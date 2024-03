El Senado abre la puerta para sacar del limbo las viviendas afectadas por la ley de Costas en la provincia de Alicante

El PSOE insiste en que la propuesta no arregla el problema

El senador José Valbuena ha destacado en su turno en contra que esta propuesta «no arregla y no resuelve el problema que existe a lo largo de los 8.000 kilómetros de costa que tiene España», aunque ha señalado, sin embargo, que es un tema que tendrá que ser abordado. Valbuena ha indicado al respecto que no es mediante modificaciones de la ley de Costas, sino con un articulado y con un conjunto de medidas «que tienen que atajar verdaderamente ese problema de manos de los territorios autonómicos y de las administraciones locales competentes». Los afectados, Manuel López incidió en que el debate «vimos muchos de los tópicos de siempre. Que si hemos construido donde no toca, que si es ilegal, que si no pagamos impuestos. Opiniones que nacen del desconocimiento».