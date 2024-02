Inma Marcos, psiquiatra infantil: "Hay pornografía que se infiltra en los juegos infantiles y los niños están desprotegidos"

La psiquiatra infantil Inma Marcos hablará a profesionales de la salud, la educación, la psicología y los servicios sociales sobre "La ventana de internet" y la exposición de los niños a verlo todo, pornografía, violencia, morbo. Y no solo en la red, también a través del móvil, la televisión y demás pantallas. La especialista acudirá el lunes al espacio de reflexión interprofesional sobre la infancia y sus entornos Mesa Camilla, de la asociación Infancias. De 20.30 a 21.45 horas en la Sede Universitaria en Ramón y Cajal 4.

¿De qué hablará el lunes a los profesionales?

De la tecnología en general, que incluye todo: la televisión, las redes sociales, internet, enfocado para comprender por qué a los niños les afecta la tecnología. La mayoría de las veces hasta que no sabemos por qué pasan las cosas no las podemos cambiar. Me refiero respecto a los padres, que pueden decir que el móvil no se puede usar hasta determinada edad. Los niños lo viven como una prohibición sin entender muy bien por qué se dice eso. Intentaré explicar por qué el uso de la tecnología afecta a los niños y nos afecta a todos, y los mecanismos que hay detrás. Es decir, lo que necesitan los niños; la sugerencia de no usar la tecnología a determinadas edades; y las consecuencias de las redes sociales.

¿Qué deben entender los padres para que hagan comprender a sus hijos los peligros de la tecnología?

Los niños de 5 años no van a decir a sus padres que dejan la tecnología porque es mala para ellos sino que los padres tienen que entender por qué el uso abusivo de las pantallas puede tener consecuencias en sus hijos. Hay estudios concluyentes que confirman que el uso exagerado de las pantallas produce miopía; cómo en los niños muy pequeñitos, y se ha observado mucho en la pandemia que se quedaban en una burbuja, ensimismados en la sobreestimulación cerebral que reciben; pasando también por los preadolescentes, niños de 10, 12, 14 años, que entran en las redes sociales, con los problemas alimentarios o de cyberbullying. Abrir el abanico de todos los problemas a los que los sometemos y que inevitablemente están expuestos pero sí que es función nuestra el regularlo y controlarlo. Es más fácil para mí decirle a una madre que no deba dejar el móvil a un niño o tenerle ante una tela una hora por todo lo que supone que decirle no le pongas. Las prohibiciones sin un contexto detrás llevan a un incumplimiento.

¿Qué peligros han traído las tecnologías?

Han traído cosas beneficiosas pero también peligros que antes no teníamos. Depende de las edades. En los niños más pequeñitos puede causar sintomatología tipo autista, de aislamiento, de falta de desarrollo de capacidades cognitivas, del lenguaje, de la comunicación. Los más mayores tienen trastornos de imagen corporal, depresión, bastantes patologías psiquiátricas. Pero lo fundamental es que los niños han olvidado el juego y sus padres no saben si quiera lo que es jugar a juegos de mesa para estar con los hijos. Hemos usado la tecnología como guardería y ese es el problema. Después entramos en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), el autismo, y muchas más patologías.

¿Cuál es el mecanismo de la adicción?

En la charla explicaré lo que es la dopamina, un neurotransmisor que se libera en el cerebro cada vez que desarrollamos algo que nos gusta, de manera fisiológica. Pero su exceso puede crear una adicción. A un niño no le puedes decir que deje la pantalla porque es totalmente adictiva y eso es por una sobreestimulación de la dopamina. Explicaré qué es a nivel básico para que la gente lo entienda cómo afecta la sobreestimulación de dopamina en crear conductas adictivas.

¿Cómo han de actuar los padres?

Con sensatez. Hacer caso a las recomendaciones, que no hacemos en ningún momento, y a nivel gubernamental más legislación aunque ahora se está abordando la prohibición de los móviles en los colegios. Hay varios movimientos en contra de las tablets a nivel escolar. Ahora estamos empezando a hacer algo que deberíamos haber hecho ya hace mucho tiempo. Creo que hay que aprender a escribir, a leer. La tecnología la tenemos ahí sí o sí, pero los niños tienen que aprender cosas más manuales, jugando, escribiendo, la creatividad...todo eso ayuda a que el cerebro del niño se desarrolle y es muy importante que eso ocurra. Ni que decir todos los peligros y engaños que hay en la tecnología. Hay plataformas que hablan de cómo los pederastas, la pornografía infantil se infiltra en los juegos infantiles y los adultos nos pensamos que los niños están protegidos y no lo están. Hay que conocer todos los peligros para poderlos proteger.

¿Qué trastornos está viendo en su consulta?

Después de la pandemia muchos niños de 2 ó 3 años estaban retraídos, poco atentos a la vida y al exterior. Cada vez hay más niños afectados por fracaso escolar, adicción, depresión, niñas de 12 años que quieren parecerse al ideal del cuerpo de las youtubers...Los niños son esponjas y todo lo absorben indiscriminadamente, sin saber lo que es cierto y lo que no, lo adecuado y lo que no. Es función nuestra el poder seleccionar todo eso. Si tú le dices a una niña de 10 años es estar hiperdelgada, con los ojos azules y la melena lisa, ella va a querer ser eso, si nadie le dice que hay muchas bellezas y que el ideal de modelo no existe, es una cosa ficticia.

¿A qué edades se debe permitir el contacto de los niños con la tecnología?

Hay unas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que habla de que hasta los 3 años los niños no deben tener ningún contacto con pantallas. No hablamos de móviles sino de tele, por ejemplo. Con las macroteles que ahora tenemos que ocupan prácticamente nuestro salón la cantidad de sobreestímulos que hay para un niño de 2 añitos, que está abierto a cualquier cosa, la tele es un gran foco de atención. Cualquier niño enseguida se tira a mirar. Aunque los padres digan que no les dejan el móvil, las pantallas están ahí, la tele está ahí. Ni que decir la normalización de la violencia y de la muerte. En las noticias sale Gaza, los niños muriéndose, y todo eso lo ven los niños, que no lo entienden. Hay que educar a los padres en conocer los riesgos a que someten a sus hijos y el Estado debe tomar cartas en el asunto con las prohibiciones a adoptar o consejos a dictar.