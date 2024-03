Benalúa clama por el centro social en Alicante

Los vecinos de Benalúa no cesan en su reclamación por un centro social. Este sábado, decenas de personas volvieron a concentrarse en la «replaceta», la plaza Navarro Rodrigo, para solicitar de nuevo esta instalación. La de este fin de semana fue la cuadragésima manifestación, pero una de las más señaladas, al haberse tratado en el Pleno del pasado jueves esta cuestión.

En él, el presidente de la asociación de vecinos de Benalúa «El Templete», Ernest Gil, fue claro respecto a la solicitud de los vecinos: «El Ayuntamiento y la Generalitat deben cooperar para que el asilo de Benalúa sea parte del patrimonio de la ciudad y que en sus instalaciones puedan convivir diferentes disciplinas». Compromís y Esquerra Unida-Podemos solicitaron fórmulas para adquirir el antiguo asilo, propiedad de la Diócesis de Orihuela-Alicante. Una declaración que fue apoyada por el PSOE y Vox, pero que contó con la abstención del partido que gobierna la ciudad, el PP. La concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, aseguró que «en Benalúa disponemos de espacios municipales que trataremos de poner en orden para que puedan tener un uso por parte de los vecinos, creo que ellos ya son conscientes de que esto es una realidad».

Algo en lo que no parecen estar de acuerdo los propios vecinos. Es difícil cuestionar a un residente del barrio por esta cuestión y que su respuesta no sea que reclama más acción por parte de las instituciones para que se pueda lograr este espacio.

El antiguo asilo de Benalúa. / Pilar Cortés

Isabel Vázquez es una de estas veteranas vecinas: «Estamos luchando desde hace años, desde que quedó libre el asilo. Hemos estado todos deseando ver qué se hacía con él, porque se va a estropear solo de esta cerrado mientras nosotros no tenemos centro social. No podemos tener ni reuniones ni tomar un simple café ni ir a jugar a algo. Podrían hacerlo como en otros pueblos en los que he vivido y tienen menos habitantes que Benalúa», considera esta vecina del barrio.

Algo que también señala Loli Martínez, cansada de no tener un lugar de reunión: «Lo reclamamos con uñas y dientes. Tenemos que venir a la ‘placeta’ y si hace frío, frío, y si hace calor, calor. Que tengan todos los barrios de Alicante un centro y que Benalúa, que ha sido uno de los mejores, no tenga nada, no nos parece bien», subraya la residente.

En el mismo sentido se manifiesta Carmen Pajares: «Parece mentira que un barrio tan céntrico como este, que siempre ha sido de los mejores, no tenga ni un centro de día para las personas mayores. Se está luchando todos los sábados, pero no se hace nada», asegura.

El antiguo asilo, una opción

Muchos consideran que el antiguo asilo, ubicado junto a los juzgados, podría ser una buena opción en el que ubicar esta instalación que reclaman los vecinos:«Llueva o no llueva hay que estar aquí en la plaza. El asilo podría ser el sitio porque es grande. La gente joven se va del barrio», lamenta Rafael Garnero, veterano vecino de Benalúa.

La pérdida de gente joven en las calles del barrio es otro de los puntos que lamentan los vecinos, que achacan a la falta de servicios y de aparcamiento pese a estar ubicados cerca del centro: «Se hace todos los sábados manifestación. Y hemos salido, hemos hablado, hemos hecho manifestaciones, pero nada. Benalúa se ha quedado envejecido, la gente joven se ha ido a las urbanizaciones y aquí hemos quedado los cuatro mayores», señala Loli.

Una opinión que comparte Carmen:«Yo creo que es el barrio con más personas mayores. Aquí no se puede aparcar y mi hija dice que este es un barrio de mayores. Pero claro, hace cincuenta años nadie tenía coche, tener coche era de ricos. Encima, tenemos los juzgados y es imposible aparcar aquí», indica la vecina.

Tres personas mayores conversan en Benalúa. / Pilar Cortés

Otros, sin embargo, dudan de que sea la ubicación ideal: «Lo que pasa es que el asilo ya no está en Benalúa, está en el barrio ‘del cuerno’. Yo tengo dos hijos y ninguno de los dos vive en el barrio. Creo que estadísticamente es el barrio más longevo de Alicante. En mi finca, tengo dos vecinas con más de 100 años», expresa Santiago Carratalá, vecino de «toda la vida» en Benalúa.

Mientras, quienes tienen una vida activa y pueden desplazarse acuden a otros barrios e, incluso, a otros municipios.«Yo no quiero quedarme en casa sola todo el día. Juego al chinchón y al bingo con amigas, pero en Sant Joan, porque aquí no hay centro social. Allí tengo unas amigas. Cojo el autobús y me bajo allí. Pero si estuviera aquí, mucho mejor», remarca María Luisa Vicente.

Solo el calor y la pandemia ha frenado las manifestaciones en la «replaceta», presentes en multitud de balcones que reclaman con pancartas el centro social, aunque el presidente de la asociación vecinal subraya que no cesarán en sus reivindicaciones hasta que logren el centro social: «La de este sábado ha sido la manifestación número 40». Varios de los vecinos subrayan que es un barrio envejecido, razón de más para tener un lugar en el que las personas de edad avanzada puedan reunirse:«Benalúa es uno de los mejores y más céntricos barrios de Alicante. Tengo ya 87 años, me queda poco de vida, pero en lugar de estar aquí en la plaza, estaría en el centro social. Espero verlo en algún momento», subraya Carmen.