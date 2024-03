Alicantina que vitrifica sus óvulos: «Tendré que cambiar radicalmente de vida y más si soy madre sola»

Aunque prefiere preservar su imagen, Rocío A. G., vecina de Alicante, explica que ha decidido congelar sus óvulos porque baraja ser madre al 100 % pero es consciente de que la calidad de los ovocitos empeora con el tiempo. A sus 35, no tiene claro si quiere ser madre sola, con pareja o por inseminación pero sí que desea tener un hijo, de ahí que haya optado por la criopreservación de óvulos, proceso al que se someterá en un par de semanas.

La joven también se ha decidido porque explica que cada vez más mujeres de su entorno, de su edad e incluso más jóvenes, están teniendo muchos problemas para quedarse embarazadas de forma natural, quizá por el estrés de la forma de vida actual.

«Tendríamos que tener más educación sobre esto. Cada vez más mujeres tienen carrera profesional y dilatan en el tiempo ser madre. La criopreservación es una buena oportunidad» que ofrece la ciencia a quien desea tener hijos pero no puede en el momento propicio según la naturaleza. Es el caso de Rocío, que lo ha ido postergando.

Bucle

«¿Por qué no he sido madre a día de hoy? No es que tenga prioridad el tema profesional pero estás en un bucle y cuando eres madre el tiempo hay que dedicarlo a muchas más cosas». Para esta alicantina, directora financiera, la carrera profesional tiene un peso importante pues ostenta un puesto de responsabilidad. Es muy habitual que termine más allá de las nueve de la noche de trabajar. «Entro a las 8.30 horas y antes de las siete de la tarde no salgo ni un solo día, y hago jornada continua. Diez horas seguro como poco», señala sobre sus largas jornadas laborales.

Respecto a la congelación de óvulos y posterior tratamiento para su embarazo, se ha marcado como límite de edad los 38 años, «más no, y ya me parece tarde pero el ritmo de vida que llevo...También tengo mucha vida social, viajes...Al final es un cúmulo de cosas, todo influye». Por ello es consciente de que tendrá que cambiar radicalmente de vida, «y más si soy madre sola, como es mi opción. Los viajes se paralizan por lo menos unos años, la vida social, todo. El trabajo pasa a un segundo plano. A pesar de que voy a tener ayuda de mi familia, será mi hijo y mi responsabilidad».

Conciliación

Rocío afirma, por otro lado, que trabaja en una empresa donde la conciliación familiar es «brutal». «Encima en todos los altos puestos somos mujeres. Hay bastante conciliación familiar, mucha. No renunciaría a mi cargo, me ha costado llegar donde estoy, como para renunciar ahora, no es una cosa que baraje bajo ningún concepto». En el caso de ser madre sola, además, señala que el tema económico será muy importante.

En este punto, es consciente de que el aspecto laboral puede ser un freno a la maternidad para muchas mujeres aunque sostiene que ahora cada vez hay más facilidades, pues trabaja en un sector bastante masculino y «tengo conciliación familiar, igualdad, tengo todo, y estoy en puesto directivo».

Generaciones

«En mi generación estudiamos la carrera, empiezas desde abajo, vas creciendo, tengas o no pareja, pero el tema profesional siempre te ha tirado para atrás (para ser padres). Nos encontramos ahora en una edad, yo tengo 35 años, y no todo el mundo se queda embarazada a la primera, tengo varias amigas de mi círculo cercano que ya han tenido que recurrir a la inseminación, a ayuda externa para ser madre. Al final la edad óptima son los 35».

Sobre el retraso en la edad de tener hijos, piensa también que es cuestión de mentalidad. En la época de sus padres, señala, la prioridad era casarse, comprarse una casa, tener hijos «y ahora esa prioridad ha cambiado por completo. Ahora es calidad de vida y la verdad es que retrasamos la maternidad porque tener hijos es lo más bonito que hay, pero también renuncias a ciertas cosas y estamos en una sociedad en la que nos cuesta renunciar».