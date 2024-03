Sanidad vacuna a 30.000 menores alicantinos desde 12 años contra el virus del papiloma humano

La Conselleria de Sanidad ha vacunado frente al virus del papiloma humano (VPH) a cerca de 30.000 menores a partir de los doce años en la provincia de Alicante; cifra que se eleva a 86.000 en toda la Comunidad Valenciana, según los datos facilitados por la Dirección General de Salud Pública con motivo de la celebración este lunes, 4 de marzo, del día internacional de la concienciación sobre este virus.

Esta vacuna está indicada para la prevención de verrugas genitales, lesiones genitales precancerosas (cervicales, vulvares y vaginales), lesiones anales precancerosas, cáncer cervical y cáncer anal relacionados causalmente con ciertos genotipos del virus.

En la Comunidad Valenciana se introdujo en 2008 la vacunación sistemática frente a este virus en mujeres adolescentes y, en revisiones posteriores, se incluyó la recomendación de mantener la inmunización en mujeres no vacunadas hasta los 18 años, y en personas con ciertas condiciones de riesgo. En octubre de 2022 se incorporó la vacunación en adolescentes varones a los doce años.

Actualmente, la Conselleria de Sanidad ha actualizado el protocolo de vacunación tras la reciente aprobación a finales de febrero por parte de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del documento en el que se revisan las evidencias científicas sobre pautas alternativas de vacunación.

Captación

De este modo, las recomendaciones incluyen la vacunación sistemática de niñas y niños a los 12 años (pauta de 2 dosis separadas al menos 6 meses frente a las tres que se ponían con anterioridad). Además, se recomienda la captación de las mujeres no vacunadas hasta los 18 años; de los varones no vacunados (nacidos en 2010 y no vacunados en 2022), con pauta de 2 dosis separadas al menos 6 meses; así como de las personas no vacunadas con determinadas situaciones de riesgo (pauta de 2 dosis separadas al menos 6 meses).

Asimismo, se recomienda esta medida a las personas con inmunosupresión hasta los 45 años, siempre con una pauta de 3 dosis (a los 0, 1-2 y 6 meses), independientemente de la edad de comienzo de la vacunación. En este grupo están incluidas las personas con síndrome de Whim, con infección por VIH y receptoras de un trasplante de órgano sólido o progenitores hematopoyéticos.

Por último, también se aconseja a las mujeres de cualquier edad a las que se les ha tratado una lesión preneoplásica anterior una pauta de 3 dosis (0, 1-2 y 6 meses).

Balance de 2023

Con respecto al año pasado, un total de 47.004 menores recibieron entre las tres provincias de la Comunidad la primera dosis de la vacuna a los doce años mientras que a otros 38.573 les fue administrada la segunda.

Por sexos, de los menores que recibieron la primera dosis de la vacuna, 22.965 fueron chicos y 24.039 chicas, lo que supone un 78 % de los varones y un 87 % de las mujeres de esa edad. Por su parte, 17.794 chicos y 20.779 chicas fueron inmunizados con la segunda dosis, es decir, el 60 % de los varones y el 75 % de las mujeres de esa edad.

Por provincias, en Castellón recibieron la primera dosis de la vacuna 5.509 menores de 12 años (2.632 chicos y 2.877 chicas), mientras que 4.524 jóvenes han sido inmunizados con la segunda dosis (2.043 chicos y 2.481 chicas).

En Alicante han sido un total de 16.390 chicos y chicas de doce años los que recibieron la primera dosis (7.876 varones y 8.514 mujeres) y 13.222 adolescentes la segunda dosis (5.986 chicos y 7.236 chicas).

Y en Valencia, un total de 25.105 jóvenes recibieron la primera dosis (12.457 chicos y 12.648 chicas), mientras que 20.827 adolescentes les fue administrada la segunda dosis (9.765 chicos y 11.062 chicas).

Vacunación en grupos de riesgo

Además de la vacunación en menores de 12 años, durante el pasado año se administraron más de 11.000 dosis a personas incluidas en los grupos de riesgo en los que está indicada la vacunación (4.213 dosis en Alicante, 1.287 dosis en Castellón y 5.861 dosis en Valencia).

Las prácticas y grupos de riesgo en los que está indicada la vacunación son hombres que tienen sexo con hombres (1.350 dosis administradas); mujeres en tratamiento escisional, es decir, a las que se les ha tratado una lesión preneoplásica anterior (7.615 dosis); mujeres sometidas a trasplante de órganos sólidos (165 dosis); mujeres sometidas a trasplante de progenitores hematopoyéticos (79 dosis); y personas con infección por VIH sintomáticas o asintomáticas (2.152 dosis).