque "no conozco el Plan Hidrológico Nacional que usted dice que tiene el Gobierno, lo que pedimos es un Plan Nacional de Agua, no un plan hidrológico".

Moreno, quien ha defendido una enmienda a la totalidad del PSOE que ha sido rechazada por PP y Vox, ha asegurado que "nosotros sí tenemos un PHN, con una dotación solo para la cuenca del Segura de 3.000 millones de euros", para más desalación reduciendo el coste del agua con energía renovable y conectando las desaladoras con el trasvase Tajo-Segura.

"El mix hidrológico formado por depuración, desalación, cuenca y trasvase, al que los socialistas jamás hemos renunciado, es nuestro modelo de Plan Hidrológico", frente al de Vox que, según Moreno, es "arrasar con la Agenda 2030 y seguir con la teoría de que la tierra es plana". Ha añadido que gracias al plan socialista la Región de Murcia "atraviesa una gran sequía sin restricciones de agua".

La portavoz del grupo Mixto, María Marín (Podemos, IU-V, AV) ha presentado otra enmienda de totalidad, que tampoco ha salido adelante, y ha asegurado que "el PP no hizo nada por recuperar el PHN porque nunca pensaron en ejecutar el trasvase".

"El objetivo era promover una guerra del agua entre territorios para generar votos, con una campaña política con la que siguen viendo ustedes", ha dicho Marín en referencia a la pancarta 'Agua para Todos', con la que "se taparon muchísimos casos de corrupción durante el 'boom' inmobiliario" en una etapa en la que el PP "estuvo robando durante años a manos llenas".

Desde las filas populares el parlamentario Jesús Cano ha acusado a los socialistas de traer a la Cámara "el catecismo hidrológico de Sánchez", al tiempo que ha remarcado que el trasvase Tajo-Segura está "amenazado de forma recurrente" por el Gobierno central con la "nueva amenaza de los caudales políticos, que no técnicos, del Tajo".

Cano ha subrayado que "sin el agua del trasvase, la cuenca del Segura estaría en situación de auténtico colapso debido a la sequía", y ha pedido que la regla de explotación se base en principios técnicos y de proporcionalidad, así como un gran Pacto Nacional del Agua y un PHN que la redistribuya en el país.