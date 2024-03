El Gobierno no ve prioritaria la segunda pista del aeropuerto de Alicante

La segunda pista del aeropuerto Alicante-Elche no es necesaria para el Gobierno ni a corto, ni a medio plazo. Ésta ha sido la respuesta del Ejecutivo a una pregunta parlamentaria del senador Agustín Almodóbar (PP) en la Cámara Alta, quien les había pedido que se pronunciaran sobre la posibilidad de poner en marcha el Plan Director del aeródromo Miguel-Hernández que permita un crecimiento programado con su necesaria ampliación. Para Almodóbar se trata de un nuevo desprecio del Gobierno a los intereses turísticos de la provincia de Alicante y de la Comunidad Valenciana.

El aeropuerto de Alicante-Elche es en estos momentos el quinto de España y viene de cerrar el mejor año de su historia, tras batir en 2023 el récord de pasajeros, con el movimiento de 15,7 millones. Una marca que se había establecido en el año 2019, el inmediatamente anterior de la pandemia, y en el que se habían alcanzado 15.048.240. Las previsiones apuntan a que este año se podrían volver a superar estas cifras. La compañía Ryanair ha anunciado el incremento rutas, mientras que Jet2Holidays prevé poner en marcha esta primavera una base desde el aeropuerto alicantino.

Por eso, desde la Generalitat Valenciana se ha venido urgiendo a la ampliación del aeropuerto para no estrangular turísticamente a la provincia. Uno de los objetivos en los que se viene trabajando es en lograr un vuelo directo con los Estados Unidos. Tanto el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, como la conseller de Turismo, Nuria Montes, han venido reclamando al Ejecutivo que se vaya programando esta inversión clave para el crecimiento turístico de la provincia.

Capacidad suficiente

Según la respuesta del Gobierno, el aeropuerto de Alicante-Elche "dispone de unas infraestructuras con capacidad suficiente y precios competitivos que permitan una operación eficiente para las compañías aéreas". El gestor aeroportuario Aena realiza en los aeropuertos de la red de Aena, la planificación de las infraestructuras y las actuaciones correspondientes, de acuerdo con las necesidades operativas y la demanda de tráfico prevista. "El Plan Director no es un plan de inversiones, sino una herramienta de planificación estrictamente aeroportuaria y no urbanística, que permite establecer las directrices de desarrollo futuro de cada aeropuerto. Las actuaciones propuestas no están supeditadas a un horizonte temporal concreto, sino a que se vayan alcanzando los volúmenes de tráfico que las requieran", señala la citada respuesta parlamentaria.

En esta línea, el Gobierno admite que la propuesta de revisión del Plan director del aeropuerto incluye la construcción de una segunda pista, siendo necesario para poder avanzar en la misma contar con un amplio consenso territorial. Pero acaba concluyendo que de los estudios realizados esa segunda pista no es necesaria ni a corto no a medio plazo en el aeropuerto.

Valoración del PP

Agustín Almodóbar incidió en que "una ampliación del aeropuerto es indispensable" para el desarrollo turístico de la provincia y mantener la competitividad. "Este 2024 se prevé un crecimiento por encima del 13 por ciento en asientos", por lo que subrayó que el aeropuerto necesita esta infraestructura. "Aunque se hizo recientemente la nueva terminal, es fundamental la segunda pista, porque con ella se podrá abordar el captar otros mercados como el estadounidense", dijo. En esta línea subrayó que "hay aeropuertos que gracias a esas ampliaciones han podido buscar otros mercados".

Para Almodóbar, limitar la ampliación del aeropuerto "frena nuestras posibilidades de ser altamente competitivos". Y programar esta inversión les permitirá contar con la previsión. El senador popular destacó que Aena dispone del espacio, ya que la antigua terminal está ahí y se podría poner en marcha."No es necesaria más inversión que la de actualizar y poner al día esta instalación", dijo.