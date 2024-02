El gobierno de Barcala considera difícil que el quiosco del Peret reabra entes de verano

Un símbolo de la ciudad que podría no volver antes de verano. La reapertura del quiosco del Peret de Alicante antes del inicio de la temporada estival se queda "en el aire" debido a lo extenso de los trámites administrativos que tiene pendiente de realizar el gobierno municipal y que podrían demorar esta gestión más de cuatro meses en el tiempo, en el mejor de los casos, según ha indicado el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, durante su comparecencia semanal en la Junta de Gobierno local.

Y es que, antes de volver a adjudicar el espacio a una nueva empresa, en primer lugar el Consistorio debe resolver la concesión con el actual encargado del establecimiento que debe más de 130.000 euros al Ayuntamiento alicantino y a los que, además, los antiguos trabajadores de la heladería reclaman más de 200.000 euros en concepto de nóminas impagadas.

Unos trámites que complican la vuelta del conocido establecimiento de forma rápida y sencilla. Así lo ha confirmado el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, que ha indicado que la propuesta del equipo de gobierno es "la resolución del contrato y, en el momento que sea oficial la resolución que se adopte en este sentido, nuestra intención es sacar a licitación el quiosco lo antes posible porque creemos que es un lugar que no debería estar cerrado o solo estarlo el menor tiempo posible", aclara Villar.

Precisamente, es el tiempo lo que se le echa encima al equipo de gobierno, según apunta el vicealcalde. "En cuanto se apruebe la resolución del actual contrato nuestra intención es iniciar los trámites de una nueva licitación, pero un trámite de este tipo dura varios meses, tres o cuatro meses en el mejor de los casos no nos los quita nadie. Vamos un poco justos para que se pueda restablecer el servicio de cara al verano, pero es que hasta que no se resuelva la situación actual no podemos iniciar los trámites".

El vicealcalde de la localidad ha asegurado que "evidentemente" la intención del ejecutivo es "hacerlo lo más rápido posible" y ha recordado que, como ya afirmó en anteriores ocasiones, les consta que hay "mucho interés por parte de las empresas del sector de la hostelería en recuperar este quiosco porque es un lugar emblemático de la ciudad", aclara Manuel Villar.

En concreto, el Peret acumula deudas con la administración desde el año 2021 por impagos de obligaciones como el canon trimestral desde finales de dicho año, así como la tasa de veladores (del 2022) y de recogida de residuos (también desde 2021). En total, gastos que superan los 130.000 euros por los que el Ayuntamiento de Alicante decidió en octubre del pasado 2023 iniciar el procedimiento para rescindir el contrato de la concesión. Un procedimiento que había sido suspendido temporalmente como una última oportunidad para que el dueño del negocio se pusiera al corriente de pago.

Establecimientos pendientes

El Peret no es el único quiosco municipal que a día de hoy se encuentra cerrado en la ciudad. Junto a él están aquellos sin actividad de los que sí que hay noticias, como el de la plaza Navarro Rodrigo, cuyo proceso de licitación se abrió la pasada semana por parte del equipo de gobierno, y aquellos pendientes, como el de Canalejas o el Músico Tordera, que continúan esperando a que el Consistorio decida que es el momento de ofertarlos.

De estos últimos hay uno que cuenta con buenas noticias, el quiosco de Canalejas, ya que la intención del equipo de gobierno, según ha anunciado este martes el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, a preguntas de este diario, es que está previsto que la próxima semana se apruebe la apertura del procedimiento de licitación de este establecimiento hostelero. "La licitación del quiosco de obra nueva de Canalejas, que actualmente está cerrando, está a punto y los que pueda haber vacíos en la ciudad se irán adjudicando en función de la oportunidad", indica Villar.

En cuanto al resto, el gobierno municipal estaría esperando a que "se muestre interés" por parte de los hosteleros de la localidad para abrir su licitación. "Por parte de los técnicos siempre se valora que exista interés de los hosteleros de la ciudad antes de abrir una licitación, porque sino puede ocurrir que se quede desierta la licitación o que el licitador finalmente acabe renunciando, por eso siempre lo tenemos en cuenta", aclara Villar.