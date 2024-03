8M en Alicante: La desigualdad en la conciliación familiar y laboral sigue siendo el caballo de batalla de las mujeres

«En los últimos años hemos avanzado en el ‘se acabó’. La sociedad se ha dado cuenta de que la mujer sufre una violencia brutal en todos los órdenes y eso está tomando cuerpo». Pero aún falta camino; la abogada Emilia Caballero, portavoz del Movimiento Feminista de Alicante, recuerda que decenas de mujeres murieron asesinadas en España en 2023 por el terrorismo machista, de ahí su convicción de que las denuncias no sirven y que hay que buscar otras fórmulas; y le preocupa que los despachos de abogados están recibiendo por primera vez a chicas adolescentes que piden ayuda «destrozadas» por la violencia sexual que reciben de sus parejas, «chicos que están aprendiendo de la violencia brutal de la pornografía y que no saben satisfacer su sexualidad de otro modo».

De hecho, un 85 por ciento de las agresiones sexuales en la infancia y la adolescencia en la Comunidad tiene como víctima a una menor o adolescente, según Save The Children.

«En los últimos años hemos avanzado en el ‘se acabó’. La sociedad se ha dado cuenta de que la mujer sufre una violencia brutal en todos los órdenes y eso está tomando cuerpo» Emilia Caballero — Movimiento Feminista de Alicante

Viejas y nuevas razones para salir de nuevo a las calles en la manifestación del 8M con motivo del Día Internacional de la Mujer (este jueves a las 18.30 horas desde las escaleras del instituto Jorge Juan de Alicante) con reivindicaciones como el fin de la violencia machista y la abolición de la pornografía, la prostitución y los vientres de alquiler. Otro argumento que toma peso es que mientras algunas brechas se cierran se abren otras, como la de la corresponsabilidad.

Abismo

Todas las representantes consultadas, desde feministas a sindicalistas y empresarias, aunque estas últimas con matices, coinciden en el abismo que se abre entre hombres y mujeres en cuidados y conciliación. Hasta el punto de señalar que esta última no da resultados. Las alicantinas acaparan en torno al 90 % de excedencias, reducciones y permisos para el cuidado de hijos, padres y dependientes, lo que afecta a su ejercicio y aspiraciones profesionales.

El informe sociolaboral de las mujeres en la provincia de Alicante elaborado por UGT con el lema «Objetivo igualdad: no solo es cosa nuestra. Corresponsabilidad» revela que a lo largo de 2023 un total de 112.900 alicantinas se dedicaron a trabajos en el hogar frente a 19.100 alicantinos, es decir, una diferencia del 83 %, «datos que ponen de manifiesto las brechas de género existentes cuando se trata de asunción de responsabilidades familiares». Y también en los propios hogares: empresarias consultadas refieren que se ven obligadas a reformular ofertas de empleo de 40 a 30 horas semanales porque las empleadas trasladan que sus maridos no se van a encargar de recoger los niños del colegio y deben reducirse jornada para hacerlo ellas.

Por todo ello, las mujeres reclamarán en la manifestación de este 8M a los poderes públicos una nueva organización del mercado laboral donde los cuidados estén presentes. Y en todos los ámbitos. Por ejemplo, en la profesión sanitaria, donde el 86 % de los más de 60.000 empleados de la sanidad pública son mujeres. «Existe una brecha histórica que se intenta cerrar con fondos europeos» a través de un plan de igualdad a tres años, explica Mari Ángeles Gómez, responsable de Igualdad de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC OO en el País Valenciano. El caso es que médicas y enfermeras se ven obligadas a asumir jornadas más largas que les impiden conciliar su vida personal y familiar con la laboral, de ahí que las jóvenes médicas abanderen la lucha contra las guardias de 24 horas.

Mensajes en la manifestación del 8M por el Día de la Mujer Trabajadora, el año pasado en Alicante / Rafa Arjones

Educación

En el ámbito de la educación, el 70 % son mujeres. Demandan cambios en la conciliación familiar, ya que las docentes pierden derechos como la reducción de una hora diaria sin merma retributiva por cuidado de menor de tres años o persona dependiente que otros funcionarios de la Generalitat sí tienen. Rosa Estopiñán, responsable de Educación, Mujer e Igualdad de UGT en Alicante, señala que la Comunidad es una de las que peor paga al personal docente con una diferencia de 300 euros mensuales con otras comunidades, algo que se acentúa en Primaria e Infantil al estar en el grupo A2. «Defendemos que se iguale a todo el personal docente en el grupo A1 para eliminar la brecha de género del sector feminizado de Infantil y Primaria respecto a Secundaria, más plural».

La falta de corresponsabilidad es una «espada de Damocles» para la sociedad. Lo afirma Arancha Luque, secretaria de Mujeres e Igualdad y Formación de CC OO l’Alacantí-Les Marines. «Los hombres no se han incorporado al tema de los cuidados. Son las mujeres las que ejercen mayoritariamente los derechos de conciliación: excedencias, adaptaciones de horarios, días libres por situaciones excepcionales, teletrabajo...La igualdad no llega de forma natural».

«Los hombres no se han incorporado al tema de los cuidados. Son las mujeres las que ejercen mayoritariamente los derechos de conciliación" Arancha Luque — Secretaria de Mujeres e Igualdad y Formación de CC OO l’Alacantí-Les Marines

Brecha salarial

Luque también habla de la brecha salarial. Aunque ha bajado al 18,6 % frente al 20,10 % del año pasado, «queda mucho por recorrer. Las mujeres seguimos teniendo salarios más bajos y cobramos menos por el mismo puesto: eso es violencia económica». El informe Mujeres y Hombres en la Comunidad Valenciana, del Instituto Valenciano de Estadística, cifra la diferencia salarial en unos 5.000 euros anuales.

El sentir es que no se valora igual el trabajo en sectores feminizados que en masculinizados. Las sindicalistas consideran que la brecha salarial se sostiene también por complementos graciables que la empresa da a hombres y no a mujeres. «Se evalúan los puestos de trabajo pensando en que el trabajador es un hombre y no se contempla a las embarazadas en la evaluación de riesgos laborales», señala la representante de CC OO. Además, Luque denuncia que todavía hay una «altísima violencia sexual que se cuela en los centros de trabajo. Muchos asuntos que hacen que salgamos a la calle».

Según datos de los organismos públicos, las mujeres siguen firmando mayoritariamente contratos parciales y no por decisión propia sino porque es lo que les ofertan las empresas, lo que conlleva empleo más precario y temporal, con sueldos base que en ocasiones no llegan al salario mínimo, al margen de lo ya expuesto de que se reducen jornada para cuidar. «Todo ello las empobrece y descapitaliza aunque sea por decisión propia», y se ve reflejado a posteriori en sus pensiones, pues son un 31,9 % más bajas.

Informe

El informe sociolaboral de UGT explora algunos de estos datos. Así en la provincia la brecha de género en contratación indefinida se sitúa en el 38 %, con 40.308 mujeres menos ocupadas respecto a los hombres. De este total, 29.603 mujeres tuvieron contrato a tiempo completo frente a 64.505 varones, es decir, ellos son más del doble; y a tiempo parcial casi 39.000 contratos llevan nombre de mujer frente a los 26.000 de hombre. En cuanto a la tasa de paro, pese a que la femenina ha caído en algo más de una década del 30,45 % al 17,25 %, la provincia cerró 2023 con 27.227 desempleadas más que desempleados, una diferencia del 34 %. En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, la brecha está en 2.410 mujeres menos, un 14,15 %.

Mensajes para las mujeres víctimas de la violencia machista / Rafa Arjones

Ante los datos de este informe, el sindicato reivindica políticas con perspectiva de género en todos los ámbitos y especialmente en materia de cuidados dignificando el sector para acometer la plena equiparación de derechos de las trabajadoras del hogar y políticas de corresponsabilidad efectiva. Así como aumentar la inversión para conseguir servicios públicos de calidad, gratuitos y accesibles para el cuidado de menores, mayores, dependientes o personas con discapacidad; y mayor flexibilidad en la gestión del tiempo para los trabajadores, modificando el derecho a las adaptaciones de jornada y reducciones. Yolanda Díaz, secretaria general de UGT L’Alacantí-Les Marines, apunta: «la situación de las mujeres en el mercado laboral mejora gracias a las políticas de igualdad. Las mujeres cambiamos el mundo».

«La situación de las mujeres en el mercado laboral mejora gracias a las políticas de igualdad. Las mujeres cambiamos el mundo». Yolanda Díaz — Secretaria general de UGT L’Alacantí-Les Marines

Techo de cristal

Uno de los techos de cristal que más está costando romper es el de las mujeres en puestos de responsabilidad. Según el informe del Ive, los hombres aún copaban el 67 % de ellos en 2022. Marcela Fernández Losada, presidenta de la Asociación de Empresarias, Profesionales y Directivas de la Provincia (Aepa), abunda en cómo la pandemia afectó especialmente a la mujer con un efecto de paralización desde el punto de vista económico y social, «pero hemos arrancado con muchísima fuerza».

"En tres años hay un 38 % más de emprendedoras pese a que tenemos algunas trabas como la necesidad de conciliar, de innovar o las mayores dificultades a la hora de obtener una financiación» Marcela Fernández Losada — Presidenta de la Asociación de Empresarias, Profesionales y Directivas de la Provincia (Aepa)

Así, destaca cómo en la provincia de Alicante las mujeres se han lanzado al emprendimiento, pues en tres años hay un 38 % más, «pese a que tenemos algunas trabas como la necesidad de conciliar, de innovar o las mayores dificultades a la hora de obtener una financiación».

Asimismo, el 20 % de las empresas en la Comunidad están lideradas por mujeres. Fernández valora que ha crecido en dos puntos su presencia en puestos directivos, por ello destaca que su organización trabaja no solo para dar visibilidad al sector empresarial femenino en las instituciones sino también «las competencias de las profesionales de la provincia para que puedan acceder a los puestos de dirección, que es donde se toman las decisiones importantes que pueden cambiar la estructura social y dar ese acceso mayoritario a la mujer al mundo de la empresa».