El Ayuntamiento de Alicante mantiene en su puesto al arquitecto municipal investigado por cohecho

En su puesto... hasta que se decida lo contrario. Esa es la intención que tiene el Ayuntamiento de Alicante respecto al arquitecto municipal que fue detenido la pasada semana por su presunta vinculación con el jefe de una red de narcotraficantes, también arrestado. El funcionario, investigado por un presunto delito de cohecho por haber hecho supuestos "favores" al cabecilla de una red de narcos, ha regresado esta semana a su puesto de trabajo dentro del área de Urbanismo tras haber sido puesto en libertad provisional el pasado viernes después de comparecer en el juzgado de guardia de la capital alicantina.

El ejecutivo local admite que tenía constancia del proceso judicial, según ha indicado el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, en respuesta a preguntas de este diario en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de este martes, y frente a la cual no se va a hacer ningún movimiento "hasta que no se tenga más información por parte del juzgado". "Nos consta que hay un procedimiento contra un arquitecto municipal que trabaja en este Ayuntamiento y, como también se ha publicado, hemos facilitado al juzgado los expedientes que se nos han solicitado y, mientras no tengamos más datos o recibamos más información por parte del juzgado no vamos a hacer nada más", ha señalado.

Esta decisión se toma, según Villar, porque el equipo de gobierno cree "en la presunción de inocencia" y porque "los datos" existentes "son escasos". "Mientras no tengamos ninguna actuación comunicada por parte del juzgado no vamos a hacer nada, en el momento que la tengamos entonces actuaremos en consecuencia, ya que nuestra intención es marcar nuestra total colaboración con la justicia", ha aclarado el vicealcalde.

Una respuesta que Villar ha querido aclarar que va en sintonia a la realizada a principios de semana por el alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala, que aseguraba que su gobierno no conoce "nada" sobre el punto en el que se encuentra la instrucción ni ningún tipo de detalles al respecto en estos momentos. "No conocemos nada de la instrucción y no se han adoptado, que nosotros conozcamos, medidas cautelares algunas en consecuencia de la misma. Nosotros como Ayuntamiento actuamos en función de lo que las actuaciones judiciales nos hayan indicado, pero no podemos prejuzgar porque que no es nuestro papel", indicó Barcala.

"No tenemos más información que la que se encuentra publicada y no tenemos ningún tipo de comunicación con el juzgado, ni nos consta que se hayan adoptado medidas a nivel restrictivo", señaló Barcala este lunes. "Solo sabemos que el pasado viernes nos fueron solicitados por el juez dos expedientes que se entregaron a la Policía Judicial y no sabemos nada más sobre este asunto", afirmó el alcalde.

En libertad provisional

El arquitecto municipal de Alicante detenido por la pasada semana por cohecho en el marco de una operación antidroga de la Policía Nacional quedaba el pasado viernes en libertad provisional tras comparecer en el juzgado de guardia de la capital alicantina.

Este técnico municipal y otras siete personas comparecieron el pasado viernes ante las titulares de los juzgados de Instrucción número 2 de Alicante y Primera Instancia e Instrucción número 2 de Novelda, ambas en funciones de guardia, y para todos se acordó libertad excepto para el presunto cabecilla, Rafael G.M., para el que se ha decretado prisión eludible con una fianza de 20.000 euros, según fuentes judiciales.

El funcionario de carrera Francisco N. T., que estuvo en Gestión Urbanística y ahora está adscrito al área de Planeamiento, fue arrestado el pasado miércoles por un delito de cohecho, antes de que se incorporara a su puesto de trabajo en el Ayuntamiento de Alicante. Según la investigación que desde hace meses se dirige desde el juzgado de Instrucción número 4 de Novelda, el arquitecto le habría hecho "favores" al considerado por los investigadores de la Policía Nacional como el cabecilla de una red de narcos para "ayudarle a rentabilizar propiedades adquiridas con dinero procedente de la venta de marihuana".

La "ayuda" habría consistido en la agilización de trámites en el área de Urbanismo, tales como cambios de uso. El funcionario llegó al Ayuntamiento en calidad de interino y, tras un paso por otro ayuntamiento de la provincia, llevaba menos de un año como funcionario en el Consistorio alicantino.

Tras acordarse la prisión para el presunto cabecilla ha abonado poco después la fianza y también ha salido en libertad, aunque tendrá que comparecer cada quince días en sede judicial, se le ha retirado el pasaporte y no puede salir del país. Además de las ocho personas liberadas este viernes, otras cuatro que fueron detenidas salieron en libertad tras comparecer en dependencias de la Policía Nacional.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, la magistrada de guardia en Alicante ha recibido a cinco de los arrestados y ha acordado, de conformidad con el criterio del Ministerio Fiscal, la libertad provisional para cuatro de ellos y prisión eludible bajo fianza para el quinto, quien está considerado como el principal implicado en la trama.